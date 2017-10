Fixer Hattrick von Burghausens David Dietz

SG Oberbach/Riedenberg II - SV Machtilshausen 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Simon Hergenröder (11.), 2:0 Stefan Wich (39.), 2:1 Markus Schmitt (47.).

Nach elf Niederlagen in Folge gelang der SG aus Oberbach und Riedenberg endlich wieder ein Sieg. Dabei ging die Mannschaft allerdings mitunter sehr fahrlässig mit ihren Chancen um. "Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, das Spiel können wir schon früher entscheiden", bemängelte Simon Breitenbach. Gästekeeper Fabian Hollmeyer hatte einen Sahnetag erwischt und hielt sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel. Bei den Gegentreffern, die jeweils aus kurzer Distanz einschlugen, war er jedoch machtlos.



FC Hammelburg - SV Ramsthal II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Holger Späth (26.), 1:1 Patrick Heim (90.). Gelb-Rot: Dennis Smirnow (90., Hammelburg)

Kurz vor Schluss konnte sich der FC doch noch ein Unentschieden erkämpfen und die Serie ungeschlagener Spiele auf neun ausbauen. Hammelburg begann

zwar dominant und erspielte sich in der Anfangsviertelstunde einige Chancen, die aber allesamt nicht genutzt wurden. "Danach haben wir wie so oft abgebaut und den Gegner ins Spiel kommen lassen", berichtete Kurt Kühnlein. Ramsthal verteidigte seine Führung in der zweiten Halbzeit mit Mann und Maus. Erst in der 90. Minute setzte sich Marian Wiesler durch und bediente Patrick Heim, der nur noch einschieben musste.



TSV Volkers - SG Thulba II/Frankenbrunn 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Stefan Beck (36., 57., 66.), 4:0 Timo Jung (78.).

Trotz des letztlich ungefährdeten Sieges war Volkers' Abteilungsleiter Oliver Brust mit dem Auftritt seiner Mannschaft alles andere als zufrieden: "Zur Pause muss es eigentlich schon 5:0 stehen, das war heute Unvermögen vor dem Tor. Hochachtung aber vor dem Gegner, der mit nur elf Mann angetreten ist, sie haben sich wacker geschlagen." Stefan Beck schnürte einen Dreierpack, er traf unter anderem mit einem sehenswerten Flugkopfball nach Maßflanke von Yevhenii Stoianov.



DJK Kothen - FC Fuchsstadt II 11:1 (6:0). Tore: 1:0 Nino Rupprecht (3.), 2:0 Ronald Kömpel (6.), 3:0 Nino Rupprecht (10.), 4:0 Michael Kuhn (19.), 5:0 Felix Bauer (20.), 6:0 Manuel Bug (28.), 7:0 Marco Kraus (49.), 7:1 Julian Müller (67.), 8:1, 9:1 Ronald Kömpel (73., 83.), 10:1 Marko Wolf (85.), 11:1 Oliver Kömpel (87.).

In der Tabelle vor dem Spiel noch punktgleich, trennten die Mannschaften spielerisch Welten. Die Hausherren übernahmen von Anfang an die Kontrolle und spielten ihren Stiefel schließlich sauber herunter. Die Gäste, die einige Spieler der Alten Herren aufboten, hatten nichts entgegenzusetzen. "Heute haben wir mit viel Spielfreude auch mal etwas für unser Torverhältnis getan", freute sich Daniel Vogler nach dem Spiel. Ein besonders schöner Treffer gelang Ronald Kömpel zum 2:0, er tanzte im Strafraum mehrere Gegenspieler aus und ließ mit seinem Abschluss auch dem Torwart keine Chance.



SV Aura - FC Obereschenbach 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Lukas Baldauf (63.). Gelb-Rot: Sascha Graser (75., Aura), Lukas Meder (75., Obereschenbach).

"Es war ein hochverdienter Sieg", so Auras Pressesprecher Daniel Sauer. Vor allem im ersten Durchgang bot der Spitzenreiter eine spielerisch klasse Leistung. Schon in der 4. Minute schoss Dominik Graser FC-Keeper Sven Pröse an. Beim Schuss von Florian Schießer rettete der Pfosten für Obereschenbach. Obereschenbach kam in dieser Phase nicht ins Spiel und hatte nochmals Glück, als Patrick Falkenstein das Leder verstolperte. In der zweiten Hälfte ging der Spielfluss etwas verloren, auch weil sich Obereschenbach jetzt mehr wehrte. Trotzdem gelang Aura das verdiente 1:0. Philipp Kaiser setzte sich über den Flügel schön durch, passte mustergültig in den Rückraum, wo Lukas Baldauf die Pille einschob. In der verbleibenden Zeit versuchte Obereschenbach alles, aber Aura ließ an diesem Tag einfach nichts zu. sml



TSV Münnerstadt II - FC Eltingshausen 5:3 (3:2). Tore: 1:0 Christoph Krell (7.), 2:0 Jannik Schmittzeh (12.), 3:0 Ahmet Coprak (33.), 3:1 Alexander Schott (35.), 3:2 Christian Drescher (39.), 4:2 Jannik Schmittzeh (49.), 4:3 Pascal Metzler (77.), 5:3 Sebastian Blank (86.).

Der Sieg des neuen Tabellenzweiten war schwer erkämpft, "weil der Gegner aus Eltingshausen zu keinem Zeitpunkt wie ein Tabellenletzter gespielt hat", erklärte TSV-Sportvorstand Günter Scheuring den unerwartet spannenden Spielverlauf. Die Gastgeber, die mit einigen Spielern des Bezirksligakaders aufliefen, überrumpelten das Schlusslicht in der ersten halben Stunde, staunten aber nicht schlecht, als diese durch Treffer ihres kurz zuvor eingewechselten Spielertrainers Alexander Schott und des Ex-Garitzers Christian Drescher bis zum Seitenwechsel zum Anschlusstreffer kamen. Die FCler ließen sich auch durch den zweiten Schmittzeh-Treffer nicht von ihrer offensiven Gangart abbringen, schnupperten nach dem Tor von Pascal Metzler wieder an einer Punkteteilung, was sich aber mit dem Blank-Treffer erledigte.



SG Burghausen/Windheim I/Reichenbach II - SG Alsleben 5:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 David Dietz (1., 9., 15.), 3:1 Sebastian Kneuer (26., Foulelfmeter), 3:2 Maximilian Weikert (49.) 4:2, 5:2 Markus Weisenseel (71., 84.)

Durch den klaren Sieg gegen die "große" Spielgemeinschaft aus dem Grabfeld verließ die von Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkte heimische SG einen Abstiegsplatz. Trotz der widrigen Verhältnisse sahen die Zuschauer eine temporeiche Partie mit sehenswerten Toren. Ein Traumstart ebnete den Weg, denn nach dem Anstoß der Gäste spitzelte David Dietz dazwischen, überrumpelte die Abwehr und traf zum 1:0. Bis zur 15. Minute gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Der Strafstoßtreffer brachte die Gäste wieder zurück ins Spiel, erst recht, als Maximilian Weikert kurz nach Wiederanpfiff per Drehschuss in den Winkel auf 2:3 verkürzte. Torhüter Erik Reß rettete einmal in höchster Not und hielt damit den knappen Vorsprung fest. Nach einem herrlichen Schuss von Markus Weisenseel in den Winkel war die Vorentscheidung gefallen. Der Schütze konnte sogar noch einmal nachlegen, ehe ein Lattenschuss einen weiteren Torerfolg verhinderte.



TSV Maßbach - SG Sulzfeld/Merkershausen 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Stefan Heim (13., 54.)

Einen verdienten 2:0-Erfolg feierte der Tabellenführer gegen das Kellerkind. Der tiefe Platz machte es den Akteuren nicht leicht. Die Einheimischen kamen damit besser klar und nach einer Viertelstunde zur Führung. In der Folge hätte man weitere Treffer erzielen können. Dann zog sich der Schiedsrichter den Unmut der Zuschauer der Platzherren zu, als er eine Notbremse nicht entsprechend ahndete und die Situation außerhalb des Sechzehners legte. Der folgende Freistoß knallte an den Pfosten. Mitten in eine Drangphase der Gäste hinein nutzten die Maßbacher einen Konter, als Heim der vorentscheidende Treffer gelang. In der Schlussphase gab es weitere umstrittene Entscheidungen, wie ein absichtliches Handspiel des Torwarts außerhalb des Strafraums.



TSV Rothhausen/Thundorf - TSVgg Hausen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Andre Schmitt (4.), 2:0 Simon Meister (29.), 3:0 Rene Saal (35.). Gelb-Rot: David Fleischmann (81. Hausen).

Mit sechs Siegen aus sieben Spielen hatten die Hausener nach schwachem Saisonstart zur Jagd auf die Spitze geblasen, doch aktuell herrscht eine Art Herbstdepression vor, denn der Niederlage im Verfolgerduell gegen Weichtungen folgte nun eine herbe Enttäuschung in Rothhausen, wo die Gastgeber bereits nach einer halben Stunde alles klar gemacht hatten. Nach zuvor zwei Niederlagen mussten Epcelli und Co. ein Abrutschen in der Tabelle befürchten, jetzt darf wieder verhalten nach oben geblickt werden.



SpVgg Haard - SG Arnshausen/Bad Kissingen II 6:2 (5:1). Tore: 0:1 Felix Franz (1.), 1:1 Rene Bartsch (10.), 2:1 Jens Mammitzsch (17.), 3:1 Felix Hergenröther (28.), 4:1, 5:1 Rene Bartsch (41., 45.+2), 5:2 Johannes Friedrich (59.), 6:2 Vincent Kiesel (74., Elfmeter). Gelb-Rot: Daniel Jermaschew (73., Arnshausen), Santolo Vitagliano (88., Arnshausen.

Nach drei Niederlagen in Serie durften die Haarder mal wieder auf einen Sieg anstoßen. Und das in einem turbulenten Spiel, in dem die Gäste schon in der ersten Minute getroffen hatten, um sich bis zur Pause gleich fünf Treffer einschenken zu lassen. In Halbzeit zwei schaltete die Spielvereinigung locker in den Verwaltungsmodus. sbp/js/rus





Außerdem spielten

SpVgg Sulzdorf/Bundorf - SV Eichenhausen/Saal 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Jan Büchner (37.), 1:1 Felix Scheider (52. Foulelfmeter), 2:1 Julian Schmitt (75.). Gelb-Rot: Dominik Schineller (90.+2, SV).