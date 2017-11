Ein historischer Abend für Bad Königshofen

TSV Bad Königshofen - TTC Grenzau 3:1.

Da ist er, der heiß ersehnte erste Sieg des TSV Bad Königshofen in der Tischtennis-Bundesliga TTBL: ein 3:1 gegen den TTC Zugbrücke Grenzau. Nachzuvollziehen deshalb, dass in dem Zusammenhang am Samstagabend in der Shakehands-Arena immer wieder mal das Wort "historisch" fiel. Dabei hatte so vieles dagegen gesprochen, dass gegen Grenzau der Knoten platzen würde. Und die Furcht ging um, ohne die Nummer 1 Mizuki Oikawa (WM-Quali in Japan). Mit einem Kilian Ort, dessen gewohntes Sportlerleben eine Woche lang bei einem Bundeswehrlehrgang total auf den Kopf gestellt wurde: "Man muss solche Dinge eben machen, die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber." Dazu noch eine lange Fahrt nach Bremen am Tag davor, wo das Viertelfinale im DTTB-Pokal sang- und klanglos 0:3 verloren ging.



Taktisches Versteckspiel

Zum ersten Mal wurde aber so richtig taktiert. Von beiden Coaches. Grenzaus Dirk Wagner hatte seinen Kou Lei, die Nummer 31 der Weltrangliste, "nach einer nötigen Aussprache diese Woche", auf Position drei degradiert. TSV-Coach Koji Itagaki und Sportleiter Richard Vyborny hatten ihrerseits den TSV-Dreier Darko Jorgic auf die Position eins beordert. Und an Position drei rückte der Fünfer Koudai Hiraya, den Sponsor Kotani per 20-Stunden-Flugreise seinen Bad Königshöfern mitbrachte. Das Versteckspiel dehnte man bis zum Eintrag in den Spielbericht. Der Abwehrstratege war nicht im Center-Court zu sehen, spielte sich mit Filip Zeljko an einem Tisch in der hintersten Ecke ein.



Im ersten Satz des ersten Spiels überrumpelte Darko Jorgic den Rumänen Constantin Cioti, der an seiner Stelle so gern nach Bad Königshofen gekommen wäre. Im zweiten war auf einmal der Faden verloren, aber nicht gerissen. Bedrohlich begann der dritte mit 1:5. Doch diesen Rückstand drehte Jorgic zum 8:5 und gewann 11:9, den vierten 11:3. Zum ersten Mal führte der TSV in einem Bundesligaspiel, und die Arena wurde zum Tollhaus. Überhaupt das Publikum: 712 Menschen hatten sich für Bad Königshofen gegen Grenzau entschieden.



Die Stimmung bekam einen kleinen Dämpfer, als Lokalmatador Kilian Ort nicht den nun eigentlich einkalkulierten Sieg gegen den ein Jahr jüngeren Kirill Gerassimenko einbrachte. "Drei Mal zu neun verloren", gab Ort hinterher zu, "ich war heute so drauf, dass ich nicht einmal damit gerechnet hätte, drei Mal nur 9:11 zu verlieren." Ort spielte zu wechselhaft, ein Mal Weltklasse-Schläge und dann ein völlig verkrampfter Rückhand-Schupfer. Ort flüchtete sich gar nicht in Ausreden: "Lehrgang hin oder her, es war ein gebrauchter Tag. Die gibt es eben."



Umso größer seine Freude, dass anschließend der TSV-Joker stach: Der Coup von Koudai gegen Kou Lei. Der Japaner, zwei Mal in der Zweiten Bundesliga im Einsatz, in der Weltrangliste überhaupt nicht geführt, ein Teilzeitprofi für die Abteilung Abwehrspiel beim Drehen von Tischtennis-Lehrfilmen, brachte erst für ein paar Minuten die Fans zur Verzweiflung, dann den Ukrainer. Bis zum 1:6 gegen Koudai Hiraya seufzte mancher Zuschauer: "Was wollen die mit dem?" Doch Manager Albert, Sponsor Kotani und Trainer Itagaki hatten sich für einen klugen Taktiker, Eigenmotivator und hoch konzentrierten, durchtrainierten Sportler entschieden. Der schließlich die Fans so begeisterte, dass sie ihn zum 3:0-Sieg und zur zweiten Bad Königshöfer Führung trugen. Die entscheidenden Punkte machte der Abwehrstratege sogar mit seinen Konter-Peitschen, die man von ihm nie vorher gesehen hatte.



Jetzt kam es zum Einser-Duell Jorgic gegen Gerassimenko, ein offensiver Schlagabtausch, bei dem der 19-jährige TSV-Slowene im ersten Durchgang zwei Satzbälle bei 10:8 vergab und 10:12 verlor. Im zweiten drehte er auf, über 7:1 zum 11:8. Den dritten gewann er über 8:2 mit 11:5, und den vierten nach 2:6 mit 11:8. Am 28. Oktober 2017 um 21.12 Uhr stand die Halle Kopf, war der erste Bundesligasieg in trockenen Tüchern.



Kein Satzgewinn in Bremen

Tags zuvor war der Bad Königshöfer Traum vom Finalturnier des DTTB-Pokal geplatzt. Das 0:3 bei Werder Bremen stand nach gerade einmal 86 Minuten fest. Kilian Ort gegen Bastian Steger, Darko Jorgic gegen Omar Assar und Ersatzmann Filip Zeljko gegen Florent Lambiet hießen die Paarung. Sie alle endeten in drei glatten Sätzen für die Bremer.



Andy Albert, der das Trio zusammen mit Coach Itagaki und dem Edelfan Florian Lindenmayer chauffierte, war "noch lange auf 180. Das war ein Klassenunterschied. Unter diesen Umständen mussten wir aber damit rechnen. Ein paar Klasse-Bälle gegen solche Topleute sind eben zu wenig."