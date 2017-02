Baunacher hoffen im Heimspiel auf die nächste Überraschung

Bereits am heutigen Mittwoch (20 Uhr) steht für die Baunacher Zweitliga-Basketballer die nächste Begegnung an. Im Nachholspiel des 16. Spieltages der ProA empfangen sie in der Graf-Stauffenberg-Halle die White Wings aus Hanau. Das Spiel wurde kurz vor Weihnachten wegen der damaligen U18-Europameisterschaft mit dankenswerter Zustimmung der Gäste verlegt.

Die Gäste aus Hessen spielen bisher eine sehr gute Saison und liegen mit dem 6. Platz ganz klar auf Play-off-Kurs. Allerdings mussten sie am Freitag beim Mitteldeutschen Basketball Club eine deutliche 61:77-Niederlage einstecken. Beste Werfer bei den White Wings waren in Weißenfels beim Bundesligaabsteiger und derzeitigen ProA-Tabellenführer Brian Sullivan (13), Eugene Harris (11) und Kruize Pinkins (10), der normalerweise mit 18,2 Punkten und 9,9 Rebounds pro Spiel der überragende Hanauer Spieler ist. Ihn gilt es zu kontrollieren.

Über den vierten Amerikaner, den 1,98 m großen und rund 100 Kilogramm schweren Detroiter Isiah Sykes, der erst kürzlich verpflichtet wurde, sagt Hanaus Coach Simon Cote: "Er wird uns in vielen Bereichen helfen." Sykes wurde in der NCAA ausgebildet und spielte in der NBA Summer League für die Philadelphia 76ers. Der US-Boy glänzt nicht mit außergewöhnlichsten Quoten, ist aber vor allem einer, der für das Team arbeitet und das Spiel schnell machen kann. Außerdem haben die Hessen mit Till-Joscha Jönke, Ruben Spoden, Josef Eichler, Julian Albus, Christian von Fintel und Paul Albrecht zahlreiche deutsche Spieler, die ebenfalls zu beachten sind und schon in der Hinrunde den Baunachern zu schaffen machten. Das Hinspiel in Hanau, als man auf den verletzten Arnoldas Kulboka verzichten musste, ging deutlich mit 74:91 verloren. Zeit für Wiedergutmachung also für die jungen Baunacher, die zuhause in Bestbesetzung sicherlich jedem Gegner ein Bein stellen können.

Da Brose Bamberg erst am Sonntag in Frankfurt wieder ein Bundesligaspiel betreitet, gehen die Gastgeber davon aus, dass am Mittwoch alle Spieler zur Verfügung stehen - auch Leon Kratzer und Ali Nikolic, die zuletzt eine klasse Leistung zeigten. Der am vergangenen Wochenende wegen Krankheit ausgefallene Felix Edwardsson ist ebenfalls wieder fit.



Young Pikes wollen den Sieg in Essen vergolden

Der überzeugende Sieg in Essen beim direkten Abstiegskonkurrenten war natürlich enorm wichtig, könnte aber noch vergoldet werden, wenn die Jungs von Fabian Villmeter und Mark Völkl zu Hause gleich nachlegen und damit schon einen Abstand auf Essen herstellen, der den Rest der Saison ruhiger gestalten könnte.

"Wir hatten in Essen in der ersten Halbzeit Probleme in der Verteidigung, haben uns da aber enorm gesteigert und in der Offensive die Nerven bewahrt. Nun gilt es das gewonnene Selbstvertrauen auch im Heimspiel gegen Hanau zu zeigen. Hanau ist sicher eines der physischsten Teams der Liga und hat uns im Hinspiel vor große Probleme gestellt. Ein echter Prüfstein und eine weitere Chance für unsere Spieler, mit den Aufgaben zu wachsen", betont Trainer Fabian Villmeter.

Die Jungs werden also alles geben und brauchen dabei jede Unterstützung. Gerade in der heimischen "blauen Schule" sind die Youngsters immer für Überraschungen gut, wie sie im Spiel gegen das Spitzenteam aus Heidelberg vor vier Wochen bewiesen haben. red