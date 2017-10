Tore satt beim Rhönderby in Wollbach

von SEBASTIAN SCHMITT

TSV Wollbach - SV Römershag 6:4 (3:2). Tore: 1:0 Alexander Zink (3.), 1:1 James Galloway (19.), 2:1 Jonas Warmuth (26.), 3:1 Jonas Kirchner (26., Handelfmeter), 3:2 James Galloway (45.), 4:2 Benedikt Theimer (49.), 4:3 James Galloway (51.), 5:3 Simon Markart (90.), 5:4 Alexander Melser (95., Foulelfmeter), 6:4 Jonas Kirchner (95.).

Tore satt bekamen die Fans am Männerhölzlein zu sehen. Los ging es schon nach drei Minuten, als Alexander Zink nach schöner Vorarbeit von Mathias und Jonas Kirchner direkt ins lange Eck einnetzte. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Einen krassen Fehler in der Wollbacher Defensive nutzte SV-Spielertrainer Galloway eiskalt aus. Mit einer tollen Direktabnahme nach Flanke von Jonas Kirchner brachte Jonas Warmuth die Heimelf wieder in Führung. Vom Kreidepunkt aus baute Jonas Kirchner den Vorsprung aus. Die Kombinationen der Wollbacher gewannen nun an Gefälligkeit, Sicherheit und Präzision, doch wiederum Galloway war bei einem kuriosen Flipperball im Wollbacher Strafraum zur Stelle und netzte aus Nahdistanz völlig mühelos ein. Auch nach der Pause ging das muntere Scheibenschießen weiter. Benedikt Theimer schob das Leder präzise aus zwölf Metern ins lange Eck. Doch nach einer Glanzparade von Florian Erb stand schon wieder Galloway goldrichtig und drosch das Leder aus acht Metern direkt unter die Latte. Scheinbar gelaufen war die Partie, als James Galloway nach einem Kopfball unglücklich auf dem Boden aufschlug und verletzt vom Feld musste. Ein abgefälschter Schuss von Simon Markart aus 16 Metern senkte sich unhaltbar ins lange Eck des Römershager Kastens, wo Konstantin Bengart wahrlich nicht zu beneiden war. Alexander Melser brachte die Römershager mit einem Foulelfmeter nach undurchsichtiger Gemengenlage im Wollbacher Strafraum noch auf 5:4 heran. Auf Pass von Alexander Zink netzte Jonas Kirchner zum krönenden Abschluss ein.



SV Morlesau/Windheim - BSC Lauter 0:5 (0:0). Tore: 0:1 Nico Keßler (54.), 0:2 Daniel Metz (57.), 0:3 Maxi Wehner (65.), 0:4 Nico Keßler (76.), 0:5 Daniel Metz (85.).

Nach einer eher ausgeglichenen ersten Halbzeit schwanden bei den Platzherren in dieser anstrengenden "englischen Woche" die Kräfte von Minute zu Minute. Damit wurden eine gute Abwehrleistung und einige Glanzparaden von Paulo Carvalho sehr schnell ein Muster völlig ohne Wert. Das Erfolgsrezept der Lauterer war simpel, aber höchst effektiv. Der BSC kam immer rasant über die Außenbahnen und legte den Ball im richtigen Moment quer entlang der Grundlinie in die Box. Gegen dieses stürmische Anrennen waren die SVler am Ende machtlos. In der Schlussphase spielten sich die Gäste fast schon in einen offensiven Rausch und waren nicht mehr zu bremsen.



FC Westheim - SV Garitz 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (36.), 2:0 David Böhm (37.), 3:0 Yanik Pragmann (52.), 4:0 David Böhm (87.).

Die stürmischen Westheimer gegen die gewieften "Alt-Stars" aus Garitz. Diese Konstellation versprach ein attraktives Match vor der eindrucksvollen Kulisse der Erdfunkstelle. Letztlich wurde die Partie dann aber doch sehr einseitig geführt, denn die Offensivpower des neuen Tabellenführers setzte sich absolut souverän durch. Ausschlaggebend für den Waster Triumph war außerdem eine konzentrierte Abwehrleistung der Innenverteidiger Arek Grek und Jannik Wüscher, die in der Defensive rein gar nichts anbrennen ließen. Dem Garitzer Keeper Philipp Werner war es zu verdanken, dass die schnellen Westheimer Angreifer nicht noch weitere Treffer nachlegten.



SV Obererthal - SG Gräfendorf/Wartmannsroth 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Christof Rüth (26.), 2:0 Markus Weidinger (60.).

Gräfendorf kam zunächst deutlich besser ins Spiel und setzte die Obererthaler angriffslustig unter Druck. Doch die Rot-Weißen hatten sich gut auf den Aufsteiger eingestellt und kamen durch Christof Rüths Abstauber aus Nahdistanz zum ersten Treffer. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Die Gäste kamen mit dem sicheren Obererthaler Bollwerk nicht gut zurecht. Als Markus Weidinger bei einem weiten Freistoß am höchsten stieg und den Ball in die Gräfendorfer Maschen per Kopf verlängerte, schien das Match bereits entschieden. Denn die Rot-Weißen kamen noch zu weiteren guten Chancen. Tobias Brust traf nur das Quergebälk. Erik Widiker scheiterte denkbar knapp.



TSV Steinach - VfR Sulzthal 1:0 (1:0). Tor: Michael Voll (20.). Bes. Vorkommnis: Felix Neder (Sulzthal) hält Foulelmeter von Michael Voll (90.).

Die umgruppierten Steinacher und die aus der Kreisliga abgestiegenen Sulzler muss man zu den angriffslustigsten Teams der Liga rechnen. Und so erstaunte es auch nicht, dass die Steinacher insgesamt viermal gegen das Aluminium des Sulzthaler Kastens trafen. Auch beim ersten Treffer war der Pfosten im Spiel, aber diesmal prallte der Ball vom Innenpfosten in die Maschen. Die ersatzgeschwächten Gäste kamen in der Offensive zu ungewöhnlich wenigen Chancen. Dass Keeper Felix Neder einen Strafstoß vom Steinacher Coach Michael Voll entschärfte, hatte für die Partie letztlich keine Bedeutung mehr. "Bis jetzt läuft es in dieser Kreisklasse wirklich gut für uns", jubelte Volker Hildmann.



FC Poppenlauer - SG Windshausen/Brendlorenzen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Daniel Schmitt (17.), 2:0, 3:0 Daniel Heuchler (30., Foulelfmeter, 57.), 4:0 Daniel Schmitt (75.). Gelb-Rot: Lukas Sterzinger (89., Windshausen).

"Zunächst gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen", berichtete FXC-Abteilungsleiter Lorenz Seufert. "Die Gäste erspielten sich allerdings nur wenige echte Chancen. Ich konnte keine Szene sehen, in der wir wirklich in Gefahr gebracht worden sind." Und so brachte Daniel Schmitt den FC verdientermaßen in Führung. "Als wir dann noch einen Foulelfmeter verwandelte, wurde es für die Gäste natürlich sehr schwer. Die 2:0-Führung spielte uns voll in die Karten. Am Ende wurde es ein glatter Sieg, der absolut verdient für uns war. Leider haben wir in dieser Saison noch nicht so viele Erfolgserlebnisse gehabt. Aber diesmal bin ich mit der spielerischen Leistung zufrieden."





Außerdem spi elten

SG Niederlauer/Strahlungen II - SG Urspringen/Sondheim/Rhön 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Chris Heinrich (34.), 0:2 Markus Herbert (70.), 0:3 Fritz Hey (90.).

DJK Waldberg - SG Salz/Mühlbach 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Oliver Stumpf (20.), 1:1 Julian Raab (70.), 1:2 Oliver Stumpf (89.).

TSV Pfändhausen - SG Unsleben/Wollbach 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Max Oppel (22.), 1:1 Alexander Hahn (47.), 2:1 Peter Hahn (88., Foulelfmeter), 2:2 Robin Müller (90.+1).