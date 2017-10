Matchwinner Thomas Eckert

von PIA SCHMITT KATHARINA ZIMMERMANN

SG Poppenroth/Lauter II - SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Anu-In Bamrumnok (33.), 1:1 Johannes Wirth (40.), 2:1 Sandro Metz (43.), 3:1 Andrey Rollmann (90.). Gelb-Rot: Tobias Ziegler (88., Poppenroth), Matthias Kohl (90., Geroda).

Die SG Poppenroth/Lauter II startete gut ins Spiel, ließ jedoch in der ersten Hälfte viele Chancen liegen. Nach der Halbzeit wurde der Gastgeber jedoch von den Jungs aus Geroda, Stralsbach und Oehrberg nach hinten gedrängt. Für Poppenroth wurde es eng. Und durfte froh sein, die Führung zu verteidigen, um kurz vor Schluss nach einem erfolgreichen Konter endgültig aufatmen zu dürfen.



TSV Waldfenster - SG Diebach II/Morlesau II 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Leonhard Hepp (8.), 1:1 Thomas Eckert (33.), 2:1 Stefan Eckert (44.), 3:1 Michael Mangold (65.), 3:2 Daniel Schaub (66.), 4:2 Marcel Schmitt (75.).

In den ersten 15 Minuten machten die Gäste das Spiel. Nachdem die Diebacher einen Handelfmeter verschossen hatten, drehten die Gastgeber plötzlich auf. Nach einer Ecke staubte Thomas Eckert ab. Das zweite Tor durch Stefan Eckert fiel nach einem schönen Zusammenspiel der Eckert-Brüder. Beim dritten Tor hebelte die TSV-Offensive die Diebacher Viererkette aus. Waldfenster spielte überlegen, fing sich jedoch noch einen ärgerlichen Gegentreffer ein. Thomas Eckert schoss zwar nur ein Tor, legte dafür aber die anderen drei vor. "Man kann schon sagen, dass er der Mann des Spiels war", sagte Waldfensters Abteilungsleiter Jochen Schlereth.



FC Westheim II - SV Detter-Weißenbach 1:6 (1:1). Tore: 1:0 Thomas Holzinger (4.), 1:1 Marvin Hägerich (42.), 1:2, 1:3 Ralf Ziegler (47., 55.), 1:4 Marvin Hägerich (63.), 1:5 Dominik Marx (71.), 1:6 Ralf Ziegler (88.).

In der ersten Halbzeit führte die Westheimer Reserve dank Thomas Holzinger, nach dem Wechsel ließen die Kräfte nach. "Als zweite Mannschaft hat man es immer schwer gegen eine erste", so Westheims Abteilungsleiter Maximilian Schaub. Er lobte außerdem die Leistung der Schiedsrichterin Janine Schoch.



SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II - DJK Schlimpfhof 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Julian Enders (23.), 1:1 Andreas Kiefer (33.), 2:1 Andreas Diller (47.), 3:1 Simon Zeier (82.). Gelb-Rot: Moritz Leitsch (70.), Julian Enders (75., beide Bad Brückenau).

In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nach dem 2:1 wurde es richtig interessant, weil zwei Bad Brückenauer Spieler vorzeitig den Platz verlassen mussten. In doppelter Überzahl drängten die Gäste mit Macht auf den Ausgleich. Aber jubeln durfte ausschließlich der Hausherr, weil Simon Zeier kurz vor Schluss ein Kontertor schoss. "Ein Unentschieden wäre vielleicht auch in Ordnung gewesen. Aber was die kämpferische Leistung unserer Mannschaft angeht, war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg", so Brückenaus Abteilungsleiter Marcel Schilling.



SG Rottershausen II/Rannungen - TV Jahn Winkels 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Florian Löffler (15.), 1:1, 1:2 Michael Böse (18., 30.), 1:3 Franz Wittmann (59.), 1:4 Patrick Probst (77.).

Der Gastgeber startete mit einem Kontertor von Florian Löffler ins Spiel. Dabei waren die Winkelser eigentlich von Beginn die überlegenere Mannschaft, die auch nach dem Gegentor ordentlich Druck machte und noch in der ersten Halbzeit in Führung ging durch den Doppelpack von Michael Böse. Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Reservisten noch einmal von ihrer guten Seite, ins Schwarze trafen aber ausnahmslos die Gäste, die seit wenigen Tagen von Harald Morper trainiert werden nach dem Rückzug von Christian James.



SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SG Euerdorf/Sulzthal II 5:1 (4:1). Tore: 1:0 Maximilian Trost (9.), 2:0 Maximilian Hein (13.), 3:0 Heiko Dünisch (25.), 3:1 Alexander Schoch (38.), 4:1 Maximilian Hein (45.), 5:1 Maximilian Trost (52.).

Die Gastgeber waren laut Euerdorfs Abteilungsleiter Markus Erhard grundsätzlich schneller am Ball. "Nur der Anschlusstreffer durch Alexander Schoch war ein Lichtblick in der ersten Hälfte", sagte Erhard. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, trotzdem: "Man hat den Unterschied in der Tabelle auch auf dem Platz gesehen." Deswegen gehe das Ergebnis laut Erhard in Ordnung.



TSV Wollbach II - SG Bad Bocklet/Aschach 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Philipp Kirchner (10.), 1:1 Abdul Mahmoud (12.), 2:1 Fabian Höper (40.), 3:1 Philipp Kirchner (47.), 4:1 Phil Schönhöfer (85.).

"Es war eine geschlossene, kämpferische Mannschaftsleistung", beschrieb Wollbachs Trainer Andreas Metz die Leistung seiner Mannschaft. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich in der Hälfte der Gäste ab. Dort zeigten die Wollbacher ein gutes Zusammenspiel. Fabian Höper legte die ersten beiden Tore auf. "Wir haben das souverän gemacht. Der Ball ist gut gelaufen", so Metz. Einzig eine kleine Unachtsamkeit, die prompt zum Gegentreffer führte, erlaubte sich seine Mannschaft. Doch ansonsten ließ auch die Wollbacher Abwehr nur wenig zu und gaben den Gästen kaum Möglichkeiten, vor das Tor zu kommen. "Der Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient."



SCK Oberwildflecken - SG Ginolfs 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Mathias Kirchner (32.), 0:2, 0:3 Philipp Enders (88., 90., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Patrick Schmidtke (75., Oberwildflecken).

Die neuformierte Oberwildfleckener Mannschaft tut sich noch etwas schwer mit all den völlig unbekannten Gegnern aus dem Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld. "Der Sieg der Gäste geht absolut in Ordnung. Wir haben lange versucht, mit allen Kräften so gut es geht dagegenzuhalten. Aber nach dem Platzverweis gegen Patrick Schmidtke ist es natürlich immer schwerer für uns geworden", berichtete Benjamin Witke. "So fallen am Ende noch zwei Treffer gegen uns. Da konnten wir nichts mehr ausrichten. Wir waren zunächst gar nicht chancenlos, müssen aber anerkennen, dass sich die Gäste verdientermaßen drei Punkte geholt haben."



SpVgg Althausen-Aub - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Philip Ruck (26.), 2:0 Christopher Jundel (50.), 2:1 Gary Huntoon (70.), 2:2 Dominik Härter (79.). Gelb-Rot: Sascha Balling (78., Großwenkheim). Bes. Vorkommnis: Lukas Lurz (Althausen) hält Foulelfmeter von Patrick Schmitt (23.), Sebastian Arrighy (Althausen) schießt Handelfmeter an den Pfosten (70.).

"Unsere Mannschaft hat von Anfang an versucht, das Spiel zu machen", sagte Ludwig Schmöger. Der Gegner stand aber besser und somit war die 2:0-Führung zur Halbzeit verdient. In der zweiten Hälfte drehte sich das Blatt, Althausen wurde durch das Anschlusstor von Gary Huntoon unsicherer. Dominik Härter machte den insgesamt verdienten Ausgleich. Sascha Balling hatte sogar noch die mega Chance zum Sieg, als er mittig vor dem gegnerischen Keeper stand und den Ball über den Kasten hob.



B-Klasse Rhön 1

FC Hammelburg II - SG Gräfendorf/Wartmannsroth II 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Julian Kleinhenz (16.), 2:0 Sebastian Rost (17.), 3:0 Julian Kleinhenz (22.), 4:0 Daniel Busch (45.), 5:0 David Gomer (47.), 6:0 Christian Rost (86.).

FC Untererthal II - DJK Schondra II 0:0.





B-Klasse Rhö n 2

TSV Pfändhausen II - SpVgg Haard II 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Paul Groß (14.), 2:0 Thomas Geyer (49.), 3:0 Paul Groß (50.), 4:0 Florian Gößmann (78.), 5:0 Andre Rudloff (80.).

VfB Burglauer II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II abgebrochen. Das Spiel wurde nach einer schweren Verletzung des Oerlenbach/Ebenhauseners Imad Heider abgebrochen, der mit einer Kopfverletzung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert wurde.





B-Klasse Rhön 4

FC Poppenlauer II - SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Michael Seuberling (60., 73).

DJK-SV Eichenhausen II - TSV Rothhausen/Thundorf II 12:0 (7:0). Tore: 1:0 Benedikt Schmitt (8.), 2:0 Frank Hofgesang (16.), 3:0 Benedikt Schmitt (18.), 4:0 Dietmar Ullrich (24.), 5:0 Stefan Bayer (28.), 6:0 Christian Gock (34.), 7:0 Armin Kühnel (39.), 8:0 Benedikt Schmitt (50.), 9:0 Stefan Bayer (67.), 10:0, 11:0 Christian Gock (70., 80.), 12:0 Tobias Engert (86.). Gelb-Rot: Fabian Seufert (52., Rothhausen/Thundorf).

TSV Maßbach II - SG Sprf. Herbstadt II/Irmelshausen II 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Felix Neunhöffer (33.), 2:0 David Ziegler (40.), 3:0 Moritz Keller (53.), 3:1 Pascal Fritz (60.), 4:1 David Ziegler (61.), 5:1 Heiko Seufert (63.), 6:1 Hannes Schmitt (83.). Gelb-Rot: Thorsten König (87., Herbstadt/Irmelshausen).