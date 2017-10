Eltingshausen bejubelt den ersten Saisonsieg

TSV Stangenroth - SG Oberbach/Riedenberg II 5:1 (3:1). Tore: 0:1 Tobias Hüther (13.), 1:1 Nico Wehner (27.), 2:1, 3:1, 4:1 Florian Wehner (34., 45., 46.), 5:1 Nico Wehner (71., Elfmeter).

"Bis zum Gegentor haben wir das Spiel verpennt", kritisierte TSV-Abteilungsleiter Manuel Endres den verschlafenen Beginn seines TSV. Vom Rückstand wachgerüttelt, riss Stangenroth das Spiel in der Folge an sich und drehte durch Nico und Florian Wehner das Spiel, wobei letzterem sogar ein Dreierpack gelang. Den Hattrick verhinderte allein der Pausenpfiff. Nachdem die Hausherren zuletzt einige sicher geglaubte Führungen verspielt hatten, können sie mit dem Dreier den Anschluss an die Tabellenspitze halten.



FC Obereschenbach - TSV Volkers 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Deniz Ipek (7.), 1:1 Sven Kotitschke (12.), 2:1 Julian Meder (85., Elfmeter). Gelb-Rot: Deniz Ipek (85., Volkers).

Die nach neun Spielen immer noch unbesiegten Obereschenbacher waren zwar über die gesamte Spieldauer die überlegene Mannschaft, ließen aber auch einige Konterchancen der Gäste zu. "Das 0:1 hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt", berichtete Achim Meder. Ein langer Freistoßball von Deniz Ipek kam kurz vor Keeper Sven Pröse tückisch auf rutschte diesem durch die Finger. Wenig später konnte Sven Kotitschke in bester Robben-Manier den Ausgleich erzielen. Er zog von rechts nach innen und traf mit dem linken Fuß. Kurz vor Schluss wurde Florian Graf im Strafraum gefoult, der Schiedsrichter deutete auf den Punkt, von welchem Julian Meder das Spiel entschied.



FC Elfershausen - FC Hammelburg 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Andy Möck (13.), 0:2 Max Petrunin (46.), 1:2, 2:2 Thorsten Büttner (62., 67.), 2:3 Max Petrunin (75.).

Zwei völlig verschiedene Halbzeiten boten sich den Zuschauern in Elfershausen. Hammelburg dominierte die ersten Minuten und ging nach einem Konter durch Andy Möck in Führung. Die Hausherren fingen sich nach der Pause, kassierten zwar durch Max Petrunin ein weiteres Tor, begannen danach aber einen Sturmlauf, den Thorsten Büttner mit einem schnellen Doppelpack zum Ausgleich belohnte. Ein individueller Fehler in der Abwehr begünstigte jedoch den Siegtreffer von Petrunin und brachte die Elferhäuser um ihren Lohn. Zumindest mit der Moral war FC-Vorsitzender Norbert Schwab aber zufrieden: "Das war ein rassiges Spiel, wir haben nicht aufgegeben."



SV Machtilshausen - FSV Schönderling 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Valentin Saum (35., Elfmeter), 2:0 Santo Schneider (50.), 2:1 Sven Caesar (76., Elfmeter). Gelb-Rot: Tobias Koch (75., Machtilshausen).

Ein kleiner Befreiungsschlag gelang den Machtilshäusern gegen den Kreisklassen-Absteiger. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge wurde auf fünf Punkte ausgebaut. Valentin Saum erzielte die Führung per Elfmeter. "Das war ein ziemlich schlecht geschossener Elfer", grinste SV-Pressewart Clemens Schmitt im Nachhinein, "aber drin ist drin." Santo Schneider baute die Führung nach präziser Flanke von Markus Schmitt aus. Spannend wurde es, als Tobias Koch einen Elfmeter für die Gäste verursachte und die Ampelkarte sah, doch mehr als der Treffer von Sven Caesar gelang den Gästen nicht mehr.



SG Thulba II/ Frankenbrunn - SG Oberleichtersbach/Modlos 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Simon Wittmann (2., 16.), 0:3 Florian Friebel (42.), 0:4 Yannik Enders (84., Elfmeter).

"Das war schon nicht unverdient, Oberleichtersbach hat brutal gute Stürmer", räumte Thulbas Informant Julian Brönner nach der Partie ein. Gemeint waren damit insbesondere Florian Friebel, der bereits bei zwölf Saisontoren steht, und Simon Wittmann, dem ein Doppelpack gelang. Die seit mehreren Wochen ersatzgeschwächten Hausherren zeigten zwar eine starke kämpferische Leistung, warten aber seit nunmehr drei Spielen auf einen Punktgewinn. "Wir hätten ein oder zwei Tore schießen können, aber mehr war heute nicht drin", resümierte Brönner.



SV Ramsthal II - DJK Kothen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Ronald Kömpel (44.), 0:2 Anton Kabashi (72.), 0:3 Ronald Kömpel (90.+2).

"Das Ergebnis spiegelt das Spiel gut wider", berichtete Kothens Abteilungsleiter Daniel Vogler. Den Gästen boten sich von Beginn an gute Chancen durch Nino Rupprecht und Ronald Kömpel, der den Pfosten traf. Kurz vor dem Pausenpfiff landete der Ball dann doch im Ramsthaler Tor. Ein flatternder Fernschuss von Ronald Kömpel überraschte SV-Schlussmann Marcel Gabold. Mit Wiederanpfiff kam der Hausherr besser ins Spiel, allerdings ohne Fortune im Abschluss. Anton Kabashi erhöhte mit einem sehenswerten Schlenzer und Ronald Kömpel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für den verdienten Endstand.



SV Ramsthal II - SG Oberbach/Riedenberg II 7:2 (1:0). Tore: 1:0 Matthias Hallhuber (25.), 2:0, 3:0 Sascha Ott (55., 60.), 4:0 Steven Klitzing (65.), 5:0 Sascha Ott (65.), 6:0 Andre Büttner (80.), 6:1 Moritz Metz (81.), 7:1 Florian Hahn (85.), 7:2 Michael Schuhmann (86.).

In der Ramsthaler Elf standen am Freitagabend gleich mehrere Spieler aus dem Kreisligakader, darunter auch Torjäger Steven Klitzing. Trotzdem steckten die Rhöner den Kopf nicht in den Sand, sondern versuchte aus einer kompakten Defensive zum Erfolg zu kommen. Das gelang in der ersten Halbzeit ganz gut, nur einmal entwischte Matthias Hallhuber. Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit größer, die Tore fielen zwangsläufig. "Die Gäste haben aber nie aufgegeben", zollte Ramstahls Trainer Christian Hänelt den Oberbachern Respekt.



DJK Weichtungen - TSVgg Hausen 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Stefan Denner (15.), 1:1 Patrick Fichte (31., Foulelfmeter), 2:1 Stefan Denner (74.), 3:1 Raphael Dorn (78., Foulelfmeter).

"Das war eine unserer besten Saisonleistungen", erklärte DJK-Abteilungsleiter Volker Kneuer nach einem gutklassigen und fairen Verfolgerduell. Die Gastgeber, die auf eine sichere Deckung um Keeper Sandy Bruckbauer bauen konnten, gingen nach einer lehrbuchen Kombination über Fabian Eußner und Simon Denner durch das Kopfballtor von Goalgetter Stefan Denner in Führung. Die Gäste glichen durch einen Strafstoß von Patrick Fichte aus, gerieten aber neuerlich in Rückstand, als Leon Kilian den einschussbereiten DJK-Spielertrainer bediente. Wenig später sicherte Raphael Dorn den laut Kneuer "verdienten Sieg" ab, als er den nächsten berechtigten Strafstoß versenkte.



TSV Rothhausen/Thundorf - TSV Münnerstadt II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Daniel Vielwerth (20.), 1:1 Philipp Klopf (30.), 1:2 Jannik Schmittzeh (53.).

Die Gäste gingen nach überlegener Anfangsphase in Führung, als Daniel Vielwerth nach einer Ecke mit einem Kopfball zunächst scheiterte, aber im Nachschuss erfolgreich war. Mit dem Ausgleich durch Philipp Klopf ging bei der Bezirksliga-Reserve der Faden verloren. Der Siegtreffer der Gäste durch den Kopfball von Jannik Schmittzeh rief auf heimischer Seite Proteste wegen einer Abseitsstellung des Torschützen hervor. "Das ist schwer zu beurteilen, weil die Kugel vor dem Kopfball lange in der Luft war", meinte TSV-Spielertrainer Michael Knysak. Die Gastgeber rafften sich danach zu einer kämpferisch starken Leistung auf und hatten Pech, als sie in der Schlussphase nur die Latte trafen.



SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II - SG Burghausen/Windheim Reichenbach II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Jermaschew (41.), 2:0 Max Hüfner (48.), 2:1 Dominik Reiter (64.). Gelb-Rot: Santolo Vitagliano (78., Arnshausen/FC 06 II).

Obwohl die Gäste einige Spieler der Kreisligamannschaft nach Arnshausen mitbrachten, mussten sie den Platzherren doch die drei Punkte überlassen. Die Kontrahenten agierten zunächst abwartend, erarbeiteten sich wenig klare Tormöglichkeiten, eine nutzte kurz vor der Pause Daniel Jermaschew. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Einheimischen: Nach einem Lattentreffer von Santolo Vitagliano staubte Max Hüfner zum 2:0 ab. Die Begegnung nahm so richtig Fahrt nach dem Anschlusstreffer auf. "Da brachte uns der Gegner, vor allem nach der Ampelkarte, so richtig ins Schwitzen", berichtete der heimische Coach Alexander Gröning.



FC Eltingshausen - SpVgg Haard 4:2 (3:0). Tore: 1:0 André Karch (19.), 2:0 Alexander Schott (32.), 3:0 Christian Ament (43., Foulelfmeter), 3:1 Oliver Hillenbrand (60.), 3:2 Vincent Kiesel (89.), 4:2 André Karch (90.).

Es ist geschafft. Nach langem Anlauf feierte der Tabellenletzte den ersten Saisonsieg, Grund war laut ihres Spielertrainers Alexander Schott die diesmal stark verbesserte personelle Situation, so zeigte unter anderem der junge Sandro Parente nach überstandenem Kniescheibenbruch eine starke Leistung. "Das hat sich sofort auf unser Spiel positiv ausgewirkt", informierte Schott weiter. Nach der feinen Einzelleistung von André Karch, dem Weitschuss-Tor von Schott und dem Strafstoß-Treffer von Christian Ament hatten die Frankonen an einen sicheren Sieg geglaubt. Doch die Gäste berannten nach der Pause das Tor der Platzherren und machten nach dem Kiesel-Anschlusstreffer die Angelegenheit noch einmal spannend. Aber nur für 60 Sekunden, denn gleich nach Wiederanpfiff setzte sich André Karch nach einem Diagonalpass ab und netzte überlegt ein.



SV Eichenhausen/Saal - TSV Nüdlingen 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Maximilian Bürger (31.), 1:1 Kevin Keßler (38.), 1:2 Tobias Seufert (41.), 1:3 Niklas Voll (65.), 1:4 Kevin Keßler (82.).

Eine verdiente, aber zu hoch ausgefallene Heimniederlage kassierte der SV Eichenhausen/Saal gegen sehr effektive Nüdlinger. Die erste gute Gelegenheit nutzte Maximilian Bürger, der nach einem langen Einwurf mit dem Kopf zur Stelle war. Die Freude währte nicht lange an, denn zur Pause führten die Gäste nach einem Doppelschlag. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Einheimischen das Heft an sich zu reißen, doch der Zug zum Tor fehlte. In der hart umkämpften Begegnung sorgte Niklas Voll per Konter für die Vorentscheidung. Dem SV ist hoch anzurechnen, dass er sich um den Anschlusstreffer bemühte. In der Schlussphase warteten die Platzherren nach einem klaren Foul im Strafraum vergebens auf einen Elfmeterpfiff.



SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - TSV Maßbach 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Stefan Heim (75.).

Eine sehr unglückliche und vermeidbare Heimniederlage musste Werner Schrepfer mit seiner stark ersatzgeschwächten Spielgemeinschaft gegen den Tabellenführer hinnehmen. Die Gäste legten ordentlich los, waren im ersten Abschnitt spritzig und aggressiv, dennoch gab es keine klaren Chancen. Der Spielverlauf änderte sich mit dem Seitenwechsel. Nun war die Heimelf am Drücker. Markus Jeger traf bei seinem Schussversuch nur die Latte, wenig später reagierte der TSV-Keeper glänzend. Im Gegenzug gelang Stefan Heim das Tor des Tages. In der Folgezeit bauten die Gäste ab und wurden in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Der Schiedsrichter zog sich den Unmut der einheimischen Zuschauer zu, als er einen nach SG-Ansicht klaren Elfmeter nicht gab.





Außerdem s pielten

SG Sulzfeld/Merkershausen - SpVgg Sulzdorf/Bundorf 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Matteo Wolf (13.), 1:1 Kevin Behr (41.), 1:2 Adrian Kriegsmann (75.).