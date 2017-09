Zweiklassen-Gesellschaft im Landkreis

von PETER BALTHASAR

TSV Forst - SV Riedenberg 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Kevin Lormehs (31.), 0:2 Marcel Gebhart (38.), 0:3 Christoph Dorn (66., Foulelfmeter), 1:3 Tobias Düring (73.), 1:4 Marcel Memmel (83., Eigentor).

Wenn die Kubo-Schützlinge weiter so auftrumpfen, steht ihnen nach Ablauf dieser Runde wieder die Relegation bevor, diesmal aber um den Aufstieg. Dass ein Auswärtssieg gefeiert werden konnte, verdankten die Gäste in aller erster Linie ihrem Keeper Florian Dorn. "Der hat in den ersten zwanzig Minuten bei drückender Überlegenheit des Gegners klasse Reflexe gezeigt und uns im Spiel gehalten", berichtete SV-Abteilungsleiter Stefan Dorn. Die Gäste kamen nach einer halben Stunde in einer sehr guten Bezirksliga-Partie besser ins Spiel und gingen nach einem Konter und nach Pass von Christoph Dorn durch einen Schrägschuss von Kevin Lormehs in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff war der Gäste-Goalie erneut gefragt, rettete in höchster Not gegen Tobias Düring und durfte sich wenig später über das zweite Riedenberger Tor freuen. Nach einer flüssigen Kombination legte Lormehs die Kugel in den Lauf von Marcel Gebhart, der kraftvoll einnetzte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs war das favorisierte Hetzel-Team schwer in der Vorwärtsbewegung, hatte bei Kontern der Kubo-Mannen aber Glück, dass ein Gebhart-Heber nicht sein Ziel fand. Kurz darauf wurde der eingewechselte Philipp Dorn im Strafraum von den Beinen geholt, Regisseur Christoph Dorn verwandelte den Strafstoß nervenstark. Als die Einheimischen einen Angriff zügig vortrugen, waren auch die Fangkünste von Florian Dorn umsonst, dessen Vorderleute das Spiel danach vorwiegend in die gegnerische Hälfte verlagerten. Bei einer dieser Offensivaktionen brachte der nachsetzende Philipp Schäfer das Spielgerät in die Nähe der Torlinie, der Rettungsversuch des TSVlers Marcel Memmel ließ die Kugel ins Tor kullern. "Bei uns greifen derzeit einfach alle Rädchen", so Stefan Dorn, "die Mannschaft tritt geschlossen und selbstbewusst auf."

Riedenberg: Fl. Dorn - Spahn, Vorndran, Schuhmann, F. Carton - Barthelmes, Ch. Dorn, B. Carton, Gebhart (85. L. Hergenröder) - Wich (57. Ph. Dorn), Lormehs (77. Schäfer).



FSV Krum - FC 06 Bad Kissingen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Hart (28.), 2:0 Thomas Durst (34.), 3:0 Florian Thurn (88., Eigentor), 4:0 Thomas Durst (92.).

Der Plan von FC-Coach Thomas Lutz, zumindest mit einem Punkt aus der Fremde zurückzukehren, ging schief, weil die Chancenverwertung ungenügend war und die Verteidiger Schnelligkeitsnachteile bei den Gegentreffern an den Tag legten. Die Hausherren waren sichtlich auf eine frühe Führung erpicht, ließen in den ersten zwanzig Minuten aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Mitten in deren Drangperiode platzte ein Konter der Kurstädter, dabei scheiterte Andrei Puscas an Keeper Stefan Klemm. Dessen Gegenüber Florian Rottenberger, der zuvor einige Rettungstaten gezeigt hatte, war beim 1:0 machtlos, als Felix Hart zielsicher abschloss. Kurz darauf zappelte die Kugel schon wieder im Tor der Kurstädter. Nach einem Flankenlauf von Roman Glöckner fand dieser mit einer präzisen Hereingabe den mitgelaufenen Thomas Durst. In der zweiten Halbzeit nahm die Partie endgültig Fahrt auf. Die Lutz-Mannen setzten alles auf eine Karte, sahen sich aber den gefürchteten Kontern der FSVler ausgesetzt. "Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn unser Torhüter Stefan Klemm nicht den Schuss von Christian Laus nach einer Stunde um den Pfosten gedreht hätte", so der Krumer Pressesprecher Marco Schorr, "ein Anschlusstreffer hätte sicher für Nervosität auf unserer Seite gesorgt." Die ansehnliche Auseinandersetzung wurde erst entschieden, als eine scharfe Hereingabe von Durst vom Schienbein von Florian Thurn über die Torlinie flog. In der Nachspielzeit staubte Durst nach vorherigem Glöckner-Schuss ab. "Der Sieg fiel zu hoch aus, ein 3:1 hätte dem Spielverlauf eher entsprochen", meinte Schorr. Doch auch ein solches Ergebnis hätte die 06-er auf dem Relegationsplatz verharren lassen.

Bad Kissingen: F. Rottenberger - Müller, Heilmann, Thurn, Schmitt - Aleksoski (76. Wirth), Laus (59. Gergely), J. Hüfner, Füller (59. L. Rottenberger) - Puscas, M. Hüfner.



TSV Gochsheim - TSV Rannungen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Daniel Meusel (24.), 1:1 Fabian Erhard (33.), 2:1, 3:1 Yannick Sprenger (40., 59.).

Die Negativserie des Aufsteigers setzt sich fort, "wobei der Gast über weite Strecken auf Augenhöhe agierte, bloß die erarbeiteten Torgelegenheit nicht konsequent in Tore umsetzte", berichtete Gochsheims Co-Trainer Dominik Ruh. Die Gastgeber waren über die Aggressivität des Kontrahenten zunächst recht perplex. In einem teilweise ruppigen Spiel schafften die Platzherren dann doch die Führung, als Daniel Meusel die Kugel unhaltbar für Keeper Tobias Geier ins lange Eck wuchtete. Die "Gücker" zeigten sich vom Rückstand überhaupt nicht beeindruckt, marschierten mutig nach vorne und wurde für diese Gangart auch belohnt. Nach einem Alleingang von Benjamin Kaufmann, der zwei gegnerische Verteidiger auswackelte, landete dessen scharfer Rückpass zentral im Gochsheimer Strafraum, Fabian Erhard drückte ein. Die überraschten Platzherren hatten Glück, noch vor dem Seitenwechsel neuerlich in Führung zu gehen, als der schwer auszuschaltende Yannick Sprenger unhaltbar traf. "Im zweiten Durchgang haben wir die Begegnung zunächst kontrolliert. Als Sprenger den Vorsprung ausbaute, hat sich die Mannschaft aber zu sicher gefühlt", kritisierte Ruh. Die Gäste stießen immer wieder nach vorne, doch weder Fabian Erhard noch Michael Röder brachten bei guten Chancen das Runde ins Eckige. Die Hausherren ihrerseits hätten früher den Sack zumachen müssen und können. "Mit mehr Kaltschnäuzigkeit und Cleverness im Abschluss wäre das bei verwertbaren Gelegenheiten auch möglich gewesen", so das Fazit von Ruh. Die Rannunger verloren zwar letztlich, zeigten aber aufsteigende Form.

Rannungen: Geier - Keller, Berninger, Gehrig, Englert - Röder, T. Stahl (67. Herbig), Kaufmann, P. Leurer (77. Löffler)- Fa. Erhard, Kraus.



FC Thulba - FC Geesdorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Florian Heim (90.).

Eine Woche nach der 0:1-Niederlage beim FC 06 waren die Frankonen vor 150 Zuschauern sichtlich um Rehabilitierung bemüht. Gegen den Tabellenführer präsentierte sich der Aufsteiger gut erholt und gewann nicht unverdient. Die Begegnung verzeichnete zwar wenige Top-Gelegenheiten, doch war sie jederzeit interessant, weil zwei spielstarke Mannschaften aufeinander trafen, die den Eindruck vermittelten, jederzeit zuschlagen zu können. Der Spannungsbogen hätte die Steigerwälder wohl zu einer offensiveren Gangart gezwungen, wenn Sergej Nistor in der zweiten Minute nach Ecke von Tobias Huppmann nicht nur die Latte getroffen hätte. Die nächsten Möglichkeiten vergab auf der anderen Seite Fazdel Tahir, der einst beim Würzburger FV Bayernliga-Luft schnupperte. Nach einer halben Stunde verzog der Geesdorfer knapp, zehn Minuten später prüfte er bei einem Freistoß FC-Keeper Daniel Neder, der nach hartnäckigen Rückenproblemen sein Saisondebüt feierte und an alte Form anknüpfte. Im Gegenzug hätte Markus Kaufmann die Führung für sein Farben herausschießen können, seinen platzierten Schuss entschärfte Goalie Daniel Holzmann. Mit Beginn des zweiten Durchgangs und der Einwechslung von Marcus Hein drückten die Platzherren aufs Tempo, ein Schuss von Huppmann Richtung kurzes Eck zwang Holzmann zur nächsten Parade. Wenig Glück hatte auch Geesdorfs Spielertrainer Hassan Alremeithi, dessen Distanzschuss um Zentimeter am Tor vorbeirauschte. Alremeithi sowie die Weiglein-Brüder lieferten sich über 90 Minuten hinweg ansehnliche Zweikämpfe mit Florian Heim & Co im Mittelfeld, benötigten aber noch einmal Fortuna, als ein indirekter Freistoß von Hein ans Quergestänge schlug (79.), ehe Florian Heim nach Huppmann-Flanke per Kopf das Tor des Tages gelang.

Thulba: Neder - Happ, Hänelt, Nistor - Reuß (76. Wolf), Fl. Heim, Kleinhenz, Schubert - Huppmann, Werner (46. Hein), Kaufmann (91. M. Gah).





Außerdem spielt en

TSV Knetzgau - DJK Dampfach 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Geßendorfer (3.), 0:2 Tim Wagner (19.), 0:3 Patrick Winter (83.).

SV-DJK Unterspiesheim - SV-DJK Oberschwarzach 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Simon Müller (6., 22.), 0:3 Lorenz Dülk (45.), 1:3 Dominik Seufert (49.), 1:4 Sebastian Reinstein (60.).

FC Strahlungen - SV Sömmersdorf 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Niklas Saal (17.), 1:1 Christoph Leicht (44.), 2:1 Sebastian Braun (48.), 3:1 Markus Neder (73.).