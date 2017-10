Thulba: Ein neuer Tabellenzweiter

von PETER BALTHASAR

SV Sömmersdorf/Obbach - FC Thulba 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Marius Schubert (11.), 1:1 Niklas Saal (28.), 1:2 Jens Dotzel (59., Eigentor), 1:3 Tobias Huppmann (69.).

"Unser Sieg im Aufsteigerduell war absolut verdient", sagte FC-Abteilungsleiter Bernd Ließ. Der Favorit ergriff auf dem schwer bespielbaren Geläuf sofort die Initiative, verpasste bei zwei Wüscher-Chancen die frühe Führung, was Marius Schubert nachholte. Nach Steilpass von Marcus Hein ließ er dem besten SV-Akteur, Torhüter Jan Deppert, mit seinem Flachschuss keine Abwehrchance. Die Gelb-Schwarzen setzten nach, waren aber mehr als verwundert, als die Kugel in ihrem Tor lag. Nach einem Fehler des ansonsten souveränen Christian Happ war Torschütze Niklas Saal nicht mehr zu stoppen. Die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen der Kleinhenz-Elf, die durch einen schweren Fauxpas von Deppert neuerlich in Führung ging. Der schlug sich nach einem scharfen Rückpass das Leder selbst ins Tor. "Sein Pech war, dass der Ball in einer Mulde im Fünf-Meter-Raum unglücklich aufsprang", sagte Ließ. Bei Freistößen von Florian Heim und Hein zeigte sich der Keeper auf dem Posten, beim dritten Gegentreffer war er absolut schuldlos. Nach einem Pass von Hein in die Tiefe lupfte Tobias Huppmann die Kugel Richtung Torlinie, um den Ball anschließend aus zwei Meter einzunicken. In der Schlussviertelstunde ergaben sich für den frischgebackenen Tabellenzweiten noch Konterchancen gegen eine zumindest kämpferisch überzeugende Heimelf.

Thulba: Neder - Düsterwald (57. Werner), Happ, Hänelt, Heinrich - Wüscher, Fl. Heim, Kleinhenz, Hein - Huppmann, Schubert (66. Kaufmann).



SV Riedenberg - TSV Gochsheim 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Yannick Sprenger (50.), 0:2 Tino Kummer (56.), 0:3 Yannick Sprenger (66.), 0:4 Nico Kummer (82.).

Den möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpassten die Platzherren in einem Spiel, in dem sie mit den eigenen Waffen geschlagen wurden. "Das Konterspiel des Gegners war einfach gut", berichtete SV-Abteilungsleiter Stefan Dorn. Die Grün-Weißen bestimmten das Geschehen in den ersten 20 Minuten und brachten den TSV-Kasten in große Gefahr, doch Zählbares sprang nicht heraus. Die Reichsdörfler, die ganz auf Konterspiel eingestellt waren, verlagerten das Spiel mehr in den Bereich der Mittellinie. Diese, die ohne ihren Freistoßexperten Daniel Meusel angereist waren, überrumpelten zu Beginn des zweiten Durchgangs die Heimelf mit einem Schnellangriff. Der spurtstarke Yannick Sprenger gab dem bis dahin wenig beschäftigten Florian Dorn das Nachsehen. "Jetzt mussten wir natürlich mehr riskieren", erklärte Stefan Dorn. Nach einem erfolgreichem Konter jubelte wieder der Gast. Marius Kubo reagierte mit der Einwechslung eines weiteren Angreifers, was sich aber nicht bezahlt machte, denn Sprenger baute kurz darauf den Vorsprung aus. "Da schwand bei uns natürlich der Mut", sagte Stefan Dorn. "Das 0:4, wieder schlugen die TSVler mit einem Konter zu, war schon nicht mehr spielentscheidend." Die erste Heimniederlage der Saison dürfte die SVler aber nicht aus der Bahn werfen, "dafür sollte unser spielerisches Potenzial zu groß sein".

Riedenberg: Fl. Dorn - Spahn (60. Lormehs), Vorndran, Schuhmann, F. Carton - Gebhart, Ch. Dorn, B. Carton, Barthelmes (69. Seuring) - Wich, Ph. Dorn (69. Hergenröther).



FC 06 Bad Kissingen - TSV Knetzgau 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Alexander Barth (15.), 1:1 Lukas Rottenberger (37.).

Das Duell im Sportpark hatte vor den maßlos enttäuschten Fans allerhöchstens Kreisliga-Niveau. Der Aufsteiger aus Knetzgau ging in Führung, als Raphael Schenk Jonas Schmitt auf der rechten Außenbahn überlief, nach innen passte, wo Alexander Barth mit einem Flachschuss Florian Rottenberger keine Abwehrchance ließ. Von Seiten der Gastgeber kam in der Offensive wenig. Bedanken durften sich die 06er bei ihrem Torhüter, der nach einer halben Stunde bei einem Kopfball von Kenny Reichert mit einer Parade das 0:2 verhinderte. Der Ausgleichstreffer fiel dann aus dem Nichts: Eine unnötige Tändelei von TSV-Verteidiger Dominik Heide bestrafte Lukas Rottenberger postwendend. War die Fehlerquote auf beiden Seiten vor der Pause schon hoch, so steigerte sie sich im zweiten Durchgang. Beide Kontrahenten trafen im Minutentakt falsche Entscheidungen, der besser postierte Mitspieler wurde konsequent nicht angespielt. So schob Lucas Wirth das Leder freistehend am Rottenberger-Tor vorbei (54.), der Nachschuss von Darko Aleksoski löste ebenfalls keinen Torjubel aus. Im Gegenzug verpasste Sebastian Warmuth durch zu langes Zögern das mögliche 1:2. Die dickste Möglichkeit zum entscheidenden Treffer hatte der eingewechselte Ervin Gergely auf dem Schlappen. Von Lukas Rottenberger in die Gasse geschickt, wollte er Torhüter Matthias Oppermann tunneln, dieser ließ sich aber nicht überlisten. "Die Punkteteilung hilft uns wenig", sagten beide Trainer unisono.

Bad Kissingen: Fl. Rottenberger - Greubel, Thurn, Heilmann, Schmitt (62. Gergely) - Aleksoski, Laus (73. Füller), Heimerl, L. Rottenberger - J. Hüfner (84. Wirth), M. Hüfner.



TSV Münnerstadt - SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Simon Snaschel (27., 39.), 3:0 Lukas Katzenberger (57.).

Sowohl Münnerstadt als auch Oberschwarzach versuchten über 90 Minuten bei hohem Tempo, großer Laufbereitschaft und flüssigen Kombinationen zum Torerfolg zu kommen. Dass die Schützlinge von Thomas Dietz den Platz als verdiente Sieger verließen, bezweifelte nach Abpfiff niemand. "Münnerstadt hat seine Chancen, die auch in der Quantität höher waren, einfach clever genutzt", sagte Gäste-Spielertrainer Alexander Greß. Die Steigerwälder agierten dabei keineswegs ungefährlich, einen Schuss von Philipp Mend aus kurzer Entfernung lenkte TSV-Goalie Lorenz Büttner mit dem Fuß gerade noch an die Latte. Auch der Hinterhaltschuss von Felix Schilling brachte das Tor der Einheimischen in Gefahr, jene hatten sich zu diesem Zeitpunkt aber schon eine Überlegenheit erarbeitet. Nach einem Diagonalschlag löste sich Simon Snaschel und setzte das Leder flach ins lange Eck zum 1:0. Als die Gäste mit einem weiten Schlag den Ball in den TSV-Strafraum beförderten, unterlief der ansonsten sehr sichere Philipp Müller den Ball, was den Gäste-Torjäger Simon Müller unverhofft in Ballbesitz brachte. Dieser hätte sich das Toreck aussuchen können, schoss aber überhastet vorbei. Nach dem folgenden Büttner-Abschlag brach Lukas Katzenberger auf der Außenlinie durch, passte scharf nach innen, wo der mitgelaufene Snaschel den aufsetzenden Ball technisch perfekt einschob. "Das Halbzeitergebnis war gut, aber nicht beruhigend", sagte Dietz. "Oberschwarzach ist für Aufholjagden bekannt." Dies war laut Greß auch geplant, doch der dritte Gegentreffer machte dem erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Snaschel startete von der Mittellinie aus durch, legte das Spielgerät quer in den Sechzehner, wo der mitgelaufene Katzenberger an Keeper Sebastian Röckelein vorbei einschob.

Münnerstadt: Büttner -Markert, Müller, Köhler, May (88. Erhard) - Markart, Schmitt, L. Schmittzeh (69. Kröckel), Fleischmann - Snaschel, Katzenberger (79. Göller).





