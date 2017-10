Ein entscheidender Unterschied in Elfershausen

von PETER BALTHASAR KATHARINA ZIMMERMANN

Von Markus Behringer



FSV Schönderling - SG Oberbach/Riedenberg II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Michael Gerlach (7.), 2:0 Christian Knüttel (55.). Gelb-Rot: Benedikt Schuhmann (75., Schönderling).

Aus einem einseitigen Spiel konnte der FSV letztendlich ungefährdet drei Punkte mitnehmen. Oberbach hatte, abgesehen von einer kurzen Phase in der zweiten Halbzeit, nicht die Mittel, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Trotz einiger Chancen musste ein direkter Freistoß von Christian Knüttel herhalten, um das zweite Tor zu erzielen. "Wir waren oft zu verspielt vor dem Tor, der Sieg hätte höher ausfallen dürfen", kritisierte Manuel Wießner.



FC Hammelburg - SV Machtilshausen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Mike Ludewig (26.), Christian Mützel (68.).

Der FC Hammelburg hätte sich mit einem Sieg an der Tabellenspitze festsetzen können. Doch außer einem Tor durch Mike Ludewig, der von Marian Wiesler präzise durch die Gasse bedient wurde, wollte den Hausherren nicht viel gelingen. "Das war ein glückliches Unentschieden", musste Kurt Kühnlein zugeben, denn die Gäste spielten konsequentes Pressing und zwangen ihre Gegner zu einigen Fehlern im Spielaufbau. Begünstigt durch einen Abwehrfehler gelang Christian Mützel der Ausgleich in einem Spiel, das zwar sehr fair, aber spielerisch auf keinem guten Niveau war.



SV Aura - SV Ramsthal II 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Levin Gessner (6.), 2:0 Tim Kolb (24.), 3:0, 4:0 Patrick Falkenstein (49., 57.), 5:0 Malte Förster (60.), 6:0, 7:0 Sascha Graser (66., 75.), 8:0 Stefan Graser (76.).

Erster gegen Letzter hieß es am Sonntag in Aura. Entsprechend klar fiel auch das Ergebnis aus. Während die Gäste in der ersten Halbzeit noch dagegenhalten konnte, brachen nach der Pause alle Dämme. Dennoch war Auras Trainer Cristof Sauer nicht ganz zufrieden. "Die erste Halbzeit war unterirdisch, da sind wir weit unter unseren Möglichkeiten geblieben." Die Hausherren grüßen weiterhin vom Platz an der Sonne, während Ramsthal noch auf den ersten Sieg wartet.



TSV Volkers - FC Fuchsstadt II 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Heiko Zeier (27., 44.), 2:1 Markus Hofstetter (82.), 3:1 Manuel Zeitz (84.).

Heiko Zeier brachte den TSV im ersten Durchgang mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Nach Flanken von Deniz Ipek und Andreas Firsching konnte er jeweils sicher einnetzen. Im Anschluss ließ Volkers einige Chancen liegen und erlaubte den Gästen so, in der Schlussphase nach einer Ecke den Anschlusstreffer zu erzielen. Manuel Zeitz ließ sich nicht verunsichern und machte den Deckel drauf. "Das war ein sauberes Tor, stark vorbereitet von Cabdi Fuaad Mahamad", berichtete Alexander Bub, "insgesamt waren wir aber oft zu unkonzentriert."



FC Thulba II/Frankenbrunn - TSV Stangenroth 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Fabian Diemer (9.), 1:1 Florian Wehner (14.), 1:2, 1:3 Nico Wehner (45., 56.), 1:4 Johannes Edelmann (65.).

Die frühe Führung der Heimmannschaft, die Fabian Diemer nach einer Ecke erzielte, hielt nicht lange vor. Der TSV glich nur wenige Minuten später aus und nahm daraufhin das Heft in die Hand. "Das Spiel haben wir leider verdient verloren", räumte Thulbas Trainer Peter Mammitzsch ein, "wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht."



SG Oberleichtersbach - FC Obereschenbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Julian Meder (13.), 1:1 Florian Friebel (50.), 2:1 Simon Wittmann (54., Elfmeter), 2:2 Lukas Meder (65.). Gelb-Rot: Florian Graf (53., Obereschenbach).

In einem kampfbetonten Spiel, in dem Chancen auf beiden Seiten Mangelware waren, trennten sich die Tabellennachbarn unentschieden. Damit kann keine der beiden Mannschaften Boden auf die Tabellenspitze gutmachen. In der ersten Hälfte waren die Gäste leicht überlegen und nahmen eine knappe Führung mit in die Pause. Florian Friebel und Simon Wittmann per Elfmeter drehten die Partie nach Wiederanpfiff in kurzer Zeit. Doch trotz Unterzahl, Florian Graf hatte eine kuriose gelb-rote Karte gesehen, erzielten die Obereschenbacher den Ausgleich.



FC Elfershausen - DJK Kothen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Adrian Campell (22.), 2:0 Kai Kickuth (30., Foulelfmeter), 2:1 Ronald Kömpel (44.), 3:1 Adrian Campell (64.).

"Insgesamt war der Sieg verdient", sagte Elfershausens Vorsitzender Norbert Schwab. In der ersten Halbzeit zeigte seine Mannschaft eine starke Partie. In der zweiten Hälfte wurde Kothen besser, gegen Ende sogar richtig gefährlich. Kothen scheiterte aber gleich zweimal an der Latte. Den entscheidenden Unterschied machte vor allem ein Spieler: Adrian Campell schoss seine beiden Tore fast im Alleingang und hätte wohl noch ein Drittes schießen können, wenn man ihn im Strafraum nicht gefoult hätte. Den Strafstoß verwandelte sein Mitspieler Kai Kickuth. "Adrian hat überragend gespielt. Bei seiner Schnelligkeit hatten die Gegner keine Chance", so Schwab. szk



Von Peter Balthasar



TSV Maßbach - SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Martin Baumgart (15.), 2:0 Michael John (28.), 2:1 Arkadiusz Porombka (34.), 3:1 Michael John (74.), 4:1 Christian Kiesel (79., Eigentor), 4:2 Waldemar Bayer (82.). Gelb-Rot: Arkadiusz Porombka (50., Bad Kissingen).

Der Tabellenführer ließ auf der Centleite nichts anbrennen, die zügige 2:0-Führung brachte Sicherheit ins Spiel. Ohne das Trio Thomas Lutz, Johannes Friedrich und Santolo Vitigliano fehlte es an einer gewissen Kreativität in der Offensive, daran konnte auch Anthony Brinkley nichts ändern. "Die gelb-rote Karte für Arek Porombka, der bis dahin ein Unruheherd für unsere Abwehr war, hat uns in die Hände gespielt", so TSV-Coach Martin Baumgart, der höchstpersönlich das 1:0 besorgt hatte. In Überzahl dominierten die Lauertaler auch den zweiten Durchgang, der zweite Gegentreffer durch Waldemar Bayer war reine Ergebniskosmetik.



DJK Weichtungen - TSV Rothhausen/Thundorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Stefan Denner (34., 68.).

Wie wichtig ihr Trainer Stefan Denner für die DJK ist, bewies er im Derby. Die Gäste hatten ihren zuletzt torgefährlichen Angreifer Fabian Wiener im Tor stehen, dieser hatte wesentlich mehr zu halten als sein Gegenüber Sandy Bruckbauer. Der Oldie stand als Vertretung für Alexander Seufert im Kasten. Seine routinierten Vorderleute um Michael Denner ließen dem Gegner kaum Räume, diese durften froh sein, dass der Tabellenzweite mit guten Chancen fahrlässig umging. "Wenn wir unsere Chancen zukünftig besser nutzen, werden wir uns im oberen Tabellenbereich etablieren", sagte Volker Kneuer.



SpVgg Haard - TSV Münnerstadt II 2:6 (0:2). Tore: 0:1 Fuaad Kheder (25.), 0:2 Michael Knysak (27.), 0:3 Fuaad Kheder (53.), 1:3 Vincent Kiesel (55.), 2:3 Oliver Hillenbrand (60.), 2:4 Fuaad Kheder (65.), 2:5 Ahmet Coprak (70.), 2:6 Fuaad Kheder (83.). Gelb-Rot: Jens Mammitzsch (80., Haard).

Spätestens nach dieser deutlichen Niederlage richten sich die Augen der Haarder beim Blick auf die Tabelle eher nach unten. Die immer noch ersatzgeschwächte Heimelf, bei der diesmal mit Christoph Göpfert ein Ex-TSVler im Tor stand, gerieten vom Anpfiff weg unter Druck. Der Doppelpack, den der flinke Fuaad Kheder und Spielertrainer Michael Knysak schnürten, schien die Vorentscheidung zu sein. Doch als die nimmermüden Schützlinge von Christoph Then der in dieser Phase unkonzentrierten Gäste-Deckung zwei Tore einschenkten, wurde es unerwartet spannend. Die TSVler, deren Match am Freitagabend in Weichtungen wegen Unbespielbarkeit des Platzes noch abgesagt worden war, schlugen durch ihr kaum zu bremsendes Duo Coprak/Kheder sofort zurück und waren nach der Ampelkarte für Jens Mammitzsch endgültig auf der sicheren Seite.



SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II - FC Eltingshausen 5:3 (3:3). Tore: 1:0 Moritz Dieterle (2.), 1:1 Dominik Metzler (4.), 1:2 René Wasmuß (15.), 2:2 Simon Trägner (23.), 2:3 André Karch (26.), 3:3 Markus Weisenseel (45.), 4:3 Simon Trägner (60.), 5:3 Julian Beck (66.).

Die 99 Zuschauer mussten ihr Erscheinen zum ultimativen Kellerduell nicht bereuen, sie sahen eine torreiche Begegnung, bei der es vor allem im ersten Durchgang rasant zuging. Der immer noch sieglose Tabellenletzte wollte unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren. Die Schützlinge von Alexander Schott nutzten in der ersten halben Stunde jede kleine Abwehrschwäche der Platzherren, hatten aber nach dem Führungstreffer von André Karch ihr Pulver früh verschossen. Die Einheimischen forcierten das Spiel über die Flügel, mit seinem Tor zum 3:3 läutete Markus Weisenseel die Wende ein. Der technisch versierte Simon Trägner sowie der eingewechselte Julian Beck sorgten für die Entscheidung gegen das Schlusslicht, bei dem Keeper Andreas Metzler Schlimmeres verhinderte.



TSVgg Hausen - SV Eichenhausen/Saal 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Tim Dittrich (6.), 2:0 David Fleischmann (49.), 2:1 Julian Hein (55.).

Durch den knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg über Eichenhausen/Saal rückt Hausen auf Rang drei in der Tabelle. Die Einheimischen begannen furios und kamen bereits in der sechsten Minute durch einen Kopfballtreffer von Tim Dittrich zur Führung. Kurz nach Wiederbeginn setzte David Fleischmann einen aus Sichte der Gäste ungerechtfertigten Freistoß genau in den Winkel. Danach kam aber die Phase des SV, eingeleitet durch den Anschlusstreffer von Julian Hein, der seinen Freistoß an Mann und Maus vorbei in die Maschen zirkelte. rus



TSV Nüdlingen - SG Sulzfeld/Merkershausen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Philipp Schneider (47.), 0:2 Ludwig Rothaug (78.). Rot: Fahed Harba (88., Nüdlingen). Gelb-Rot: Lukas Meder (89., Nüdlingen).

Einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg fuhr die Spielgemeinschaft aus Sulzfeld und Merkershausen bei den deutlich stärker eingeschätzten Nüdlingern ein. Man ging konzentriert zu Werke und war schon im ersten Abschnitt das besser spielende Team. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn gelang Philipp Schneider in Abstaubermanier die längst fällige Führung. In der 78. Minute stand nach einem Schuss von Kalke Ludwig Rothaug goldrichtig und sorgte für die Entscheidung. rus





Außerdem spielten

SpVgg Sulzdorf/Bundorf - SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld 1:0 (0:0). Tor: Matteo Wolf (83., Handelfmeter). Rot: Sebastian Kneuer (83., Alsleben).