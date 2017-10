Fußball ist nicht immer fair

von PETER BALTHASAR PIA SCHMITT

SG Oberbach/Riedenberg II - SV Aura 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Florian Schießer (21.), 0:2, 0:3 Patrick Falkenstein (28., 42.), 0:4, 0:5 Florian Schießer (55., 58.), 0:6 Patrick Falkenstein (63.), 0:7 Paul Öztürk (83.).

Mit einem Wort beschrieb Oberbachs Abteilungsleiter Simon Breitenbach das Spiel gegen Aura: "Katastrophal!" Bis zum 0:1 hatte die SG noch gut dagegen gehalten, doch danach passte einfach nichts mehr zusammen. "Individuelle Fehler", so Breitenbach, machten es Aura leicht. "Wenn wir jede Woche so eine Packung kriegen, ist das irgendwann normal, dass wir die Köpfe hängen lassen. Am besten wäre es, wenn wir wieder mal ein Tor schießen und in Führung gehen würden." Die nächste Chance dazu haben sie am Tag der Deutschen Einheit in Kothen. pia



SV Ramsthal II - FC Thulba II/Frankenbrunn 0:2 (45.). Tore: 0:1 Julian Brönner (25.), 0:2 Timm Manger (45.).

Der Pressewart vom FC Thulba II/Frankenbrunn, Peter Mammitzsch, bezeichnete das Spiel als ein "friedliches Fußballspiel": "Das war eine gute Mannschaftsleistung von uns mit einem guten Defensivverhalten." Doch auch Ramsthals Zweite zeigte sich brandgefährlich und hielt bis zum Schluss gut mit. "Wir mussten aufpassen, dass wir nicht den Anschlusstreffer bekommen", sagte Mammitzsch. Doch der FC spielte die Partie diszipliniert zu Ende. pia



TSV Stangenroth - FC Hammelburg 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Dennis Schmidt (41.), 1:1, 2:1 Nico Wehner (41., 64., Elfmeter), 2:2 Thomas Hartung (92.). Gelb-Rot: Philipp Kirchner (92., Stangenroth).

Mit dem letzten Aufgebot trat der TSV Stangenroth gegen den FC Hammelburg an. Sogar zwei Spieler der alten Herren mussten aushelfen. Die Punkteteilung half keinem der beiden Teams, weiter zur Tabellenspitze aufzuschließen. Die ersatzgeschwächte Heimmannschaft benötigte allerdings eine gehörige Portion Glück. "Wir können froh sein, dass wir in den ersten Minuten nicht gleich 0:3 oder 0:4 zurückliegen", berichtete Stangenroths Abteilungsleiter Manuel Endres. Torwart Jonas Voll hatte seine Mannschaft mehrfach im Spiel gehalten. Nico Wehner stellte mit einem Doppelpack sogar die Weichen auf Sieg. Doch in der Nachspielzeit gelang Thomas Hartung der umjubelte Ausgleich. kmb



FSV Schönderling - DJK Kothen 3:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Ronald Kömpel (32., 42.), 1:2 Daniel Dorn (87.), 2:2 Oliver Scholz (90., Elfmeter), 3:2 Patrick Hahn (90.).

Eine hochdramatische Schlussphase bot sich den Zuschauern in Schönderling. Binnen fünf Minuten drehten die Hausherren einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg um. "Da gehört Moral dazu", freute sich Schönderlings Spielertrainer Oliver Scholz. Kothen ging zunächst durch zwei sehenswerte Freistoßtore von Ronald Kömpel verdient in Führung. In der Schlussphase ging den Gästen aber die Luft aus. Daniel Dorn und Oliver Scholz erzielten die Tore zum Ausgleich, ehe der starke Dorn direkt nach Kothens Anstoß den Ball eroberte und mit einer punktgenauen Flanke hinter die Abwehr Patrick Hahn fand, der die Aufholjagd belohnte. "Kompliment an Kothen, bis zur 70. Minute waren sie sehr konsequent und haben uns alles abverlangt", sagt Scholz. "Was wir dann abgeliefert haben, war natürlich überragend." kmb



FC Fuchsstadt II - FC Obereschenbach 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Andreas Graup (92.), 1:1 Sebastian Reith (94.).

Mit dem Punktgewinn konnte die zweite Mannschaft aus Fuchsstadt durchaus zufrieden sein. "Insgesamt gesehen war das ein glücklicher Punkt für uns", räumte Trainer Thomas Höfling ein. Obereschenbach erspielte sich eine Vielzahl an Chancen, doch selbst vom Elfmeterpunkt war Simon Finke im Tor der Hausherren nicht zu überwinden. Ein Freistoß brachte Fuchsstadt sogar die kurzzeitige Führung. Andreas Graup pflückte den langen Ball aus der Luft und schoss durch die Beine von Gästekeeper Marco Gehring ein. Doch statt den nächsten Freistoß sicher auszuspielen, drosch Fuchsstadt den Ball nach vorne. Dieser kam postwendend zurück und Sebastian Reith nutzte die letzte Chance des Spiels zum Ausgleich. "Fußball ist nicht immer fair", schmunzelt Höfling im Anschluss an die Partie. kmb



SpVgg Haard - TSV Maßbach 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Jens Mammitzsch (29.), 2:0 René Bartsch (40.).

Das Verfolgerduell der beiden ehemaligen Kreisklassisten ging an die Gastgeber, die sich in den ersten 20 Minuten aber bei ihrem Keeper Peter Haupt bedanken durften, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Dieser entschärfte torreife Aktionen von Sebastian Händel und Stefan John und wunderte sich, dass sein Team nach einer halben Stunde in Führung ging. "Denn das 1:0 war im Prinzip unsere erste gute Möglichkeit", sagte Haupt, "der Freistoß von Jens Mammitzsch war unhaltbar." Zehn Minuten später liefen die Hausherren einen Konter über René Bartsch, der notgedrungen auf das von Sebastian Müller gehütete TSV-Tor zustürmte, um dann abgeklärt einzuschieben. Nach der Pause versuchten sich die Lauertaler an einer Aufholjagd, doch Haard verwaltete den Vorsprung gekonnt. sbp



FC Eltingshausen - TSV Nüdlingen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Lukas Meder (3.), 0:2 Markus Glas (20.), 1:2 Christian Ament (21., Foulelfmeter), 2:2 Andre Karch (59.).

Ausgerechnet gegen den hochfavorisierten Tabellenführer vom "Wurmerich" gelang den Schützlingen von Alexander Schott der erste Punktgewinn der Saison. "Dabei roch es zu Beginn der Begegnung nach einer weiteren Niederlage", sagte FC-Spielertrainer Alexander Schott, "denn die beiden Gegentreffer warfen unsere Defensivtaktik über den Haufen." Doch der zügige Anschlusstreffer nach Foul an Pascal Metzler ließ das Schlusslicht wieder hoffen. Nach einem Pass in die Tiefe sorgte André Karch für den nicht unverdienten Ausgleich. "Danach ging uns etwas die Luft aus", so Schott, "aber unser Keeper Michael Röder hat seinen Kasten sauber gehalten." sbp



SG Arnshausen I/FC Bad Kissingen II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Holger Schmitt (12.), 1:1 Christopher Schuchardt (15.), 1:2 Chris Kraus (88.). Gelb-Rot: Marcel Greubel (70., Arnshausen).

Das Stadtderby schien schon mit einer Punkteteilung zu enden, da nutzte Hausens Torjäger Chris Kraus eine Unaufmerksamkeit in der heimischen Deckung zum entscheidenden Treffer. Die Partie startete rasant, denn nach einem weiten Schlag aus der eigenen Hälfte stürmte Holger Schmitt auf und davon und schoss überlegt ins lange Eck ein. Die zuletzt immer besser in Schwung gekommenen Schützlinge von Stefan Greubel schafften aber gleich nach Wiederanpfiff den Ausgleich: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde Christopher Schuchhardt maßgerecht bedient. Bessere Gelegenheit zum Führungstreffer verzeichneten dann die Hausherren. Die Gäste hatten zwar auch gelegentliche Möglichkeiten, aber die defensivstarken Platzherren schienen nichts mehr anbrennen zu lassen. Bis zur 88. Minute. sbp



TSV Rothhausen/Thundorf - SG Burghausen I/Reichenbach II 4:2 (3:0). Tore: 1:0 André Schmitt (7.), 2:0, 3:0 Fabian Wiener (10., 17.), 4:0 Simon Meister (48.), 4:1 Markus Weisenseel (57., Foulelfmeter), 4:2 Simon Trägner (73.).

Die Platzherren dominierten das Geschehen bis zur Pause eindeutig. Als Simon Meister mit einem platzierten Distanzschuss ins Toreck gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit den Vorsprung ausbaute, schien das Landkreisderby entschieden. Doch wie schon einige Male wurden die Platzherren leichtsinnig, kassierten den Anschlusstreffer, ihre Fans durften wenig später nach dem 4:2 noch zittern. sbp



SG Sulzdorf/Bundorf - TSV Münnerstadt II 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Fabio Erhard (7.), 0:2 Sebastian Blank (15.), 1:2 Matteo Wolf (44.).

Nichts zu erben gab es für die Sulzdorfer und Bundorfer in der Partie gegen eine vor allem in der ersten Hälfte drückend überlegene Münnerstädter Reserve. Die kam durch Fabio Erhard mit einem Sonntagsschuss in den Winkel zur Führung. Nach einer Viertelstunde wurde sie ausgebaut und seitens der Heimelf fürchtete man fast ein Debakel, denn die Gäste hatten Chancen im Minutentakt. Mit der allerersten Gelegenheit erzielte Matteo Wolf den Anschluss per Kopf. rus



SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - DJK Weichtungen 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Daniel Leicht (19.), 1:1 Leon Kilian (24.) 2:1 Daniel Leicht (27.), 3:1 Pascal Then (66.), 3:2 Leon Kilian (77.), 4:2 Tobias Katzenberger (90.+1) , 5:2 Daniel Leicht (90.+3).

Die Spielgemeinschaft aus dem Grabfeld präsentierte sich in einer prima Form und fügte den Weichtungern die erste Saisonniederlage zu. Die zahlreichen Zuschauer sahen eine sehr abwechslungsreiche und unterhaltsame Partie. In Rückstand liegend erhöhte Weichtungen nach der Pause den Druck, das Tor aber machte die Heimelf, nach einem abgewehrten Freistoß war Pascal Then zur Stelle. Trotzdem stand die Partie weiter auf Messers Schneide, vor allem nach dem Anschlusstreffer durch Leon Kilian witterte der Tabellenführer Morgenluft und riskierte alles - vergeblich. rus





Außerdem spielten

SG Sulzfeld/Merkershausen - SV Eichenhausen/Saal 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Kevin Behr (44.), 2:0 Patrick Herchet (53.), 2:1 Tobias Doser (54.), 2:2 Maximilian Bürger (57.), 2:3 Sebastian Bayer (69.), 3:3 Patrick Herchet (86.). Rot: Christoph Englert (71., Eichenhausen/Saal).