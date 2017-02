Baunacher atmen auf

Einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Basketball-Bundesliga ProA errangen die Baunach Young Pikes beim bisher punktgleichen Tabellenvorletzten in Essen. Vor knapp 1800 Zuschauern besiegten sie die ETB Wohnbau Baskets mit 82:72 und haben nun neben zwei Pluspunkten mehr auch den direkten Vergleich auf ihrem Konto.



Trotz des großen Drucks, der auf beiden Mannschaften lastete, kamen beide Teams gleich gut in die Begegnung. Arnoldas Kulboka, der elf der ersten 15 Punkte erzielte und Louis Olinde mit einem Dreipunktespiel sorgten bis zur 9. Minute für einen kleinen Vorsprung (20:16) der Gäste. Konnte man eine knappe 22:19-Führung noch in die erste Viertelpause retten, so geriet Baunach im zweiten Abschnitt nach und nach in Rückstand. Neben der klaren Reboundunterlegenheit (11:18) waren zehn Ballverluste ein weiterer Grund für den 36:47-Rückstand zur Pause, da die Young Pikes in dieser Phase viel zu leichtfertig agierten. Zudem gelang es nicht, Creek, der schon 16 Punkte erzielt hatte, unter Kontrolle zu bringen.



"Essen hat in der ersten Halbzeit hervorragend gespielt, da haben wir es nicht geschafft, Leon Kratzer ins Spiel zu bringen, und zu viele Bälle verloren. Kompliment aber an meine Mannschaft, dass sie in der Pause die Umstellung geschafft hat, das ist bei einer so jungen Mannschaft überhaupt nicht selbstverständlich", analysierte Baunachs Coach Fabian Villmeter nach der Begegnung.



Was er damit meinte, konnte man gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sehen, denn die Baunacher kamen viel aggressiver aus der Kabine. Olinde und Ali Nikolic, der mit zehn Assists glänzte, verkürzten schnell auf 47:51 und waren nach Endes des dritten Viertels beim Stand von 61:58 wieder in Schlagdistanz.



Nach einem Dreier von Malik Müller, der aus der Distanz eine hervorragende Trefferquote (vier von fünf Dreiern) aufwies, war die Partie völlig ausgeglichen. Jetzt entwickelte sich ein wahrer Abstiegskrimi mit viel Kampf und wenigen Punkten. Bis zur 37. Min. hatte Essen knapp mit 68:67 die Nase vorne, doch jetzt kam die große Zeit von Geburtstagskind Kratzer. Mit einem Tip-in brachte er die Grün-Weißen nach langer Zeit wieder in Führung, und nach zwei weiteren Körben, die er auf die gleiche Weise erzielte, stand es auf einmal 68:73.



Endgültig auf die Siegerstraße bogen die Youngster dann 94 Sekunden vor dem Ende ab, als Müller einen weiteren Dreier aus der Ecke zum 68:76 versenkte. In der Schlussphase ließen die Oberfranken nichts mehr anbrennen, zumal man am Ende sogar noch das Reboundduell mit 38:32 (Kratzer 12) für sich entscheiden konnte. Dementsprechend glücklich war der seit Samstag 20-Jährige: "Entscheidend war die harte Defense in der zweiten Hälfte, das hat der Coach zur Pause von uns gefordert. Wir haben immer an uns geglaubt, auch wenn es Rückschläge gab."



Diese Einstellung wird schon am Mittwoch (20 Uhr) wieder nötig sein, wenn die Baunacher die White Wings aus Hanau zum Nachholspiel in der Graf-Stauffenberg-Halle empfangen. red



ETB Wohnbau Baskets Essen : Creek (16 Punkte/3 Dreier), Thompson (11), Alexander (10), Lodders (7), Volk (7/1), Carraway (6), Vrkas (6/2), Gebhardt (5/1), Moore (4) / Baunach Young Pikes: Nikolic (21/2), Müller (18/4), Kratzer (17), Kulboka (15/1), Olinde (9), Taras (2), Keppeler, Wolf, Hoffmann, Fichtner