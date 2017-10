Saisonauftakt der TSVgg Hausen geglückt

Bayernliga Nord Frauen



TSV Eibelstadt II - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:18, 25:23, 25:20).

Die jungen Aufsteigerinnen aus Hammelburg bleiben in der Bayernliga auch nach dem zweiten Spiel ohne Punkte. Obwohl bei den Saalestädterinnen eine deutliche Leistungssteigerung zum Auftaktspiel zu erkennen war, fand man vor allem gegen die starken Aufschläge der Gastgeberinnen kein geeignetes Mittel. Zwar konnte Trainerin Denise Roy auf zwölf Spielerinnen zurückgreifen, viele davon allerdings mit Trainingsrückstand und dem einen oder anderen Knie- und Knöchelproblem. Trotz langen Ballwechseln im Auftaktsatz und einem Spiel auf Augenhöhe war das Glück auch dank des einen oder anderen Netzrollers stets auf Seiten der Eibelstädterinnen. Nach einer Aufschlagserie stand es viel zu schnell 19:11 und gepaart mit eigenen Fehlern war schnell Schluss in Durchgang Eins. Nach einer 4:0-Blitzführung der Gastgeberinnen im Folgesatz entdeckten die Saalestädterinnen ihren Kampfgeist und ausgehend von einer nun stabilen Annahme konnte vor allem Maren Schröder über die Mitte glänzen. Die einzige Führung der Aufsteigerinnen (17:16) währte nicht lange, da Eibelstadt wieder sein gefährlichstes Instrument auspackte: Den Aufschlag. Eine zudem gute Feldabwehr der Gastgeberinnen tat ihr Übriges, um auch Satz Zwei für sich zu entscheiden. "Im dritten Satz konnten wir dank stabiler Annahme und guter Feldabwehr mithalten. Die Stimmung auf dem Feld war auch dank der mitgereisten Hammelburger Fans top und wir haben eine konzentrierte Leistung gezeigt. Gereicht hat es gegen ein gutes Eibelstädter Team am Ende leider nicht", resümierte TV/DJK-Akteurin Eva Wüscher den letzten Durchgang.





Bezirksliga Männer



TSV Münnerstadt - TV Mömlingen III 1:3 (24:26, 10:25, 25:19, 22:25).

Nach dem Abgang von Spielertrainer Stefan Böhm und dem Fehlen von Mittelblocker Stefan Basmer trat Münnerstadt ohne seine zwei Leistungsträger an. Von Anfang an ging es heiß her zwischen der Heimmannschaft und Mömlingen III. Enge und lange Ballwechsel auf beiden Seiten bestimmten das Bild im ersten Satz und nur mit hauchdünnem Vorsprung und einem abgewehrten Satzball verbuchten die Gäste den ersten Satz für sich. Aufgrund des knappen Satzverlustes waren die Hausherren erst einmal geschockt. Es klappte nichts mehr und man konnte mit zehn Punkten gerade so zweistellig werden. Münnerstadt motivierte sich vor den letzten zwei Sätzen noch einmal ordentlich und dezimierte die Fehler. Mömlingen hatte wohl zwischenzeitlich nicht mehr mit einem Aufbäumen gerechnet und so ging der dritte Satz an die Münnerstädter. Die haben auch im Vierten wacker gekämpft, kamen jedoch nicht mehr ganz so gut mit den Angriffen durch. Mömlingen machte den Sack zu und verbuchte die ersten drei Punkte in der Fremde.



TSV Münnerstadt - TV/DJK Hammelburg II 2:3 (25:17, 25:19, 21:25, 25:27, 14:16).

In den ersten beiden Sätzen rieb Münnerstadt sich erst einmal ungläubig die Augen. Waren das wirklich die Hammelburger, die aus der Landesliga kamen? Ein komplett neu formiertes Team, welches man noch nicht kannte, machte es den Lauertalern leicht, zu Punkten zu kommen. Siegessicher wägte sich Münnerstadt nach zwei gewonnenen Sätzen schon auf der Straße des Erfolges. Jedoch zu früh gefreut: Hammelburg wurde aufgrund von Nachlässigkeiten der Mürschter immer stärker. Sie bauten auf einer irrsinnigen Feldabwehr ein konstanteres Spiel auf und zwangen die Hausherren bis in den Tie-Break. Dort wurde es noch einmal spannend. Münnerstadt kam zum ersten Matchball, den Hammelburg jedoch abwehrte. Auch den zweiten blockten sie ab, um danach mit großer Begeisterung den Sieg knapp aber nicht unverdient einzufahren. "Wir haben es zu locker genommen und nicht konsequent unser Spiel gespielt. In den Köpfen war der Sieg schon so gut wie abgehakt, das hat uns das Genick gebrochen", sagte Münnerstadts neuer Trainer Sandro Petzoldt dazu. Klaus Baden, Trainer der Hammelburger, bilanzierte: "Das sind klassischer Weise die Spiele, die keinen Verlierer verdient haben. Das war am Ende wirklich eine enge Geschichte."



TV Mömlingen III - Hammelburg II 3:0 (25:14, 25:16, 25:12).

Das Spiel gegen Mömlingen fand für Hammelburh direkt im Anschluss an das Spiel gegen Münnerstadt statt, der Gegner wiederum hatte ein Spiel Pause gehabt. Dies und die wenigen Wechselmöglichkeiten, die Hammelburgs Trainer Klaus Baden mit nur neun Spielern im Kader hatte, machte er dafür verantwortlich, dass Hammelburg keinen Fuß ins Spiel brachte. "Mömlingen hat das routiniert herunter gespielt. Der Gegner hat auch viele Spieler, die schon höherklassig gespielt haben und einfach die Erfahrung haben, die meiner neu formatierten Mannschaft noch fehlt." Hammelburg konnte zu keiner Phase des Spiels Mömlingen gefährlich werden. "Unsere Fehlerquote war relativ hoch, wir hatten keine Chance", so Baden.





Bezirksklasse Ost Männer



TSV Röttingen - TV Bad Brückenau 3:1 (25:16, 22:25, 25:22, 25:19).

Zum Saisonauftakt ging es für die Herren des TV Bad Brückenau zum Auswärtsspiel nach Röttingen. Trainerin Maika Herbert startete nach guter Vorbereitung in die Runde. Aktuell muss die Mannschaft verletzungsbedingt auf die erfahrenen Spieler Eduard Schwab (Diagonal- und Außenpieler) und Oliver Kaul (Diagonalspieler) verzichten. Im ersten Satz ging es auch eher holprig zu. Gleich zu Beginn lag Brückenau mit 3:6 hinten und Röttingen konnte die Führung ohne großen Aufwand auf 7:15 ausbauen. Im zweiten Satz wollte man es den Röttingern aber nicht so einfach machen. Wenig Eigenfehler und Druck, vor allem in den Aufschlägen, brachten die Röttinger aus dem Konzept. An der guten Leistung wollte Brückenau im dritten Satz weiter anknüpfen. Beim Spielstand von 20:21 führte ein Zuspielerwechsel jedoch nicht zum gewünschten Aha-Effekt, den sich Trainerin Maika Herbert erhofft hatte. Man hatte im dritten Satz mit 22:25 das Nachsehen. Die langen Ballwechsel der vergangenen drei Sätze waren kräftezerrend, dennoch wollte Brückenau sich im vierten Satz noch einmal von der besten Seite zeigen. Die Annahme und Abwehrleistung um Libero Eugen Rabschinski war relativ stabil und auch das Zuspiel variabel, aber den Angriffen fehlte die Durchschlagskraft gegen den souveränen Röttinger Block.



TV Bad Brückenau - TSV Ostheim 3:0 (25:16, 25:22, 25:22).

Im zweiten Spiel traf man auf den "Zwangsaufsteiger" der Kreisliga und altbekannten TSV Ostheim. Trainerin Maika Herbert musste aus persönlichen Gründen auf zwei weitere Spieler (Matthias Jost und Matthias Fabinger) verzichten. Somit schrumpfte der Kader weiter, dennoch ging man mit Siegeswillen ins Spiel. Mathias Schulz spielte auf der ungewohnten Diagonalposition und meisterte diese Aufgabe mit Bravour. Er brachte im ersten Satz auch mit seinen druckvollen Aufschlägen die entscheidende Führung von 9:6 auf 16:7. Das verschaffte das notwendige Selbstvertrauen und auch die Angreifer, die quasi blockfrei spielten, erzielten direkte Angriffspunkte. Die Ostheimer Abwehr hatte kaum eine Chance. Im zweiten Satz nahm Bad Brückenau den Gegner wie gewohnt etwas auf die leichte Schulter, zu einfach lief der erste Satz. Ostheim hielt mehr dagegen und Eigenfehler, wie vermehrte Aufschlagfehler und Leichtsinnsfehler, machten sich breit. Man entschied den zweiten Satz dennoch knapp für sich. Im dritten Durchgang entschied sich Maika Herbert dazu, Kapitän Rene Saam auszuwechseln, da er sich bereits gegen Röttingen eine leichte Verletzung zugezogen hatte. Zunächst schien es so, als ob die Mannschaft diesen Wechsel nicht gut verkraftete: Der TV lag mit 0:7 zurück. Erneut war es Mathias Schulz, der den Rückstand von 4:8 auf 10:9 mit seinen Aufschlägen beglich. Nun war Brückenau wieder im Spiel angekommen und fuhr den Sieg ein. "Ich bin mit der Leistung meiner Jungs im Großen und Ganzen zufrieden. Der erste Grundstein für die Saison wurde gesetzt, auf dieser Leistung kann man gut aufbauen", bilanzierte Herbert.





Bezirksklasse Ost Frauen



TSVgg Hausen - TG Würzburg II 3:0 (25:16, 25:15, 25:19).

Aus einer stabilen Annahme und Abwehr heraus konnte Zuspielerin Vivien Heidt ein variantenreiches Zuspiel für die Angreiferinnen aufziehen. Auch im zweiten Satz, als Kerstin Ankenbrand zuspielte, musste sich der Gegner wieder auf ein anderes Angriffsszenario der Häuslerinnen rund um Libera Anja Seller einstellen. Im letzten Satz packte Vivien beim Aufschlag (6:0) und Elisabeth Kühnlein mit wuchtigen Rückraumangriffen den Hammer aus, sodass Würzburg klein beigeben musste.



TSVgg Hausen - TSV Rottendorf 3:0 (25:21, 25:17, 25:15).

Garant für den Erfolg war wieder die gute Annahme- und Abwehrarbeit. Im ersten Satz wehrte sich Rottendorf lang und kratzte viele Angriffe vom Boden. Mit rasanten Angriffen von Katja Fuchs gelang es, den Abwehreifer zu stoppen. Nachdem Rottendorfs Außenangreiferin Schäfer im ersten Durchgang viele Punkte erzielt hatte, wurden die beiden Mittelblockerinnen Monique Junge und Vanessa Kessler angewiesen, sich im Block darauf zu konzentrieren. Das gelang den beiden zusammen mit Ankenbrand, Heidt und Kühnlein im Doppelblock sehr gut, sodass die Angriffslust zum Erliegen kam. In beiden Spielen leisteten Kühnlein und Fuchs Hervorragendes, vor allem in der Sicherung und Abwehr. Hervorzuheben ist die junge Außenangreiferin Drita Dobra, die sich in Annahme, Abwehr und im Angriff sowie beim Aufschlag auszeichnete. Für ihre jungen Jahre war dies eine Leistung auf hohem Niveau. "Die neu formierte Mannschaft hat sich für den ersten Spieltag sehr gut geschlagen. Auf diese Leistung kann man für die Saison aufbauen", resümierte Trainer Robert Seller.