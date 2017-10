Roadtrip in den Süden

von OLIVER WENDT

Ihr Roadtrip führt die Hammelburger in den Süden der Republik mit den Spielen am Samstag (20 Uhr) gegen Freiburg und am Sonntag (16 Uhr) gegen das Volleyballinternat in Friedrichshafen. Unterschiedlicher hätten die vergangenen beiden Partien der Saalestädter nicht verlaufen können: Der Klatsche gegen Fellbach folgte die Glanzleistung gegen Grafing. "Die Jungs haben in diesem Spiel Charakter gezeigt, aber natürlich ist noch Luft nach oben", freut sich Hammelburgs Sportdirektor Jochen Hauke über die Entwicklung im Team, in dem die neuen und etablierten Spieler immer besser miteinander harmonieren. Ob der Motor weiterhin wie geschmiert läuft, zeigt sich im Breisgau und am Bodensee. Vergangene Saison kam man mit zwei Siegen von der Auswärtstournee zurück an die Saale, wobei die Vorzeichen gänzlich andere waren. Damals befand man sich in den Niederungen des Tabellenkellers und war quasi zum Siegen verdammt. Diesmal tritt man die Reise deutlich relaxter an nach drei Siegen aus vier Spielen.



Emotionen im Burdadschungel

Seit nunmehr 16 Jahren spielen die Freiburger ununterbrochen in der zweiten Bundesliga. Routiniers haben das Team verlassen und der Kader wurde mit einem Mix aus jungen und erfahrenen Akteuren komplettiert. Als spektakulärster Neuzugang ist Außenangreifer Max Meuter zu nennen, der mit der Erfahrung von zwei Erstligajahren bei Coburg/Grub nach Freiburg kam. Einer knappen Tiebreak-Niederlage zur Ligapremiere ließen die Freien Turner vier Siege folgen. Einen heißen Fight darf man in der Tat erwarten, denn fehlende Emotion konnte man den bisherigen Duellen nicht nachsagen. Auch die Rahmenbedingungen passen, denn die "Affenbande" spielt mottogetreu im heimischen "Burdadschungel". Verzichten müssen die Breisgauer aber auf ihren langjährigen Anführer Wolfgang Beck, der über Jahrzehnte den Freiburger Bundesliga-Volleyball prägte. Elf Jahre lang lenkte er als Spielertrainer und Headcoach die Geschicke der Freiburger und gab das Zepter in dieser Saison an Ex-Libero Jakob Schönhagen ab.



"Spiele gegen Freiburg sind immer schwer, zumal die Jungs gerade daheim sehr stark sind. Zudem wird uns Branko Damjanovic auf der Außenposition fehlen", sieht TV/DJK-Trainer Tado Karlovic den Ausgang der Partie offen, freut sich aber vor allem "auf den Kaffee vor dem Spiel, den ich mit Freiburgs Co-Trainer Adnan Hadzimehmedovic zu mir nehmen werde." Die beiden Landsmänner kennen sich noch aus aktiven Zeiten in Kroatien.



Nach dem Spiel begeben sich die Unterfranken noch auf die zweistündige Fahrt an den Bodensee, um dort ihr Quartier zu beziehen. Nach verkürzter Nacht steht das Duell gegen die "Youngstars" im Volleyballtempel von Rekordmeister VfB Friedrichshafen an. Das Volleyballinternat gilt seit jeher als Talentschmiede des deutschen Volleyballs, auch wenn die Jungs außer Konkurrenz spielen und bis dato erst einen Satz gewinnen konnten. Ein Wiedersehen an alter Wirkungsstätte feiern gleich zwei Hammelburger Spieler: Johannes Becker und Moritz Rauber haben beide ihr Volleyball-Handwerk beim VfB erlernt und sogar zusammen in der Jugend gespielt. Während Rauber den Weg über das Internat wählte, spielte Becker in der 2. Mannschaft. Obwohl beide Teil der 15-köpfigen Hammelburger Reisegruppe sein werden, ist jedoch fraglich, ob Johannes Becker sein Debüt im Volleys-Trikot feiern wird, der nach seiner Fußverletzung erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist.



Die First Ladies wären mal dran

Ein Traumstart sieht anders aus: Hammelburgs First Ladies sind mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und müssen schon vor dem ersten Ballwechsel am Sonntag (14 Uhr) mit Planegg-Krailling einen weiteren Rückschlag verdauen. "Sollte sich die Diagnose verfestigen, fällt Christin Heim wegen einer Meniskusverletzung für längere Zeit aus. Das wäre neben Christine Fell der Ausfall der zweiten Leistungsträgerin, aber eine Hiobsbotschaft kommt ja selten alleine. Das ist echt bitter", ringt Coach Olli Möller vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus der kleinen Gemeinde im Landkreis Starnberg um Fassung. Während des Einspielens beim jüngsten Spiel hatte sich die Mittelblockerin das Knie verdreht. "Ich habe immer gesagt, dass wir mit unseren überschaubaren Kader von Verletzungen verschont bleiben müssen, anders wird es schnell zum Himmelfahrtskommando", so Möller. Im Team herrscht momentan ein Mix aus Zweckoptimismus, Trotz und einer Jetzt-erst-Recht-Mentalität. Eines möchte das Trainergespann Möller und Franke allerdings partout vermeiden, nämlich in Hektik zu verfallen.



"Natürlich ist das auch für uns eine schwierige Situation und wir fragen uns, wie wir taktisch anders agieren können. Das ist momentan ein Balanceakt", berichtet Möller, dessen Mädels trotz der Tabellensituation erfreulicherweise noch nicht in kollektive Melancholie verfallen sind. Im Gegenteil: "Auch wenn unsere Bilanz gegen Planegg negativ ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir die ersten Punkte einfahren können. Die Mädels sind trotz der schwierigen Situation erstaunlich gut drauf. Deshalb bin ich guter Dinge, zusammen mit unserem tollen Publikum diesmal was reißen zu können." Ein Lichtblick ist zudem das Mitwirken von Melanie Basmer und Theresa von Waldenfels. "Melly und Resi haben mir auf aufgrund der angespannten Situation signalisiert, private Dinge zurückzustellen und ihr Team so gut es geht zu unterstützen, das finde ich klasse", freut sich der Hammelburger Taktiker und fügt hinzu: "Meine Mädels haben am Sonntag einfach mal einen Sieg verdient."