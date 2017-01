Brisantes Derby für den HC 03

Nach der Spielpause über Weihnachten und den Jahreswechsel steht für die Bezirksoberliga-Handballer des HC 03 Bamberg am Samstag um 19 Uhr (Berufsschulhalle Ohmstraße) das Heimspiel gegen die TS Lichtenfels auf dem Programm. Am Sonntag (13.30 Uhr) tritt die SG Bamberg/Hallstadt bei der zweiten Mannschaft des HSC 2000 Coburg an. In der Frauen-Bezirksoberliga ist der TV Hallstadt am Sonntag um 16 Uhr in Rehau bei der HSG Fichtelgebirge zu Gast. Ebenfalls am Sonntag (16.15 Uhr) spielen die Damen des HC 03 Bamberg zu Gast bei der SG Kunstadt-Weidhausen II.



Bezirksoberliga, Männer

HC 03 Bamberg -

TS Lichtenfels

Besondere Brisanz birgt dieses Duell, da der Gegner aus der Korbmacherstadt vom ehemaligen Bamberger Trainer Ulrich Hillebrand trainiert wird, mit dem die nun von Matthias "Matsches" Roppelt trainierten Bamberger in der Saison 2014/15 souverän den Aufstieg in die Landesliga feierten. Aktuell sehen die Vorzeichen allerdings ganz anders aus. Der HC 03 liegt auf dem dritten Tabellenplatz, mit nach wie vor vier Punkten Rückstand auf das Spitzenduo aus Kunstadt und Hochfranken. Lichtenfels ist Neunter und steckt mit nur drei Siegen mitten drin im Abstiegskampf. Somit gehen die Bamberger als klarer Favorit in die Partie. Ein Sieg ist wieder mal Pflicht, will man nicht vorzeitig die Segel im Kampf um die Meisterschaft streichen. Personell kann Trainer Roppelt fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Gubler fehlt aus beruflichen Gründen. Gegen Lichtenfels gab es in der Vergangenheit schon einige heiße Duelle, allerdings meist mit dem besseren Ende für Bamberg.



HSC 2000 Coburg II -

SG Bamberg/Hallstadt

Nach zuletzt zwei Siegen in drei Partien hat die SG das klare Ziel, die Serie trotz der langen Pause fortzusetzen und von den direkten Abstiegsplätzen endgültig runterzukommen. Dabei wird die SG die Fahrt nach Coburg zum ersten Mal in dieser Saison voraussichtlich mit vollem Kader antreten. Mit einem Sieg könnte die SG bis auf den siebten Tabellenplatz klettern und sich im Abstiegskampf Luft verschaffen.



Bezirksoberliga, Frauen

HSV Hochfranken -

TV Hallstadt

In den jüngsten Trainingseinheiten der Hallstadterinnen stand die Verbesserung der zuletzt schwachen Abwehrleistung im Vordergrund. Jetzt heißt es wieder Vollgas geben, um weitere wichtige Punkte auf das Konto einzufahren, um sich im mittleren Feld der Tabelle zu festigen. Beim Tabellenzehnten HSG Fichtelgebirge wollen die TVH-Damen wieder an die in den ersten Spielen der Saison gezeigte Abwehrarbeit anschließen und mit einer vollbesetzten Bank die Punkte mit nach Hause nehmen. Zu diesem Auswärtsspiel fahren die Damen des TV Hallstadt mit einem Bus ihres Hauptsponsors, in dem auch Fans Platz haben.



SG Kunstadt-Weidh. II -

HC 03 Bamberg

Mit dem ersten Spiel im neuen Jahr unter der Führung von Trainer Mützel und Co-Trainer Henkies wollen die Bambergerinnen ein weiteres Mal zeigen, dass sie zu Recht in der Bezirksoberliga spielen. Die SG Kunstadt-Weidhausen II befindet sich auf dem elften Tabellenplatz, Bamberg auf dem fünften. Trotz des großen Abstands in der Tabelle werden die HClerinnen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. red