An der Relegation wird sich auf Wunsch der Bezirksliga-Vereine nichts ändern

Zur Sommersitzung der beiden Fußball-Bezirksligen West und Ost hieß Bezirksspielleiter Gerald Schwan am Samstag im Sportheim des ATS Hof/West 31 Vereinsvertreter willkommen - nur ein Verein schickte keinen Vertreter. Als Gäste begrüßte er Kreisspielleiter Manfred Neumeister und den neuen Geschäftsführer des BFV in Bamberg, Lukas Kachelmann.

Schwan gab einen Rückblick auf die Saison 2016/17 mit dem Schwerpunkt Relegation. Diese wird in der Öffentlichkeit sehr zwiespältig gesehen, mit vielen Kommentaren; hier fehle es schon auch an der erforderlichen Sachkunde. Insbesondere die drei Relegationsplätze bei zusätzlich zwei festen Absteigern seien immer wieder Streitpunkte. Schwan erinnerte daran, dass es die Liga-Vertreter gewesen seien, die diese Regelung beschlossen hätten. "Gibt es hierzu andere Meinungen?", fragte Schwan in die Runde: Stille im Saal - also ein Nein. Schlussfolgerung: Änderungen seien nicht erwünscht. Auch in Zukunft bleibe es so, dass in der Frage der Relegation strikt nach West und Ost getrennt werde. "Und auch die Soll-Stärke der beiden Ligen mit je 16 Vereinen muss aufgrund eines Beschlusses des BFV grundsätzlich beibehalten werden", so Schwan weiter.

Die Relegationsrunde ist sicher ein Nachsitzen für die betroffenen Clubs. Aber auch eine Chance, sich sportlich zu qualifizieren, wobei auch die finanzielle Seite nicht außer Acht zu lassen sei. "Das zeigt die Attraktivität dieser Spiele", betonte der Bezirksspielleiter. So kamen in Oberfranken 7357 Zuschauer zu den zehn Spielen. Im Westen waren es bei fünf Partien 4386, also ein Schnitt von 877 (Osten: 2971 - 594) zahlenden Fans. "Die Relegation dauert lange. Dies ist aber auch davon abhängig, wie viele Mannschaften aus der Landesliga in den Bezirk zurückkommen, also wie viele Plätze in den beiden Ligen überhaupt noch auszuspielen sind", erläuterte Schwan zum besseren Verständnis.



Kein Eröffnungsspiel gewünscht

Im Hinblick auf die neue Saison bleiben Spielplan-Änderungsanträge bis Mittwoch, 5. Juli, kostenfrei. Nach einem Beschluss der Vereine gibt es auch kein Eröffnungsspiel mehr. Die Saison startet am 22./23. Juli mit dem ersten Spieltag. Die Spiele am Samstag/Sonntag beginnen einheitlich um 16 Uhr. Die Eintrittspreise für Nichtmitglieder betragen weiterhin fünf Euro, für Frauen, Rentner usw. vier Euro und drei Euro für Jugendliche bis 18 Jahre. Die Heimspiele der DJK Bamberg II werden alle auf Kunstrasen ausgetragen. Beim FC Coburg wird dies von Fall zu Fall entschieden. Die betroffenen Gegner werden hierüber zeitnah informiert. Insbesondere für die Aufsteiger gab Schwan den Hinweis, dass der Live-Ticker Pflicht sei.

Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Siegfried Brehm zeigte sich mit dem Ablauf der Saison im Großen und Ganzen zufrieden. Er richtete den Appell an die Vereine, sich dafür einzusetzen, dass junge Leute den Weg zum Schiedsrichter finden: "Ohne Unparteiische gibt es keinen Fußball."

Regional seien die Referees ganz gut aufgestellt, so Brehm und nannte Beispiele. Christian Dietz (Gruppe Kronach) pfeift in der 2. Liga und ist Assistent in der Bundesliga. In der Regionalliga im Einsatz sind Christopher Schwarzmann (Bamberg), Julian Kreye (Bayreuth) und Roman Potemkin (Kronach). Aufsteiger in die Bayernliga ist André Denzlein (Maintal/Rödengrund), den Sprung in die Landesliga schafften Daniel Reich (Bamberg), Jonathan Bähr (Kronach) und Maximilian Stöckl (Hof).

Kurz angerissen wurden von Siegfried Brehm die Regeländerungen ab 1. Juli. Hinsichtlich Regelkunde sollten die Vereine die Möglichkeit nutzen, den zuständigen Lehrwart einzuladen.

Dieter Winkler ging auf die Bezirks-Sportgerichtsfälle ein und sprach von einem leichten Rückgang auf insgesamt 244 Fälle für beide Ligen (Vorjahr: 270). Rote Karten gab es im Westen insgesamt 39 (Osten 33). Winkler verwies noch darauf, dass Sperren auch saisonübergreifend gelten.

Die gemeinsame Wintertagung wurde auf den 21. Januar 2018, voraussichtlich in Kronach, festgesetzt.