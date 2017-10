Spätes Tor lässt geschwächte Frankonen jubeln

von PETER BALTHASAR

FC Thulba - TSV/DJ K Wiesentheid 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Paul Kaiser (13., Eigentor), 1:1 Anis Sahli (42.), 2:1 Marcus Hein (85.). Gelb-Rot: Sebastian Flurschütz (89., Wiesentheid).

"Auch solche Spiele musst du gewinnen", sagte FC-Coach Victor Kleinhenz nach einer Partie, die bis zum Abpfiff auf Messers Schneide stand. Der Gast zeigte nämlich eine bemerkenswert offensive Vorstellung. Die personell stark geschwächten Platzherren begannen schwungvoll und gingen nach einer scharfen Hereingabe von Julian Wüscher durch einen Stockfehler von Paul Kaiser, dessen Befreiungsschlag sich als Bogenlampe über Keeper Jan Molitor ins lange Eck senkte, in Führung. Danach riss der Faden bei der Heimelf, die angeschlagen ins Spiel gegangenen Florian Heim und Maximilian Heinrich konnten wenig Impulse setzen und wurden ungewohnt früh vom Platz genommen. Die Steigerwälder kamen zunehmend auf. Die FC-Innenverteidigung mit Christian Happ und dem Hänelt-Vertreter Cedric Werner kam schwer ins Schwitzen. Und konnte den Ausgleich nicht verhindern, als Anis Sahl nach Rückpass von der Grundlinie einnetzte. Nach dem Seitenwechsel hatte Julian Wüscher die Führung auf dem Fuß, traf aber aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (54.). Die Partie wog bis in die Schlussphase ohne größere Einschussmöglichkeiten hin und her, ehe die Platzherren doch noch jubeln durften. Gäste-Akteur Daniel Schmidt ließ sich auf einen unnötigen Zweikampf mit Kleinhenz an der Mittellinie ein, der Thulbaer schnappte sich das Leder und bediente den blank stehenden Marcus Hein. Dessen erster Schussversuch wurde noch abgeblockt, im Nachschuss brachte der Freistoßexperte das Leder unter.

Thulba: Neder - Heinrich (46. Kaufmann), Werner, Happ, Düstewald - Wüscher, Kleinhenz, Fl. Heim (60. Muth), Hein - Huppmann, Schubert.



FC Strahlungen - TSV Münnerstadt 3:3 (1:3). Tore: 1:0 Erik Hach 1(4.), 1:1 Simon Snaschel (21.), 1:2 Lukas Katzenberger (28.), 1:3 Tobias Kröckel (45., Foulelfmeter), 2:3 Sebastian Köhler (49., Eigentor), 3:3 Benedikt Bötsch (62.).

Das Derby endete mit einer Punkteteilung, "was dem Spielverlauf nach auch in Ordnung geht", berichtete TSV-Sportvorstand Günter Scheuring. Auf dem tiefgründigem Platz gingen die Einheimischen in Führung, als Erik Hach einen Abwehrschnitzer eiskalt nutzte. Mit einem abgefälschten 20-Meter-Freistoß egalisierte wenig später Simon Snaschel. Die Gäste wurden nun munterer und gingen durch eine feine Einzelaktion von Lucas Katzenberger, der per Dropkick das Leder ins Toreck drosch, in Führung. Nach Foul an Snaschel endete die erste Halbzeit, die von viel Kampf geprägt war, mit dem von Tobias Kröckel verwandelten Strafstoß. Die Seufert-Elf lockerte wie erwartet zu Beginn des zweiten Durchgangs ihre defensive Haltung. Der Anschlusstreffer fiel allerdings insofern glücklich, weil das aufspringende Leder vom Schienbein von Sebastian Köhler ins eigene Tor flog. "Jetzt machte der Gegner viel Druck, wir hatten keine Spielkontrolle mehr", sagte Scheuring. Mit einem direkt verwandelten Freistoß stellte Benedikt Bötsch schon nach einer Stunde den Endstand her. Das Spielgeschehen verlagerte sich weitgehend ins Mittelfeld, lediglich ein Schuss von Snaschel an die Latte war noch ein Aufreger.

Münnerstadt: Büttner - Karkert, Köhler, Müller, May - Markart (71. L. Schmittzeh), Schmitt, Kröckel, Fleischmann (82. J. Schmittzeh) - Snaschel, Katzenberger (46. Göller).



SV-DJK Unterspiesheim - SV Riedenberg 0:0. Gelb-Rot: Stefan Wich (75., Riedenberg).

Von dieser Begegnung gibt es wenig zu berichten, "weil beide Mannschaften tief standen und über Konter zum Erfolg kommen wollten", sagte SV-Pressesprecher Stefan Dorn. Dabei wären die Tempogegenstöße der Kubo-Elf für eine Führung in den ersten 20 Minuten gut gewesen, doch das Trio Marcel Gebhart, Stefan Wich und Kevin Lormehs ließ die Hochkaräter ungenutzt. Von den Gastgebern, die in den vergangenen Wochen nicht berauschend aufspielten, kam in der Offensive wenig. Die Seger-Elf wollte mit Macht einen Gegentreffer verhindern und ging wenig zimperlich zur Sache. Nach der Pause hatte Stefan Wich kurz vor seiner Ampelkarte noch ein "Riesenbrett", kurz darauf scheiterte Patrick Barthelmes mit einem Schrägschuss. "Wir können mit dem Punkt leben", so Dorn, "unserem Mittelfeldspiel hat man das Fehlen von Christoph Dorn angemerkt, Marcel Schöppach hat als Vorndran-Vertreter seine Sache in der Innenverteidigung gut gemacht."

Riedenberg: Fl. Dorn - F. Carton (52. Seuring), Schuhmann, Schöppach, Spahn - Barthelmes, B. Carton, Schäfer, Gebhart (90. Bramowski) - Wich, Lormehs (90. L. Hergenröther).



FC Reichenbach - FC Bayern Fladungen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Andre Fischer (28.), 0:2 Yannik Weiss (52.), 1:2 Christian Pickel (64.). Gelb-Rot: Martin Faulstich (89., Fladungen).

"Wir belohnen uns einfach nicht für unseren Aufwand", so die Erklärung von Reichenbachs Spielertrainer Sebastian Schmitt nach der Niederlage im Aufsteigerduell. Dabei investierten die Gastgeber auf dem Burghäuser Platz viel, doch wenn es Torchancen gab, wurden diese leichtfertig vergeben. Die Gäste gingen überraschend in Führung durch den vom Ex-Nordheimer Andre Fischer in den Winkel gezirkelten Freistoß, unhaltbar für Teutonen-Keeper Yannick Kriener. Die große Chance zum Ausgleich vergab Joachim Seit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Einheimischen neuerlich kalt erwischt, als Yannik Weiss die Kugel mit sauberer Schusstechnik ins Eck schlenzte. "Fladungen war in der Chancenverwertung eiskalt und wesentlich effektiver als wir", so Schmitt. Dessen Schützlinge versuchten es nun mit vielen langen Bällen. Das Mittel schien probat zu sein, denn ein solcher Schlag von Patrick Hergenröther erreichte im gegnerischen Strafraum Christian Pickel, der beherzt einschoss. Doch für einen Punkt sollte es nicht reichen.



FC Untererthal - TSV Nordheim/Rhön 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Henrik Diener (58.), 1:1 Johannes Fischer (60.), 2:1 Pascal Wüscher (87.), 2:2 Johannes Fischer (89.).

Die Punkteteilung hilft den Gastgebern nach aktuellem Stand wenig. Ärgerlich war, dass der Ausgleichstreffer fiel, als sich die Mannschaft zu siegessicher fühlte. "Vor der Pause habe ich gerade einmal drei Torchancen notiert", so FC-Pressesprecher Thomas Tiedemann, "dem Tabellenstand entsprechend war es ein schlechtes Spiel, das selten Kreisliga-Niveau hatte." Die Partie wurde erst farbiger, als die Viktoria nach jetzt leichter Überlegenheit in Führung ging. Nach einer Flanke von Mathias Tartler kam es zu einem Gestochere im TSV-Sechzehner, lediglich Henrik Diener behielt den Überblick und überwand Keeper Marcel Heinrich. Doch gleich nach dem Wiederanpfiff brachte auch die FC-Deckung das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone, es flog Johannes Fischer vor die Füße, der freie Schussbahn hatte. Ab da war es wieder eine wenig ansehnliche Partie, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, Fehlpässe und Stockfehler ließen die Fans verzweifeln. Als drei Minuten vor dem Abpfiff den Gastgebern neuerlich die Führung gelang - nach einem Schuss von Benedikt Hüfner ließ der Goalie das Leder vor die Füße von Pascal Wüscher prallen - währte auch diesmal die Freude nicht lange. Nach einer Freistoßflanke durfte Johannes Fischer recht unbedrängt einnicken. "Ein Sieg hätte uns schon deswegen gut getan, weil die nächsten Gegner Brocken sind. In Hausen und daheim gegen Ramsthal wird es ungleich schwerer als gegen die spielerisch wenig überzeugenden Nordheimer", so Tiedemann.



SV Rödelmaier - SV Ramsthal 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Florian Hahn (50., Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Popp (78.).

Clever, wie sich Spitzenreiter SV Ramsthal beim Verfolger präsentiert hat. Und durch seine abgeklärte Spielweise einen Zähler verdiente, auch wenn die Rödelmaierer Fans den vergebenen Chancen nachtrauerten. Der Hausherr legte zwar einen Tick mehr Siegeswillen an den Tag, doch es fehlte auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. "Keiner hat gemauert, beide haben mit offenem Visier gespielt", berichtete der Rödelmaierer Pressesprecher Mike Seidler von einer Begegnung, die von Beginn an mit Offensivaktionen gespickt war. Der zweite Abschnitt begann vor 130 Zuschauern mit einem Paukenschlag. "Man kann ihn geben", bewertete Seidler die Reaktion des Schiedsrichters, nach Foul von Johannes Meier auf Elfmeter zu entscheiden, den Florian Hahn sicher verwandelte. "Danach haben wir volle Pulle Risiko gespielt", wollte dies der SV Rödelmaier nicht auf sich sitzen lassen. Auf den - längst fälligen - Ausgleich mussten sie bis zur 78. Minute warten, als Sebastian Popp die Flanke von Marcel Gernert verwertete. Ramsthal überstand auch die letzte Rödelmaierer Chance, als Sebastian Popp freistehend verzog. rus





Außerdem spielten

TSV Trappstadt - Spfr. Herbstadt 1:0 (1:0). Tor: Sebastian Wagner (7.).

FC Eibstadt - VfL Spfr. Bad Neustadt 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Waldemar Hergert (10.), 0:2 Thomas Gerhardt (25.), 0:3 Alexander Ortloff (70.), 0:4 Thomas Gerhardt (80.), 0:5 Marek Buchowski (82.). Bes. Vorkommnis: Stefan Trammer (Eibstadt) hält Foulelfmeter von Alexander Ortloff (62.). Rot: Alexander Ortloff (85., Bad Neustadt).

TSV Bad Königshofen - TSV Hausen 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Frederic Werner (27.), 2:0 Thomas Peschke (57.), 3:0 Patrice Wüscher (73.), 4:0 Frederic Werner (79.), 4:1 Maximilian Orf (81.), 5:1 Thorsten Eckart (83.).