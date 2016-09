Brose Bamberg gewinnt Turnier in Trento

von PETER SEIDEL

Die Basketballer von Brose Bamberg bleiben in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga und der Euroleague ungeschlagen. Zum Abschluss des knapp einwöchigen Trainingslagers in Italien gewann der deutsche Meister das Vorbereitungsturnier in Trento. Einen Tag nach dem knappen 64:63-Erfolg gegen den Gastgeber Aquila Basket besiegte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Sonntagabend im Finale Emporio Armani Mailand mit 92:85 (45:38). Den dritten Platz sicherte sich Trento mit dem 85:83-Erfolg gegen Olimpia Ljubljana. Die Slowenen hatten zum Turnierauftakt gegen den italienischen Meister klar mit 68:84 verloren.

Beste Bamberger Korbschützen im Finale gegen den Euroleague-Konkurrenten waren Fabien Causeur (18 Punkte) und Nicolo Melli (15/7 Rebounds), der zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt wurde. Erfolgreichster Spieler der Mailänder war der Ex-Bamberger Rakim Sanders, der auf 24 Zähler kam.



Nach ausgeglichenem ersten Viertel (18:17) setzte sich das Brose-Team zur Halbzeit auf sieben (45:38) und zum Ende des dritten Viertels auf zwölf Punkte ab (69:57). Im Schlussdurchgang kämpfte sich Mailand, angeführt von Sanders, der sechs Dreier versenkte, zwar noch einmal heran, die Bamberger ließen sich aber den Sieg nicht mehr nehmen. Direkt nach dem Spiel ging es für die Mannschaft zurück nach Bamberg. Dort stehen jetzt eineinhalb Tage Erholung an, ehe Trinchieri am Dienstagabend zur nächsten Trainingseinheit bittet. Am kommenden Wochenende steht dann das Turnier in Bayreuth auf dem Vorbereitungsplan.



Im Gegensatz zum Endspiel war das Halbfinale gegen Trento vor rund 800 Zuschauern eine bis zur Schlusssekunde hart umkämpfte Partie, in der sowohl Brose als auch die Gastgeber vor allem offensiv viele Chancen ungenutzt ließen. Nicolo Melli und Darius Miller waren mit je elf Punkten die besten Werfer. Sein Debüt im Brose-Trikot gab Vladimir Veremeenko. Der Weißrusse kam gegen Trento auf zehn und gegen Mailand auf sechs Punkte.