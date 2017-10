Klaus Seufert will Druck von den Spielern nehmen

von STEPHAN PENQUITT

SV Riedenberg - DJK Dampfach (Samstag, 14 Uhr)

Ärgerlich war für den SV Riedenberg (6./21) am vergangenen Spieltag der Ausgang des Landkeis-Derbys in Münnerstadt. Trotz einer sehr ansehnlichen Leistung unterlagen die Mannen von Trainer Marius Kubo mit 1:2. Im Heimspiel gegen die DJK Dampfach (12./14) wollen die Riedenberger vor allem eines besser machen, nämlich das Toreschießen. Denn spielerisch hat Kubo kaum Anlass zur Kritik: "Wir spielen ansehnlichen Fußball und sind viel weiter als noch vor einem halben Jahr. Aber ich gehe positiv gestimmt in die nächsten Begegnungen. Dennoch brauchen wir auch wieder mal etwas Zählbares, und dafür müssen wir unsere Torchancen in Treffer verwerten." Gegner Dampfach konnte nach zwei Niederlagen in Folge und dem Pokal-Aus bei Kreisligist Bergrheinfeld zuletzt wieder einen Sieg einfahren. Gegen den TSV Rannungen siegte die Mannschaft von Trainer Enrico Wetz durch Tore von Patrick Winter (2) sowie Tim Wagner mit 3:0 und konnte sich damit wieder etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen. "Patrick Winter ist immer für ein Tor gut. Er hat für Dampfach in der letzten Spielzeit gegen uns in der Nachspielzeit das Spiel gedreht", erinnert sich Kubo. Diesmal soll es anders werden und dies - wenn möglich - mit den zuletzt fehlenden Kickern Stefan Wich, Christoph Dorn, Thomas Vorndran und Marcel Schöppach.



TSV Münnerstadt - FSV Krum (Sonntag, 14 Uhr)

Mit dem zweiten Heimspiel hintereinander empfängt der TSV Münnerstadt (5./21) den FSV Krum (8./19). Der Blick zurück auf die Spiele der vergangenen Saison gegen Krum löst bei den TSVlern allerdings großes Unbehagen aus. 4:2 hieß es da zugunsten des FSV in den Haßbergen, während die Mannschaft von Trainer Tobias Burger das Rückspiel gar mit 7:0 gewann. "Wir haben ganz klar was gutzumachen gegen sie. Die drei Punkte müssen bei uns bleiben", fordert deshalb Trainer Thomas Dietz und sieht noch weiteren Nutzen eines Sieges: "Sie haben nur zwei Punkte weniger. Wir wollen sie hinter uns halten." Zuletzt gelang der Dietz-Elf ein 2:1-Erfolg im Landkreis-Derby gegen Riedenberg. Dieser stand aber lange auf Messers Schneide, wie Münnerstadts Coach zu Protokoll gibt: "Nach unserer frühen Führung haben wir das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben, machen dann aber das 2:0 und haben durch Simon Snaschel die Möglichkeit zum dritten Tor. Mit dem Anschlusstreffer durch den Elfmeter wurde es aber wieder ein anderes Spiel, denn Riedenberg agierte feldüberlegen und hatte glasklare Torchancen. Deshalb war der Sieg ein wenig glücklich. Der FSV Krum hingegen reist mit einem Negativlauf von drei Niederlagen in Serie nach Münnerstadt. Zuletzt unterlag der FSV beim FC Thulba mit 1:3. Beim TSV Münnerstadt dürften Lukas Schmittzeh und Lukas Katzenberger in den Kader zurückkehren.



TSV Rannungen - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 14 Uhr)

Neuer Anlauf für den TSV Rannungen (16./7), seine Niederlagenserie zu beenden. Die "Gücker" haben den FC 06 Bad Kissingen (14./9) im Landkreis-Derby zu Gast und sehnen förmlich ein Erfolgserlebnis herbei gegen ebenfalls nicht erfolgsverwöhnte Kurstädter. Auch bei der DJK Dampfach hatte es vor Wochenfrist nicht sollen sein. Nach gutem Beginn unterlag der Aufsteiger am Ende mit 0:3. Es war die fünfte Niederlage in Folge, die dritte ohne eigenen Torerfolg. "Wir hatten anfangs wieder unsere Chancen, kassieren dann durch Unstimmigkeiten ein dummes Gegentor und nach dem zweiten Tor war es dann schwer, wieder zurückzukommen, da sind die Köpfe dann wieder runter", attestiert TSV-Coach Klaus Seufert seiner Truppe den Willen zur Wende. Die soll nun möglichst gegen den FC 06 eingeleitet werden, doch Seufert möchte zuvor Druck von seiner Elf nehmen: "Von uns erwartet im Moment niemand etwas. Da hat Bad Kissingen deutlich mehr Druck. Mit dieser individuellen Qualität in der Mannschaft hinken sie derzeit den allgemeinen Erwartungen und ihren Ansprüchen noch hinterher. Wir wollen versuchen, mit einem Sieg die Niederlage in Dampfach vergessen zu machen und den Blick nach vorne zu richten." Dies allerdings weiter mit dünnster Personaldecke, da auch Lukas Englert seiner Mannschaft mit der in Dampfach erworbenen roten Karte keinen Gefallen getan hat. In Bad Kissingen war Coach Mario Wirth zufrieden mit der Vorstellung gegen Oberschwarzach: "Das Ergebnis war gut, ein Zähler unser Ziel. Wir wollten lange die Null halten und selbst gefährlich agieren. Schade, dass wir noch den Gegentreffer hinnehmen mussten. Wir haben den Aufwärtstrend vom Unterspiesheim-Spiel fortgesetzt und müssen uns für unseren Einsatz in den nächsten Spielen belohnen. Das Erfolgserlebnis brauchen wir einfach, damit die Jungs sehen - hey, es lohnt sich, alles zu geben." Nach seinem kurzfristigen Ausfall von vergangener Woche wird Keeper Florian Rottenberger auch diesmal wegen anhaltender Rückenprobleme passen müssen. Für ihn steht wieder Routinier Jörg Schaffelhofer im Kasten.



TSV Knetzgau - FC Thulba (Sonntag, 14 Uhr)

Weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmt der FC Thulba (2./28), der sich auch beim TSV Knetzgau (13./11) gute Chancen ausrechnet. Allerdings scheint der Mitaufsteiger nicht mehr so leicht zu besiegen sein wie noch zu Beginn der Runde, denn zuletzt war die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Strätz in vier Spielen ungeschlagen und holte acht Punkte. Dabei zeichnete sich vor allem der von Bayernligist FC Sand gekommene Neuzugang Lucas Wirth mit fünf Treffern aus drei Spielen als Aktivposten aus. "Sie haben einige Kicker, die Tore schießen können. Spielertrainer Matthias Strätz hat höherklassige Erfahrung und Lucas Wirth kam aus der Bayernliga nach Knetzgau. Deshalb fahren wir mit Respekt, aber auch mit breiter Brust dorthin", sagt Thulbas Spielertrainer Victor Kleinhenz. Das Erfolgsrezept, welches die Frankonen derzeit so erfolgreich sein lässt, klingt so einfach, kann aber auch ungemein schwer sein, wie Kleinhenz philosophisch sagt: "Uns zeichnet aus, dass wir auf dem Platz keine außergewöhnlichen Sachen machen, aber die normalen Dinge im Spiel tun wir außergewöhnlich gut." Dabei fehlt dem Aufsteiger Woche für Woche eine stattliche Anzahl an Kickern, die man allerdings immer wieder gut kompensieren kann. Zumindest Sergiu Nistor kehrt am Wochenende in den Kader zurück.