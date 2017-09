Reichenbachs gnadenlose Effektivität

FC Untererthal - TSV Großbardorf II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Tartler (20.), 1:1 Martin Erdenbrecher (62.).

Das Unentschieden ist eigentlich zu wenig für die Viktoria, die weiter die Rote Laterne trägt. Aber die Leistung gegen die Bayernliga-Reserve sollte den FClern allemal Mut machen. "Vor allem unsere Defensive hat mich überzeugt und hat auch zum Spielaufbau beitragen können", lobte Thomas Tiedemann die Reihe vor Keeper Daniel Hammer, für den FC-Vorsitzenden der beste Mann auf dem Platz. Der freilich auch Beistand von Fortuna hatte, als Martin Erdenbrecher nach einem Eckball die Latte in Schwingung versetzte (14.). Der Weckruf verfehlte seine Wirkung nicht, denn fortan waren die FCler gut im Spiel. Und gingen in Führung, als Lukas Tartler nach einer Kombination über Benedikt Hüfner und Henrik Diener trocken abschloss, um kurz danach das Ziel knapp zu verfehlen (22.), während der 20-Meter-Freistoß von Benedikt Hüfner zur sicheren Beute von TSV-Torsteher Christian Dietz wurde (42.). Die in Halbzeit eins eher ideenlosen Gäste schnupperten nach dem Fehlschuss von Louis Albert (25.) am Ausgleich, als Stefan Demar per Freistoß Daniel Hammer zur Glanzparade zwang. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Grabfelder den Druck bei zahlreichen Ecken und Freistößen, während die Untererthaler etwas den Faden verloren. Gut, dass Hammer erneut auf dem Posten war gegen Martin Erdenbrecher, der das nächste Duell aber für sich entscheiden sollte, per Kopf nach einer Flanke. Es entwickelte sich bis zum finalen Pfiff ein offenes Spiel. Lukas Tartler nach einem weiten Hammer-Abschlag und Maurice Fella nach einem Zuspiel von Benedikt Hüfner bot sich ebenso die Möglichkeit zum Siegtreffer wie auf der anderen Seite Benjamin Diemer und Nico Wirsing. Pech für die Untererthaler, dass Lukas Tartler kurz vor Spielende vom Schiedsrichter zurückgepfiffen wurde aufgrund einer fragwürdigen Abseitsposition. js



SV Burgwallbach/Leutershausen - FC Reichenbach 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Yannic Borchardt (60., Eigentor), 0:2 Johannes Katzenberger (80.).

"Nicht zu fassen. Wir bestimmen 90 Minuten lang das Spiel, holen Chance um Chance heraus und die schießen ein paar Mal auf unser Tor und holen drei Punkte durch ein Eigentor und einen vom Tormann eingeleiteten Gegenzug. So machten wir das Spiel und die die Tore", sagte ein konsternierter SV-Trainer Matthias Stumpf. Und korrigierte sich bei seinen weiteren Schilderungen dann dergestalt, dass die Teutonen unmittelbar vor jenem Eigentor einen vom Torwart parierten Lattenschuss hatten und ihre Führung beim anschließenden Eckball zustande kam. Diesen scharf getretenen Ball touchierte ein Gäste-Stürmer mit dem Kopf und Yannic Borchardt "patschte sich, beim Versuch zu retten, den Ball selber ins Netz." Das stellte das Spielgeschehen total auf den Kopf. Ein Tor schossen die Hausherren auch noch, "wobei jetzt noch keiner weiß, warum der Schiri auf Abseits entschieden hat." Pascal Memmler hatte über die Außenbahn vorbereitet und drinnen kam Carsten Polzer von hinten, also nicht im Abseits, und erzielte den Treffer, der womöglich dem Spiel einen anderen Sieger gegeben hätte (20.). Nach dem 0:1 "hatten wir dann noch mal fünf Bretter, wobei unsere Angreifer jeweils in 1-gegen-1-Situation entweder an dem sehr guten Keeper Yannick Kriener oder an sich selber scheiterten." Dieser Kriener machte sich noch einmal in anderer Funktion, als Vorbereiter, besonders wertvoll, als er erst eine Riesen-Chance vereitelte und mit seinem langen Abschlag Johannes Katzenberger erreichte. Der umspielte nach der Ballannahme zuerst noch einen Verteidiger und erzielte mit einem trockenen Schuss das 0:2. rus



FC Eibstadt - SC Diebach 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Patrick Schmähling (18., Handelfmeter), 0:2 Julian Schaupp (30.), 1:2 Joschka Hartmann (47.), 2:2 Daniel Fürst (90., Handelfmeter).

Christian Mai mochte sich über das Kompliment, zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen geblieben zu sein und einem starken Gegner Paroli geboten zu haben, nicht so recht freuen. "Wenn du 0:2 zurück liegst, dich nicht aufgibst, den Ausgleich erzielst und so nah dran bist an einem Sieg, dann tut das weh." Der Aufsteiger aus Diebach spielte in der ersten Halbzeit wesentlich effektiver: Zwei Chancen, zwei Tore. Beim 0:1 grätsche Philipp Schmitt in einen Ball, traf ihn nicht, berührte ihn aber mit der Stützhand und Patrick Schmähling ließ sich die Chance zur Führung nicht entgehen. Nach einer halben Stunde der zweite Genickschlag für die Eibstädter, die das 0:2 trotz vielfach diskutierter Abseitsstellung von Julian Schaupp schlucken mussten. Aus der Halbzeitpause kam eine wild entschlossene Kreß-Truppe, der bereits nach zwei Minuten der wichtige Anschlusstreffer gelang. Joschka Hartmann, zuletzt immer häufiger als Torschütze aufgetreten, gelang der schönste Treffer des Tages mit einem Schuss in den langen Winkel. Das Anrennen der Gastgeber fruchtete trotz zahlreicher Möglichkeiten erst in der 90. Minute. "Ausgleichende Gerechtigkeit", Handelfmeter, Daniel Fürst verwandelte zum 2:2 und blies zum Sieg. Wobei beide mit offenem Visier auf den Dreier drängten und FC-Keeper Stefan Trammer mit einer Riesen-Parade den einen Punkt rettete. rus





TSV Bad Königshofen - VfL Spfr. Bad Neustadt 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Christian Nöth (45.), 1:1 Franz Schmitt (51.), 2:1 Patrick Kuhn (53.), 2:2, 2:3 Thomas Gerhardt (65., 70.). Gelb-Rot: Christian Nöth (87., Bad Neustadt).

SV Rödelmaier - TSV Nordheim/Rhön 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Christian Hofgesang (27.), 2:0 Marcel Gernert (38.), 3:0 Sebastian Popp (44.), 4:0 Andre Raab (84.), 4:1 Julian Diemer (87.).

TSV Trappstadt - TSV Hausen/Rhön 1:3 (1:2). Tore. 1:0 Daniel Werner (18.), 1:1 Stefan Hautzinger (33.), 1:2 Manuel Reinhart (40.), 1:3 Sebastian Hautzinger (60.). Gelb-Rot: Philipp Bauer (73., Trappstadt).