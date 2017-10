Versöhnliches Reise-Ende für die Volleys

von OLIVER WENDT

VYS Friedrichshafen - TV/DJK Hammelburg 0:3 (16:25, 22:25, 22:25) .

Es war nach der Niederlage am Vorabend fast eine kleine Teambuilding-Maßnahme, der gemeinsame Hotelaufenthalt in Friedrichshafen vor der Partie gegen die jungen Internatstalente. Nach Ausschlafen, Frühstück und Check-Out ging es zum Nachmittagsspiel in die ZF-Arena, eine 3000 Zuschauer fassende reine Volleyballarena. Für den wiedergenesenen Johannes Becker sowie Moritz Rauber war es so etwas wie ein Familientreffen oder die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Für Rauber kam es sogar zum Duell gegen seinen 17-jährigen Cousin Severin Hauke. Mit Friedrich Fell für Mario Radman im Mittelblock und Peter Wolf für Felix Bendikowski auf der Diagonalposition ging es gegen die Jungs von der Talentschmiede am Bodensee. "Wir wollten und mussten gewinnen, das haben wir getan. Ich habe im Hinblick auf die kommenden Spiele auch einige taktische Varianten ausprobiert", zeigte sich Tado Karlovic zufrieden mit der Teamleistung. MVP wurde Peter Wolf. "Und das absolut verdient", wie auch der ehemalige Hammelburger Zuspieler Benjamin Koch befand, der als Zuschauer anwesend war. Bereits kommende Woche bestreiten die Hammelburg Volleys ihr nächstes Heimspiel gegen Mainz.



FT Freiburg - TV/DJK Hammelburg 3:1 (25:16, 21:25, 26:24, 26:24).

Schon zu Beginn der Samstags-Partie im Freiburger Burdadschungel verdichteten sich die Indizien auf einen Hammelburger Auftritt, bei dem irgendwie der Wurm drin war: Unsicherheiten, zahlreiche Eigenfehler und "Dankebälle", die sich auch mal im Netz verirrten. "Dazu eine Freiburger Mannschaft, die über das gesamte Spiel nicht müde wurde, mutig, hart und präzise aufzuschlagen", zeigte sich Trainer Tado Karlovic beeindruckt. Während Oscar Benner auf der Mitte sofort ins Spiel fand, gelang den Akteuren der Abteilung Außenangriff dieses Unterfangen nur zögerlich. Die Gründe waren vielfältig: "Im ersten Satz war unsere Annahme einfach nicht stabil genug", fasste Henning Schulte die Geschehnisse zusammen. "Auch das Zuspiel hatte leider zu oft maximale Streuung", sagte Hammelburgs Vorstandsmitglied Thomas Greinwald.

"Trotzdem hatten wir Mitte des Satzes durchaus die Chance, in Führung zu gehen, was uns leider nicht gelang und den blöden Effekt hatte, dass wir damit den Gegner stark gemacht haben", analysierte Trainer Tado Karlovic den ersten Durchgang in Freiburg. Im zweiten Satz erlebte Hammelburgs Durchschlagskraft im Angriff endlich ihre Renaissance. Dazu gesellten sich Konzentration und Kampfstärke: Ausgleich! "Leider haben wird dann den Anfang des dritten Satzes völlig verpennt", ärgerte sich Henning Schulte über den Minutenschlaf seiner Truppe, die nach 6:1-Blitzstart der Freiburger viel zu lange einem Rückstand hinterher laufen musste. Der überragende Hammelburger und spätere Silber-MVP ballerte sein Team beim 19:24 mit fünf Aufschlaggranaten zwar noch einmal zum Ausgleich, reichen sollte es leider nicht. "Da wehren wir fünf Satzbälle ab und und Ende fehlt uns schlichtweg das Glück", haderte auch Karlovic mit der verpassten Chance auf eine Trendwende.



Zu viele Eigenfehler

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich nun das viel zitierte Duell auf Augenhöhe und ein offener Schlagabtausch. Dass es den Volleys aus Hammelburg dabei erneut viel zu selten gelang, die Erfolgsquote vor allem bei ihren Offensivbemühungen im Positivbereich zu halten, gab am Ende den Ausschlag für die 1:3-Niederlage. Wie in vielen Phasen zuvor wurden die Gastgeber durch Eigenfehler im Rennen gehalten. Unfreiwillige Einladungen, die in der 2. Bundesliga nicht ungestraft bleiben und von Freiburg dankend entgegen genommen wurden. "Die Liga ist eben einfach super eng und es entscheiden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Heute hatte Freiburg in wichtigen Phasen das Glück auf seiner Seite, gegen Grafing war es andersrum", fasste Henning Schulte den Abend im Breisgau zusammen und Kapitän Felix Bendikowski fügte hinzu: "Das Spiel war knapper als man vielleicht denkt, bringt uns nur nix."



TV/DJK Hammelburg - TV Planegg-Krailling 1:3 (25:15, 22:25, 21:25, 24:26) .

Es sind die Situationen, die jedem Trainer schwer fallen: Man hat gerade das vierte von vier Heimspielen verloren, steht in der Liga schon zu einem viel zu frühen Zeitpunkt mit dem Rücken zur Wand - und dann soll man kurz nach Spielende das Spiel analysieren. TV/DJK-Trainer Oliver Möller fand aber die richtigen Worte. So paradox kann es manchmal sein. "Meine Mädels haben losgelegt wie die Feuerwehr, haben all das umgesetzt, was wir vorher besprochen hatten", lobte der Coach sein Team. Und so keimte diese Hoffnung auf und der Glaube daran, dass man noch siegen kann und mitnichten das Volleyball spielen verlernt hat.

Trotzig waren die Gastgeberinnen ob der Personalsituation, der Lage in der Liga und des Ausfalls ihrer beiden zentralen Stützen Christine Fell (Knieverletzung) und Christin Heim (Meniskusverletzung). Und sie machten das einzig Richtige: Den Frust in positive Energie verwandeln mit der lange vermissten hundertprozentigen Konzentration und Leistung. "Ich musste zum ersten Mal in der Saison keine Auszeit nehmen, das sagt schon einiges", war der Hammelburger Trainer von so viel Power seiner Truppe überrascht. Planegg-Krailling erholte sich von der "Hammelburger Walze", beteiligte sich am offenen Schlagabtausch und zeigte bis zum Ende eine tolle Leistung. "Die folgenden Sätze haben wir nicht nur gut mitgehalten, sondern hätten auch alle gewinnen können", hatte Coach Möller weiterhin nichts auszusetzen.

Im Gegenteil: "Ich kann meinen Mädels null Vorwürfe machen, sie haben alle taktischen Maßnahmen umgesetzt und haben druckvoll agiert", berichtete Möller, für den es in allen Sätzen Nuancen waren, die über Frust und Freude entscheiden sollten. "Ein Zuschauer hat mir nach dem Spiel gesagt, dass alle knappen Entscheidungen zugunsten von Planegg ausgingen. Das soll die Leistung der Gäste keineswegs schmälern, sondern vielmehr zeigen, dass das Glück heute einfach nicht auf unserer Seite war. Und deshalb tut es mir für die Mädels auch so unendlich leid."

Und wäre die bittere Niederlage nicht Strafe genug, nimmt auch die Verletzungsodyssee kein Ende: Mittelblockerin Carina Keilholz knickte bereits im ersten Satz um und wurde noch während der Partie ins Krankenhaus.