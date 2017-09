Haard jubelt im Derby

von PETER BALTHASAR JONAS SCHNEIDER MARCUS LEITNER

TSV Stangenroth - DJK Kothen 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Oliver Kömpel (8.), 1:1 Florian Wehner (32.), 1:2 Nino Rupprecht (52.), 2:2 Florian Wehner (61.), 3:2 Johannes Edelmann (72.), 3:3 Ronald Kömpel (85., Foulelfmeter).

"Die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen, das Unentschieden geht in Ordnung", bilanzierte TSV-Abteilungsleiter Manuel Endres. Nach einer starken ersten Halbzeit der Gäste kam Stangenroth besser aus der Kabine, doch zunächst schoss Nino Rupprecht den Ball nach fünf Anläufen ins Tor. Stangenroth reagierte und glich durch Florian Wehner aus. Johannes Edelmann zog aus 16 Metern mit seinem linken Fuß ab und traf direkt in den Winkel zur Stangenrother Führung. "Schade, dass wir am Ende noch durch einen Foulelfmeter den Sieg verspielt haben", sagte Manuel Endres.



FSV Schönderling - TSV Volkers 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Deniz Ipek (7.), 1:1 Christian Knüttel (81.). Gelb-Rot: Timo Ipek (66., Volkers). B es. Vorkommnis: Matthias Brust pariert Foulelfmeter von Christian Knüttel (90.+3, Schönderling).

Deniz Ipek traf den Ball aus 20 Metern perfekt und erzielte früh die Führung für die Gäste. Volkers spielte daraufhin defensiv. Schönderling erarbeitete sich viele Chancen. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt", sagte FSV-Abteilungsleiter Manuel Wießner. Nach Vorarbeit von Patrick Hahn egalisierte Christian Knüttel, der in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschoss.



FC Elfershausen - FC Obereschenbach 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Florian Graf (47.), 0:2 Patrick Hartmann (67.), 0:3 David Reuter (79.).

Der FC Obereschenbach steht dank des 3:0-Sieges über Elfershausen nun an der Tabellenspitze. In der ersten Hälfte dominierte die Bavaria das Geschehen. Schwache Elfershäuser hatten zunächst noch Glück, denn die Gäste trafen nur die Latte. Der ersatzgeschwächte FCE verlor zusätzlich noch Felix Mack, der verletzt ausgewechselt wurde. Durch ein Kopfballtor von Florian Graf und Tore von Patrick Hartmann und David Reuter belohnte sich der FCO für eine gute Leistung.



FC Hammelburg - SV Aura 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Benedikt Kreß (16.), 1:1 Philipp Kaiser (45.), 2:1 Mike Ludewig (90.).

"Zum Schluss haben wir glücklich durch einen Konter gewonnen", sagte FC-Vorstand Christian Ohmert. Die erste Hälfte dominierte Hammelburg. Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste. Doch beide Torhüter konnten sich immer wieder auszeichnen. Am Ende sorgte Mike Ludewig für die erste Auraer Niederlage der jungen Saison.



SV Machtilshausen - FC Thulba II/Frankenbrunn 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Christian Mützel (33.), 1:1 Markus Kaufmann (45.+1), 2:1 Markus Schmitt (59.), 3:1 Valentin Saum (65.), 3:2 Sebastian Vancea (82.), 4:2 Niklas Bischof (90.+5).

"Zu Beginn hatte Thulba mehr Spielanteile, wir hatten keine Chancen. Aus dem Nichts ließ Christian Mützel vier Spieler stehen und schoss uns in Führung", sagte SV-Pressewart Clemens Schmitt. Markus Kaufmann stand im Gewühl richtig und konnte egalisieren. "In der zweiten Halbzeit ging dann richtig die Post ab", erzählte Schmitt. Machtilshausen spielte seine Konter perfekt aus, während gefährliche Gäste immer wieder an SV-Keeper Fabian Hollmeyer scheiterten. Valentin Saum sorgte mit einem satten Volleyschuss für die Entscheidung in einem guten A-Klassenspiel.



SG Oberbach/Riedenberg II - SG Oberleichtersbach/Modlos 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Tobias Romeis (11.), 0:2 Florian Friebel (44.), 0:3 Philip Klug (49.), 0:4 Florian Friebel (64.), 0:5 Jakob Leitsch (85.). Rot: Julian Fuss (63., Oberbach).

"Wir haben zur Zeit das Problem, dass wir die Tore zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt bekommen", sagte Oberbachs Pressesprecher Simon Breitenbach. Vor allem bei Standards waren die Gäste sehr gefährlich und schlugen daraus mehrfach Kapital. Nach der roten Karte wegen einer Notbremse war das Spiel endgültig gelaufen. "Wir sind teilweise auch selbst schuld", wirkte Simon Breitenbach etwas ratlos.



FC Obereschenbach - SV Machtilshausen 3:1 (2:1). Tore: 0:1 Markus Schmitt (13.), 1:1 Rene Leurer (38.), 2:1 David Reuter (45.), 3: Manuel Müller (72.).

Mit dem verdienten Sieg gegen Machtilshausen bleibt Obereschenbach in der Tabelle oben dran. Die Gäste erwischten den besseren Start. "Am Anfang hat die Zuordnug nicht gepasst", sagte Tino Reuter. Das wurde mit zunehmender Spielerdauer besser und trug noch vor der Pause Früchte. Nach dem Wechsel führte ein schöner Spielzug zum entscheidenden 3:1. Machtilshausen verliert dadurch den Anschluss nach vorne.



SpVgg Haard - TSV Nüdlingen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Vincent Kiesel (13., Foulelfmeter), 1:1 Fabio Stockerl (31.), 1:2 Lukas Meder (79., Foulelfmeter), 2:2 Jan-Niklas Kiesel (89.).

Die favorisierten Gäste sonnten sich schon im Glauben an einen Auswärtssieg, als Jan-Niklas Kiesel mit einem platzierten Flachschuss ihnen doch noch zwei Punkte entriss. "Das Unentschieden ist nicht einmal unverdient", sagte Haards Informant Waldemar Schmitt, "denn unsere Mannschaft hat trotz aller Personalprobleme prima gekämpft." Nüdlingen drückte nach dem 1:1-Ausgleich auf das gegnerische Tor und ging durch einen Strafstoß in einer insgesamt torchancenarmen Auseinandersetzung schließlich in Führung. Die Then-Elf riskierte danach alles und belohnte sich.



TSV Rothhausen/Thundorf - TSV Maßbach 0:1 (0:0). Tor: Moritz Keller (86.).

Beim Derby hatten sich die Zuschauer schon mit einem torlosen Remis abgefunden, da schlug der Gast doch noch zu. Nach einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte heraus sprintete Johannes Keller auf der Außenbahn entlang, setzte zu einem Schuss an, den Keeper Fabian Wiener prallen lassen musste. Die Kugel flog dem eingewechselten Moritz Keller vor die Füße, der überlegt einnetzte. "Unser Sieg war verdient, weil wir in einem vornehmlich vom Kampf geprägten Spiel aggressiver waren", so TSV-Angreifer Sebastian Händel. Dieser und sein Mannschaftskollege Daniel Heck hatten bereits im ersten Durchgang die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber am Goalie. Dieser verhinderte nach Händel-Alleingang mit Fußreflex den Rückstand, danach verflachte das Match zusehends. Die Gastgeber ihrerseits vergaben "zwei Riesenbretter" (Händel): "Sie haben bei einer Doppelchance das leere Tor nicht getroffen." Die mangelhafte Chancenverwertung erklärt nicht nur diese Niederlage aus Sicht der Platzherren, sie dürften auch ursächlich für die gefährliche Tabellenplatzierung sein.



FC Eltingshausen - DJK Weichtungen 2:5 (2:0). Tore: 1:0 André Karch (10.), 2:0 Markus Greubel (14.), 2:1 Stefan Denner (46., Handelfmeter), 2:2 Leon Kilian (53., Foulelfmeter), 2:3, 2:4 Stefan Denner (62., 72.), 2:5 Lars Wahl (78.).

Das noch punktlose Schlusslicht schien nach der ersten Halbzeit auf dem Weg zum ersten Erfolgserlebnis der Saison, stand aber nach 90 Minuten wieder mit leeren Händen da. "In der ersten Halbzeit waren wir völlig von der Rolle", berichtete DJK-Pressesprecher Volker Kneuer, "bei den frühen Gegentreffern haben wir kräftig mitgeholfen." Mit Wiederanpfiff verkürzte Stefan Denner mit einem Strafstoß, einen zweiten verwandelte wenig später Leon Kilian. In der letzten halben Stunde verlagerte sich das Spiel fast ausnahmslos in die FC-Hälfte, Keeper Michael Röder war bei den drei weiteren Gegentreffern machtlos und verhinderte noch Schlimmeres.



TSV Münnerstadt II - TSVgg Hausen 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Sebastian Geyer (4.), 1:1 Christopher Schuchhardt (5.), 1:2 Chris Kraus (10.), 2:2 Michael Knysak (54.), 2:3 Chris Kraus (62.), 2:4 Tobias Burigk (80.).

"Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen", informierte TSV-Sportvorstand Günter Scheuring. "Durch Fehler haben wir den Gegner aufgebaut und unsere Chancen nicht genutzt." Die erste Saisonniederlage der Gastgeber bedeutete gleichzeitig den zweiten Sieg der "Häusler" in Folge. "Ich hoffe, dass wir jetzt eine kleine Serie starten können", sagte Coach Stefan Greubel. Dessen Team verdaute den frühen Rückstand zügig, binnen fünf Minuten gaben Christopher Schuchhardt und Chris Kraus dem heimischen Torhüter Rainer Schlegelmilch das Nachsehen. "Um den Ausgleich haben wir dann irgendwie gebettelt, haben uns dann aber wieder zurückgekämpft", sagte der Gäste-Trainer, der allerdings eine bittere Pille schlucken musste, weil Patrick Häfner wegen einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste und wohl längere Zeit ausfällt.



SG Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II - SV Eichenhausen/Saal 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Arkadiusz Porombka (11.), 1:1 Jan Büchner (14.), 2:1 Erwin Gergely (58.).

Die Spielgemeinschaft der Badestädter bleibt dem Führungsduo weiter auf den Fersen und setzte sich verdient, aber mit viel Kampf und Krampf gegen das Kellerkind durch. Den Gastgebern gelang ein sehenswerter Treffer zum 1:0, Arkadiusz Porombka verwandelte eine Flanke von Christian Laus aus dem Lauf. Allzu lange hielt die Freude über den Treffer nicht, nach einer Standardsituation markierte Jan Büchner überraschend den Ausgleich für die sehr defensiv agierenden Gäste. Erwin Gergely nutzte später eine Lücke mit einem platzierten Kopfball zum Siegtreffer.



SG Burghausen I/Reichenbach II - SG Sulzdorf/Bundorf 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Markus Bulheller (21.), 1:1 Frank Harth (41.), 1:2 Felix Schilling (50.), 2:2 Christoph Hillenbrand (63.), 2:3 Matteo Wolf (73.).

Mit dem Glück des Tüchtigen nahmen die Grabfelder alle drei Punkte aus Burghausen mit, die Gastgeber dagegen hatten sich die Niederlage selbst zuzuschreiben. Dabei begann die SG Burghausen/Reichenbach offensiv und hatte deutlich mehr Ballbesitz, woraus die Führung durch Markus Bulheller resultierte. Im zweiten Abschnitt machten es die Einheimischen dem Gegner zu leicht, sie deckten nicht konsequent. So konnte Felix Schilling bei einer Standardsituation das 2:1 markieren. Später fiel durch einen weiteren Freistoß der erneute Ausgleich. Burghausen/Reichenbach wollte mehr, doch die Gäste standen hinten sicher. Bei einem weiteren Versuch wurde ein Querpass abgefangen, Matteo schaltete schnell und schloss erfolgreich ab. rus





Außerdem spielten

SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - SG Sulzfeld/Merkershausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Kevin Bähr (46.), 1:1 Daniel Leicht (72.).

SV Ramsthal II - FC Fuchsstadt II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Seufert (30.), 1:1 Lukas Hügel (40.), 1:2, 1:3 Simon Häcker (58., 80., Foulelfmeter).