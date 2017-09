In Nüdlingen fand am Wochenende ein Spiel der Torhüter statt

von SEBASTIAN SCHMITT MARCUS LEITNER PETER BALTHASAR

FC Fuchsstadt II - TSV Stangenroth 0:7 (0:2). Tore: 0:1 Florian Wehner (24.), 0:2 Johannes Edelmann (35.), 0:3 Enrico Rauch (56.), 0:4 Nico Wehner (66.), 0:5 Florian Wehner (67.), 0:6 Nico Wehner (73.), 0:7 Florian Wehner (76.).

Stark ersatzgeschwächt kam der FC Fuchsstadt gegen Stangenroth böse unter die Räder. Solange die Kraft reichte, leisteten die Füchse Widerstand. Mit zunehmender Spieldauer ging der Heim-Elf aber die Puste aus. Dies nutzten vor allem Nico und Florian Wehner, die das Ergebnis in die Höhe schraubten. Mit diesem Sieg ist Stangenroth in der Tabelle ganz vorne dabei.



TSV Volkers - SG Oberbach/Riedenberg II 1:0 (0:0). Tor: Stefan Beck (53.).

Ein Tor genügte Volkers zum knappen, aber nicht unverdienten Sieg. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Das ändere sich nach der Pause. Stefan Beck schnappte sich an der Mittellinie das Leder, umkurvte drei Gegenspieler und schob cool zum 1:0 ein. In der Folgezeit vergab Cabdi Fuaad Mahamad das mögliche 2:0. Auf der Gegenseite landete ein Schuss von Lukas Hergenröther am Innenpfosten. "Da hatten wir Glück", sagte Oliver Brust vom TSV Volkers.



SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Machtilshausen 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Florian Friebel (43., 82.).

"Zunächst haben wir ein recht ausgeglichenes Spiel mit wenigen echten Torchancen gesehen. Fast alles spielte sich im Mittelfeld ab", berichtete Oberleichtersbachs Abteilungsleiter Marcel Schilling. Florian Friebels Freistoßkracher ins Toreck kam für die Heimelf genau zum richtigen Zeitpunkt kurz vor dem Kabinengang. Im zweiten Durchgang riskierten die Akteure vor großer Zuschauerkulisse in der Offensive etwas mehr und folgerichtig sprangen auch einige gute Torraumszenen heraus. " Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir uns am Ende gesteigert haben. Daher geht der Sieg in Ordnung."



FC Thulba II/Frankenbrunn - FC Elfershausen 2:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Florian Döll (6., 8.), 2:1 Patrick Wald (38.).

"Das war ein ganz knapper Sieg, den wir uns hart erkämpfen mussten", resümierte Thulbas Trainer Peter Mammitzsch. Die Heimelf startete bärenstark, Florian Döll konnte zwei präzise Zuspiele von Lorenz Heim eiskalt verwerten. Doch die Elfershäuser ließen sich nicht entmutigen und kamen durch Patrick Walds Schlenzer um die Thulbaer Mauer wieder zurück ins Spiel. "Wir mussten bis zum Schluss zittern. Denn Elfershausen blieb jederzeit brandgefährlich. Lorenz Heim hätte unseren Vorsprung zwar noch ausbauen können, aber verpasste knapp." Den guten Paraden des Thulbaer Keepers Felix Müller war es zu verdanken, dass die Gäste trotz guter Gelegenheiten keinen Wirkungstreffer mehr landeten. "Als Aufsteiger müssen wir uns nun daran gewöhnen, dass wir um unsere Punkte hart kämpfen. Ich kann der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, sie hat das sehr diszipliniert und konzentriert gelöst."



DJK Kothen - FC Hammelburg 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Nino Rupprecht (58.), 1:1, 1:2 Marian Wiesler (63., 72.), 1:3 Dennis Schmidt (88.).

Alte Bekannte trafen sich am Wochenende in der Rhön. "Wir spielen nun schon so viele Jahre gegen einander. Allmählich müssten wir die Hammelburger eigentlich kennen", so Kothens Abteilungsleiter Daniel Vogler. Lange Zeit blieb das Match völlig offen. Allerdings brachten die langen Ballstafetten der Kothener außer Raumgewinn nur sehr wenig ein. Die Hammelburger lauerten derweil ganz geduldig auf ihre Konterchancen. Als Nino Rupprecht aus 13 Metern abzog, war der Bann gebrochen und die Kothener spielten befreiter auf. Doch der Schuss ging nach hinten los, weil Marian Wiesler den Ball ins kurze Eck des Kothener Kastens beförderte. Nun lief das Match genau nach dem Plan der Gäste: Kothen drängte mit aller Macht auf den Sieg, Hammelburg setzte immer wieder schnelle Gegenstöße. "Leider hat das der Gast sehr clever gelöst. Wir waren in der Defensive sehr anfällig für die Hammelburger Konter." Am Ende täuscht das Ergebnis ein wenig über den Ballbesitz und die Spielanteile hinweg.



SV Aura - FSV Schönderling 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Tim Kolb (57., 73., Foulelfmeter).

Gegen ein verletzungsbedingt dünn besetztes Aufgebot aus Schönderling zeigte sich mit zunehmender Dauer eine deutliche Feldüberlegenheit der Mannschaft von Christof Sauer. Doch der Knoten wollte gegen den einstigen Dauerrivalen aus dem Schondratal zunächst nicht platzen. Erst als sich eine weite Flanke mit einer kuriosen Flugbahn in den Schönderlinger Kasten senkte, wurden die SVler für ihr intensives Anrennen belohnt. Die Gäste bewiesen tolle Moral und wären durch Daniel Dorn überraschend fast noch zum Ausgleich gekommen, doch mit dem zweiten Treffer der Platzherren nach Foul an Florian Schießer im Strafraum schwanden die Chancen des Absteigers endgültig. Souverän spielten die Auraer im Gefühl des sicheren Sieges die Partie zu Ende, ohne allerdings spielerische Glanzlichter nachzulegen.



DJK Weichtungen - SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Arkadiusz Porombka (3.), 1:1 Stefan Denner (7.), 1:2 Arkadiusz Porombka (20.), 2:2 Stefan Denner (32.), 3:2 Fabian Eußner (58.), 4:2 Simon Denner (71.), 4:3 Arkadiusz Porombka (87.). Gelb-Rot: Santolo Vitigliano (82., Arnhausen/FC 06 II).

Die DJKler haben die Tabellenführung übernommen. DJK-Pressesprecher Volker Kneuer beklagte aber "das Auslassen tausendprozentiger Chancen". In der ersten halben Stunde waren sich die Kontrahenten ebenbürtig, wobei die SG in Arkadiusz Porombka einen Akteur in ihren Reihen hatten, der die DJK-Deckung über 90 Minuten hinweg vor große Rätsel stellte und der heimischen Offensivreihe geradezu beschämte. Stefan Denner und Kollegen schienen ein gesicherten Vorsprung herausgeschossen zu haben, "das 4:2 - ein Volleyschuss von Simon Denner in den Giebel - könnte man beim Tor des Monats anmelden", sagte Kneuer. "Es führte aber sofort wieder zu fahrlässigem Spiel unsererseits." In den Schlussminuten musste trotz Überzahl sogar gezittert werden.



TSV Maßbach - SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Michael John (3.), 2:0 Michael Krautschneider (55.), 3:0 Martin Baumgart (88.).

Einen verdienten Sieg feierten die Lauertaler gegen einen Gast, der keine personelle Verstärkung aus dem Teutonen-Kreisliga-Team mitbrachte. Vor 80 Zuschauern schlugen die Einheimischen schon beim ersten Angriff zu, nach Flanke von Michael Krautschneider köpfte Michael John ein. Danach spielten die Gastgeber viele klare Chancen heraus, scheiterten aber entweder am eigenen Unvermögen oder an SG-Torhüter Eric Reß. Dieser musste erst wieder hinter sich greifen, als Stefan John Sebastian Händel auf der Außenbahn schickte, dessen scharfe Hereingabe drückte Krautschneider problemlos über die Torlinie. Die Gäste wehrten sich zwar, doch nennenswert in Gefahr bringen konnte sie das TSV-Tor nicht. Den Schlusspunkt einer einseitigen Auseinandersetzung setzte TSV-Spielertrainer Martin Baumgart, nach einer Ecke köpfte er die Kugel ein.



TSVgg Hausen - FC Eltingshausen 5:3 (3:1). Tore: 0:1 André Karch (17.), 1:1 Nicolas Hänsch (24.), 2:1 Christopher Schuchhardt (27.), 3:1 Sergej Huck (35.), 4:1 Felix Nöth (48.), 4:2 Christian Ament (52., Foulelfmeter), 5:2 Christopher Schuchhardt (76.), 5:3 Christian Ament (88.). Bes. Vorkommnis: Michael Röder (Eltingshausen) pariert Foulelfmeter von Sergej Huck (72.).

"Wir haben heute wesentlich schlechter gespielt als letzte Woche in Münnerstadt", informierte Hausens Informant Rudi Müller. Gegen das noch punktlose Schlusslicht wachten die Gastgeber erst auf, als sie in Rückstand gerieten. Die schnelle Wende war zwar noch vor dem Kabinengang geschafft, doch nach dem 4:1 war wieder Leichtsinn Trumpf bei den Saaletalern. Die Schott-Schützlinge, die durchaus mit ihrer Kampfkraft überzeugten, verpassten den Anschlusstreffer zum 4:3, "ein solcher Zwischenstand hätte uns sicher ins Schwitzen gebracht", sagte Müller.



TSV Nüdlingen - TSV Münnerstadt II 0:0. Bes. Vorkommnis: Johannes Schaub (Nüdlingen) pariert Foulelfmeter von Ahment Coprak (15.). Gelb-Rot: Sebastian Geyer (60., Münnerstadt).

Die Torhüter der beiden Mannschaften zeigten sich in Bestform und verhindert durch tolle Paraden den Siegtreffer. Der TSV Münnerstadt begann stark und setzte Nüdlingen in den ersten 25 Minuten unter Druck. Als Nico Heer eine Flanke der Münnerstädter abwehren wollte, holte er den gegnerischen Stürmer unglücklich von den Beinen. Den fälligen Elfmeter von Ahment Coprak und seinen anschließenden Nachschuss wehrte der Nüdlinger Tormann Johannes Schaub bravourös ab. Nüdlingen konnte sich langsam aus dem Zugriff der Münnerstädter befreien und kam selbst zu ersten Abschlüsse. In der Folge zeigten beide Mannschaften ein hochklassig schnelles Kombinationsspiel. spion



SG Sulzfeld/Merkershausen - DJK Weichtungen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Christian Kalke (51.), 1:1 Stefan Denner (76.).

Ein ganz dickes Ausrufezeichen setzte die SG Sulzfeld/Merkershausen, die für den ersten schwarzen Fleck auf der bis dato weißen Weste der DJK Weichtungen sorgte. Dass SG-Keeper Marc Kessler nach dem Schlusspfiff "als Erster den Platz verlassen und sofort ein Bier bekommen hat", wie SG-Sprecher Thomas Lorenz schmunzelnd sagte, hatte seinen guten Grund. Kessler war der überragende Mann auf dem Platz, brachte - vor allem in der zweiten Halbzeit - den Favoriten mit seinen Glanzparaden schier zur Verzweiflung. rus



SG Sulzfeld/Merkershausen - TSV Rothhausen/Thundorf 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Michael Weigand (39.), 0:2 Andre Schmitt (90.+2).

Auch gegen Rothhausen/Thundorf blieb die SG Sulzfeld/Merkershausen ohne Sieg und daher auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben. Die Gastgeber übernahmen zwar die Initiative, doch in der an Torchancen und Strafraumszenen armen Partie waren sie nur bei Standards und Weitschüssen gefährlich. Die Führung der Gäste fiel aus dem Nichts und aus Sicht der SG aus abseitsverdächtiger Position. rus



SG Sulzdorf/Bundorf - SpVgg Haard 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Felix Schilling (2.), 1:1 Daniel Dietz (8.), 2:1 Matteo Wolf (19.), 2:2 Jens Mammitzsch (58.), 2:3 Rene Bartsch (88.).

Sulzdorf kommt in dieser Saison nicht so richtig in Fahrt und verlor auch das Heimspiel gegen Haard. Die Schlussphase hatte es in sich. Als die SG einen weiteren Angriff nach vorne spielte, fingen die Haarder diesen ab und nutzten diese Konterchance erfolgreich. Unmittelbar danach wurde Matteo Wolfs Alleingang auf das gegnerische Tor als Foul am Torhüter abgepfiffen. Ein Unentschieden hätte dem Verlauf besser entsprochen. rus





Außerdem spielten

SV Eichenhausen/Saal - SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld 3:2 (1:2). Tore: 1:0 Maximilian Bürger (3.), 1:1 Lukas Krieger (22.), 1:2 Lorenz Endres (38., Eigentor), 2:2 Sebastian Bayer (52.), 3:2 Maximilian Bürger (71.). Bes. Vorkommnis: Fabian Seifert (Eichenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Patrik Reinhart (24.).