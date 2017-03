Brose-Gala in Istanbul: Bamberger feiern dritten Auswärtssieg

von KLAUS GROH

Die Bamberger Brose-Basketballer sorgen bei Anadolu Efes Istanbul für einen Paukenschlag.Trotz des 79:74-Sieg von Baskonia Vitoria am Donnerstagabend bei Fenerbahce Istanbul zeigten die Bamberger Charakter und erhielten mit einer Glanzleistung die theoretischen Träume vom Erreichen der Play-offs in der Euroleague am Leben. Das Brose-Team ging am Freitag im vorletzten Auswärtsspiel bei Anadolu Efes Istanbul voll motiviert zur Sache und sicherte sich überraschend mit dem 87:68 (42:32)-Erfolg den dritten Auswärtssieg in der europäischen Königsklasse.

Das Brose-Team startete hervorragend in die Partie und ließ mit seinem flüssigen Passspiel die Gastgeber schlecht aussehen (7:9). Und auch in der Defensive begegneten die Bamberger der Physis von Efes mit viel Kampfgeist. In der Schlussphase nutzten die Gastgeber vier Ballverluste der Oberfranken eiskalt zu Schnellangriffen und einer 23:17-Führung.

Im zweiten Viertel legte der deutsche Meister los wie die Feuerwehr und sicherte sich mit einem 16:0-Lauf eine zweistellige Führung (33:23). Efes blieb fünf Minuten ohne Korberfolg gegen Bambergs Betonmauer. Vor allem Leon Radosevic (12 Punkte), Darius Miller (10) und Maodo Lo (8) stachen aus dem homogen auftretenden Team, das aus der Distanz (6 von 7) hervorragend traf, in der Offensive heraus. Patrick Heckmann, Daniel Theis und Radosevic sorgten dafür, dass die Gäste das Reboundduell bis zur Pause für sich entschieden (24:16) und mit 42:32 vorn lagen.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte das Bamberger Spiel deutlich strukturierter. Der Ball lief weiter gut, während Efes nur über Einzelaktionen zu Punkten kam. Die Gäste erstickten jede Form von Aufholjagd im Keim und sicherten nach den Istanbuler Fehlwürfen alle Rebounds (42:33 am Ende), so dass nach 30 Minuten eine 64:45-Führung zu Buche stand.

Nach einem 68:47-Vorsprung ließen die Bamberger in ihrer Konzentration etwas nach, doch Efes war an diesem Tag nicht in der Lage, die Trinchieri-Truppe zu gefährden. Durch zahlreich verwandelte Freiwürfe kam Istanbul zwar auf 60:75 heran, doch Nicolo Melli und Fabien Causeur stellten wieder eine 20-Punkte-Führung her.



Trinchieri lobt seine Mannschaft

"Ich mag diese Halle. In Zukunft tragen wir alle Spiele hier aus", war Andrea Trinchieri nach der Partie zum Scherzen aufgelegt und betonte: "Wir haben den Ball gut bewegt und sehr gut verteidigt. Dieser Sieg war der Lohn für die harte Arbeit, die wir jeden Tag im Training abliefern. Ich freue mich für meine Spieler."

Weiter geht's für den deutschen Meister am Sonntag (18 Uhr) in der Bundesliga mit dem Gastspiel beim Tabellensiebten in Oldenburg. Die EWE Baskets, die zuletzt in Würzburg und auch in der Türkei bei Banvit Bandirma - das 61:70 bedeutete das Aus in der Champions League - schmerzliche Niederlagen hinnehmen mussten, werden alles daran setzen, vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten Brose Bamberg in die Erfolgsspur zurückzufinden.



Die Statistik

Anadolu Efes Istanbul - Brose Bamberg 68:87

(23:17, 9:25, 13:22, 23:23)

Istanbul Osman (15 Punkte/1 Dreier), Brown (13), Heurtel (11), Paul (11/3), Dunston (7), Thomas (5/1), Honeycutt (3/1), Granger (3)

Bamberg Melli (16/1), Radosevic (16), Lo (15/3), Miller (14/2), Causeur (7/2), Heckmann (5/1), Zisis (4), Nikolic (4), Theis (4), Veremeenko (2)

SR Boltauzer (Slowenien),

Pastusiak (Polen), Jimenez (Spanien)

Zuschauer 4843

Gesamtwurfquote Istanbul 34 Prozent (24 Treffer/71 Versuche), Bamberg 64 (36/56)

Dreierquote Istanbul 23 Prozent (6/26), Bamberg 69 (9/13)

Freiwurfquote Istanbul 61 Prozent (14/23), Bamberg 43 (6/14)

Rebounds Istanbul 33 (19 defensiv/14 offensiv), Bamberg 42 (37/5)

Ballgewinne/-verluste Istanbul 7/6, Bamberg 4/12

Assists Istanbul 13 / Bamberg 22

Fouls Istanbul 20 / Bamberg 23