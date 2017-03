Baunacher trumpfen auf

Mit dem überzeugenden 94:79-Erfolg bei den Rockets Gotha sicherten sich die Baunach Young Pikes am vorletzten Spieltag aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der 2. Basketball-Liga ProA. Dabei dominierten sie das Team des Ex-Baunachers Ivan Pavic über die gesamten 40 Minuten und zeigten eine der besten Saisonleistungen. In der mit 2705 Zuschauern gut gefüllten Messehalle in Erfurt zeigte das jüngste Team der Liga vor den Augen des ehemaligen Bundestrainers Dirk Bauermann modernen Basketball mit viel Leidenschaft und schön herausgespielten Korberfolgen.



Die Rockets, die trotz der Niederlage einen Play-off-Platz sicher haben, waren nur bis zur Mitte des ersten Viertels auf Augenhöhe mit den Gästen aus Oberfranken. Dann übernahm das Team von Trainer Fabian Villmeter die Kontrolle und erhöhte das Tempo. So setzten sich die Young Pikes über 29:21 nach den ersten zehn Minuten bis zur Halbzeit sogar bis auf 54:32 ab. Der wie entfesselt aufspielende Malik Müller, der immer wieder von Aleksej Nikolic gekonnt in Szene gesetzt wurde (7 Assists), erzielte alleine bis zur Halbzeit 19 Punkte. Bereits in der Pause waren bei den vielen Zuschauern entsetzte Gesichter zu sehen, und auch die ersten Pfiffe hallten durch die Messehalle.



Die Oberfranken machten aber in der zweiten Hälfte, angefeuert von ihren treuen Fans, genau da weiter, wo sie nach den ersten 20 Minuten aufgehört hatten. Jeder kleine Lauf der Rockets wurde sofort gekontert, und so betrug der Vorsprung stets um die 20 Punkte. In der 25. Min war man sogar bis auf 67:39 davongezogen. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es keine Zweifel mehr über den Sieger der einseitigen Partie. So brachten die Baunacher, angeführt von Denker und Lenker Ali Nikolic (10 von 10 Freiwürfen), den Sieg im Stile eines Spitzenteams nach Hause.



Reboundduell klar gewonnen

Leon Kratzer (11 Rebounds) und Louis Olinde (8) dominierten die Bretter und entschieden das Reboundduell mit 42:29 für Baunach. Auch Kapitän Tibor Taras knüpfte erneut an seine starken Vorstellungen in den letzten Wochen an, während der unter der Woche krankheitsgeschwächte Arnoldas Kulboka mit einer hohen Wurfausbeute (80 Prozent) aus dem Feld überzeugte. Erst in den letzten Minuten, als Trainer Villmeter seine Starter auf die Bank beorderte, konnten die Thüringer etwas Ergebniskosmetik betreiben.



Nach der Partie feierten die "jungen Hechte" ausgelassen den Klassenerhalt. Neben dem deutlichen Erfolg in Erfurt ist die tolle Entwicklung, die die Young Pikes im Laufe der Saison genommen haben, die größte Freude für alle Baunacher Beteiligten. Trainer Fabian Villmeter meinte dann auch in der Pressekonferenz: "Der Druck war in den letzten Wochen sehr hoch, und es ist schon außergewöhnlich, wie unsere jungen Spieler damit umgegangen sind, denn wir haben alle wichtigen Spiele gegen Essen, Dresden und Ehingen gewonnen. Es ist uns aber im Sommer gelungen, ein Team zusammenzustellen, das sich durch große Charakterstärke und Trainingsfleiß auszeichnet. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis die harte Arbeit Früchte trägt, so dass wir jetzt sogar in der Lage sind, auswärts bei einem Playoff-Team deutlich zu gewinnen. Ich bin unheimlich stolz auf das Team." Im letzten Saisonspiel am Samstag (19.30 Uhr) wollen die "jungen Hechte" gegen die Gladiators Trier noch einmal ihre momentane Stärke demonstrieren und dann zusammen mit ihren Fans eine tolle Abschiedsparty feiern. red

Rockets Gotha: Watts (16 Punkte/ 3 Dreier), Hicks (15/2), Kullamäe (13/1), Schmidkunz (10/2), Oehle (10), Grof (6), Mitchell (5), Gibbs (4), Allen, Gomilla / Baunach Young Pikes: Müller (26/4), Nikolic (18/2), Kratzer (13), Kulboka (13/1), Olinde (12), Taras (12/2), Edwardsson, Wolf, Hoffmann, Drell, Fichtner, Keppeler / SR: Bittner, Schupke, Dirks / Zuschauer: 2705