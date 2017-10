SV Aura und FC 06 stehen im Totopokal-Finale

von PIA SCHMITT JÜRGEN SCHMITT

SV Aura - SG Unterweißenbrunn/Frankenheim 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Lukas Baldauf (76.).

Der SV Aura steht im Finale des Totopokals auf Kreisebene, trifft dort am 1. Mai vor heimischer Kulisse auf den Bezirksligisten FC 06 Bad Kissingen. Das Tor des Tages gelang Lukas Baldauf, der per Abstauber zur Stelle war, als SG-Torwart Florian Kessler den 30-Meter-Schuss von Sascha Graser hatte abklatschen lassen. Der ersatzgeschwächte Tabellenführer der A-Klasse 1 hatte vor 150 Fans stark begonnen mit guten Aktionen von Baldauf, ehe der Tabellensiebte der Kreisklasse Rhön 2 besser ins Spiel fand, Feldvorteile besaß, aber SV-Schlussmann Nico Kaiser vor keine größere Prüfung zu stellen vermochte. "Nach der Pause haben wir uns wieder gefangen und haben auch nur eine Chance der Gäste zugelassen, die unser Keeper prima parierte", sagte SV-Abteilungsleiter Daniel Sauer. Und war selbst überrascht, dass die Schlussoffensive des Kreisklassisten eher verhalten ausblieb, Auras Konter versprühten da tatsächlich mehr Torgefahr. js



SV Burgwallbach/Leutershausen - FC 06 Bad Kissingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Florian Thurn (17.), 0:2 Florian Heimerl (55.), 0:3 Patrick Stöth (81.).

Bezirksligist FC 06 Bad Kissingen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich beim Kreisligisten SV Burgwallbach/Leutershausen verdient durchgesetzt. "Wir hatten vorher besprochen, dass wir als höherklassiger Verein agieren und nicht reagieren wollen", sagte Nullsechs-Trainer Mario Wirth. Das habe seine Mannschaft gut umgesetzt. Der Außenseiter verlegte sich auf dem kleinen Platz in Leutershausen auf die Defensive und hielt die Bad Kissinger auch eine Zeit lang erfolgreich vom eigenen Tor fern. Nach knapp einer Viertelstunde gelang dem FC 06 aber die Führung. Burgwallbach/Leutershausen brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Florian Thurn schloss aus 16 Metern erfolgreich ab. Damit war die Entscheidung beinahe schon gefallen. Zum 0:2 zehn Minuten nach der Pause leistete Thurn die Vorarbeit und fand im am Elfmeterpunkt freistehenden Florian Heimerl einen dankbaren Abnehmer. "Danach haben wir hinten aufgemacht", ordnete SV-Trainer Matthias Stumpf eine offensivere Spielweise an. Sie spielte freilich den Gästen in die Karten. Einen der zahlreichen Konter verwertete Patrick Stöth, der sich mit Ruslan Zhyvka schnell durch das Mittelfeld kombiniert hatte. rus





Punktspiele aus Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse

TSV Oberthulba - SG Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Gani Dervisi (28.), 0:2 Florian Heller (47.), 1:2 Sebastian Weidner (61.), 1:3 Tobias Ehrenberg (71.), 2:3, 3:3 Alexander Zülch (80., 88.), Gelb-Rot: Erik Beyer (32., Oberthulba).

"Auch in Unterzahl haben wir den Kampf angenommen und uns den einen Punkt verdient", sagte TSV-Torwart Philipp Metz, der turbulente 90 Minuten erlebt hatte. Mit einer verdienten und fein herausgespielten Pausenführung der Gäste. "Nach der Ampelkarte gegen Erik Beyer nach wiederholtem Foulspiel wollten wir tiefer stehen, aber nach dem schnellen 0:2 nach der Pause mussten wir schon mehr Risiko gehen. Der Anschlusstreffer von Sebastian Weidner hat uns dann zusätzlich motiviert", sagte Metz. Selbst den dritten Gegentreffer steckten die Oberthulbaer weg mit blitzsauberen Toren des eingewechselten Alexander Zülch nach den Zuspielen von Steffen Gerlach und Marcel Caspari.



SV Morlesau/Windheim - TSV Wollbach 1:0 (1:0). Tor: Philipp Bold (13.). Gelb-Rot: Philipp Bold (85., Morlesau).

Zeit war's für den ersten Heimsieg des SV Morlesau/Windheim, der mit diesem so wichtigen Dreier wieder Mut schöpfen darf im Abstiegskampf der Kreisklasse Rhön 1. Und es war ein verdienter Sieg der Heimelf, die früh zum Tor des Tages gekommen war durch Philipp Bold nach dem Querpass von Daniel Doschko. Noch vor der Pause trafen SV-Spielertrainer Tobias Bold (22.) und Stefan Thoma (33.) jeweils den Pfosten, während die Wollbacher offensiv nur wenig Akzente setzen konnten in einem temporeichen Spiel, das in der Schlussphase etwas verflachte, dafür wurde es in den finalen Minuten recht ruppig. js



FC Elfershausen - SG Oberleichtersbach/Modlos 0:1 (0:0). Tor: Florian Friebel (90.) Rot: Robert Schmidt (41.), Bastian Reusch (71., beide Elfershausen).

In der ersten Halbzeit kassierte Elfershausen eine aus Sicht von Trainer Michael Mützel unberechtigte rote Karte: "Unser Spieler spielt klar den Ball, aber für den Schiedsrichter war es ein wenig schwierig zu sehen. Er gibt ihm Rot, weil er letzter Mann war." Ansonsten war das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. "In der zweiten Halbzeit ging es so weiter, doch dann bekam unser Torwart wegen Handspiels außerhalb des Strafraums ebenfalls die rote Karte, danach haben wir nur noch verteidigt." Ersatzkeeper Bernd Kleinhenz hielt sein Team durch überragende Paraden im Spiel. Doch beim Tor, ein Abpraller, konnte er den Ball nicht festhalten. "Sehr unglücklich, aber das Pech hat man, wenn man unten drin steht", bilanzierte ein enttäuschter Michael Mützel. pia



SV Machtilshausen - TSV Volkers 0:0.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein schwaches Spiel mit nur zwei Chancen auf Machtilshäuser Seite von Niklas Bischof und Christian Mützel. "Das war es in der ersten Hälfte. In Halbzeit Zwei rettet Torwart Fabian Hollmeyer mehrmals gegen einschussbereite Volkers-Spieler", sagte Pressewart Clemens Schmitt. In der 85. Minute ging Christian Mützel allein auf das Tor zu, doch Matthias Brust im Kasten von Volkers konnte klären. "In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften kämpferisch agiert", bilanzierte Schmitt, "wir haben nur das Tor nicht getroffen." pia



SpVgg Sulzdorf - FC Eltingshausen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Felix Scheider (12.), 1:1 Christian Ament (57., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Florian Ebert (87., Sulzdorf).

Die ersten 20 Minuten gingen komplett an den Gastgeber. Nach einem langen Ball machte Felix Schneider das 1:0, "danach sind wir die ganze Zeit hinterher gelaufen", sagte Eltingshausens Trainer Alexander Schott. Nachdem der FC einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen hatte, traf Christian Ament im Nachschuss, nachdem Torwart Simon Büschelberger den Ball geblockt hatte. "Der Ausgleich war verdient, denn der Rest des Spiels ging an uns. Trotzdem müssen wir froh sein, den einen Punkt noch mitgenommen zu haben, denn Sulzdorf hatte am Ende noch mal eine Riesenchance." Schott erwähnte ausdrücklich den Schiedsrichter, der die Partie sehr gut geleitet hatte. pia



SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SV Machtilshausen II/Langendorf 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Jürgen Wolf (10.), 1:1 Michael Schmitt (46.), 2:1, 3:1 Günter Pfülb (55., 57.), 4:1 Maximilian Kiesner (75., Foulelfmeter).

Kurz vor der Pause brachte SG-Trainer Oliver Hofmann Routinier Michael Schmitt, der mit Beginn der zweiten Halbzeit zum Ausgleich traf und an weiteren zwei Treffern seiner Mannschaft beteiligt war. Bis zur Einwechslung des 52-Jährigen waren die Gäste die bessere Elf. Nicht zuletzt dank Jürgen Heil, der allerdings früher vom Platz musste, um die erste Mannschaft bei ihrem Auftritt gegen Volkers zu unterstützen. js



Außerdem spielten

SV Niederlauer - TSV Pfändhausen 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Manuel Kuhn (20.), 1:1 Dominik Mauer (47.), 2:1 Manuel Knaier (58.), 3:1 Dominik Mauer (66.), 3:2 Peter Hahn (84.).

V Aura II/Wittershausen - SG Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Vogel (43.), 0:2 Benjamin Kiesel (84.).

VfB Burglauer II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 4:5 (1:4). Tore: 0:1, 0:2 Sandro Cazzella (2., 25.), 0:3 Philipp Korb (35.), 0:4 Dominik Stößer (38., Foulelfmeter), 1:4, 2:4 Pascal Schöfer (40./Handelfmeter, 63./Handelfmeter), 3:4 René Langer (68.), 3:5 Sandro Cazzella (73.), 4:5 Peter Weingärtner (90.+4, Eigentor). Gelb-Rot: Philipp Korb (66.), Sandro Cazzella (88., beide Oerlenbach/Ebenhausen II).

