Die 06er rechnen sich gegen Oberschwarzach was aus

von STEPHAN PENQUITT

FC 06 Bad Kissingen - Oberschwarzach (Samstag, 15 Uhr)

Es hat nicht sollen sein für den FC 06 Bad Kissingen (15./8) in Unterspiesheim. Auch im ersten Spiel unter der Leitung von Mario Wirth gingen die Kurstädter leer aus, zeigten dort allerdings eine Leistung, die den Neu-Coach für die Partie gegen den SV-DJK Oberschwarzach (9./16) hoffen lässt. "Die Truppe hat den schnellen Rückstand und die rote Karte sehr gut verkraftet und eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Dafür ein Lob an die Jungs, das war sensationell. Umso bitterer war es, die Partie nach 80 Minuten Unterzahl nach einem Konter zu verlieren", sagt Mario Wirth. Deswegen sollte für die 06er im Heimspiel gegen Oberschwarzach was drin sein. Der Gegner lieferte zuletzt auch nicht die Ergebnisse, die man sich wünschte. Und dies trotz eines ungemein effizienten Spielertrainers Simon Müller, der bereits elfmal ins Schwarze traf. "Wir wollen auf die Leistung in Unterspiesheim aufbauen und gegen einen Kontrahenten möglichst Punkte holen, bei dem es auch nicht so läuft. Allerdings haben sie wirklich ein paar sehr gute Spieler in ihren Reihen. Die Torquote eines Simon Müllers spricht für sich und auch Philipp Mend ist trotz wiederkehrender Verletzungsprobleme immer für Tore gut. Sie legen eine hohe Laufbereitschaft an den Tag. Da müssen wir von der ersten Minute an dagegenhalten und unserer Torchancen nutzen." Diese ergeben sich für die Kissinger eigentlich immer, nur mehr das Nutzen derer ist das Problem. "Es ist ja wirklich nicht alles schlecht, was wir machen. Wir brauchen einfach wieder mal ein Erfolgserlebnis. Eine 2:0-Führung, keinen Gegentreffer kassieren. Das sind aber alles Dinge, die man sich hart erarbeiten muss", so Wirth. Für das Heimspiel meldet der neue Übungsleiter einen weitgehend kompletten Kader. Lediglich der rotgesperrte Lukas Müller fehlt, während sich Julian Hüfner für ein halbes Jahr Praktikum in Australien abgemeldet hat.



TSV Münnerstadt - SV Riedenberg (Samstag, 16 Uhr)

Für den TSV Münnerstadt (8./18) gehen die Wochen der Landkreisderbys mit dem Spiel gegen den SV Riedenberg (4./21) weiter. Dem Sieg gegen Rannungen (2:0) folgte am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Thulba. Es war die erste Pleite nach fünf Spielen. "Wir haben in diesem Derby einige Fehler gemacht, obwohl wir gut in die Partie gekommen sind und die Partie bis zum 2:1 ausgeglichen war. Letztlich hat Thulba in Durchgang zwei mehr investiert. Sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen und dadurch dieses enge Spiel verdient für sich entschieden", analysiert TSV-Coach Thomas Dietz. Zwar tummelt sich im Kader der Münnerstädter angeschlagene Akteure, doch geht der Trainer davon aus, dass er den Großteil seiner Kicker für das Spiel gegen Riedenberg beisammen hat. Nach langer Zeit könnte zudem auch Nicolas Weber wieder in den Kader rutschen. Durch eine Knieverletzung war er seit Ende des Jahres außer Gefecht gesetzt. Auf der anderen Seite hat der SV Riedenberg mit dem Erfolg über Rannungen seine kleine Ergebniskrise beendet. In Münnerstadt erwartet SV-Trainer Marius Kubo ein heiß umkämpftes Match: "Sie waren trotz der Niederlage in Thulba zuletzt sehr gut drauf. Es wird sehr interessant dort." Seine eigene Truppe hatte in Rannungen Höhen und Tiefen: "Nach zwei Riesenchancen zu Beginn haben wir in der Folge nicht gut gespielt und mit vielen Ballverlusten dem Gegner Chancen ermöglicht, wo wir Glück hatten. Nach dem Wechsel haben wir dann etwas umgestellt. Benedikt Carton hat etwas defensiver agiert und da einen sehr guten Job gemacht. Ich denke aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg verdient gewesen." Freude bereitet Kubo seine neu formierte Abwehr um Marcel Schöppach, Maxi Spahn und Finnian Carton: "Die jungen Kerle machen sich in der Kette richtig gut. Sie haben sich reingespielt und sind auch ein Grund für die aktuelle Tabellensituation."



FC Thulba - FSV Krum (Samstag, 16 Uhr)

Die Bezirksliga und der FC Thulba (2./25) - das scheint zu passen. Die Mannschaft von Spielertrainer Victor Kleinhenz eilt von Sieg zu Sieg und ließ sich jüngst auch nicht von zuletzt starken Münnerstädtern davon abbringen. 3:1 hieß es am Ende für die Frankonen, die diesmal gegen den FSV Krum (6./19) versuchen, ihre Siegesserie auszubauen. Es wäre der sechste Erfolg in Serie - doch Vorsicht, der FSV um Coach Tobias Burger präsentiert sich in dieser Saison als stabile Einheit. Daran ändert auch die 2:3-Heimniederlage vom vergangenen Wochenende gegen Strahlungen nichts. "Das Spiel wird, wie jede Woche, eine enge Kiste. In den letzten Wochen spielt uns vieles in die Karten, zum Beispiel von den Spielverläufen. Wir schießen zum richtigen Zeitpunkt die Tore und das Glück ist auch auf unserer Seite. So hatte Münnerstadt vor unserem 1:1 die Chance zum 2:0. Aber am Ende war der Sieg nicht unverdient. Wir haben das Momentum auf unserer Seite, deswegen ist auch gegen Krum durchaus was zu holen", meint ein zufriedener Victor Kleinhenz, der zudem stolz darauf ist, dass seine Jungs den aktuellen Personalproblemen trotzen und die vielen Umstellungen richtig gut meistern. "Jetzt freuen wir uns auf eine weitere Partie gegen einen völlig neuen Gegner. Das ist interessant und spannend. Wenn dann am Ende noch Punkte dabei rausspringen, hat in Thulba niemand etwas dagegen", sinniert der FC-Übungsleiter, dem auch gegen Krum wieder einige Akteure fehlen werden. "Die Personallage ist unverändert, aber die Ausfälle werden derzeit einfach gut ersetzt", ist Kleinhenz auch für die Krum-Partie optimistisch.



DJK Dampfach - TSV Rannungen (Sonntag, 15 Uhr)

Mehr denn je als Psychologe ist Klaus Seufert gefragt, Trainer des TSV Rannungen (16./7). Die Niederlageserie zehrt am Nervenkostüm der Truppe, die Verunsicherung ist spürbar. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Riedenberg rutschten die "Gücker" auf den letzten Tabellenplatz ab und stehen bei der ebenfalls kriselnden DJK Dampfach (12./11) schon gehörig unter Druck. "Natürlich ist die Situation nicht einfach für uns im Moment. Gegen Riedenberg können wir die hundertprozentigen Chancen nicht machen und kassieren dann ein Gegentor. Da gehen die Köpfe logisch nach unten. Das Spiel in Dampfach ist ein ganz, ganz wichtiges Sechs-Punkte-Spiel. Wir sind zum punkten verdammt, aber der Gegner hat mindestens den gleichen Druck, muss vielleicht zu Hause noch mehr auf Sieg spielen", hat Klaus Seufert die Hoffnung trotz der schwarzen Serie von nur einem Zähler aus acht Partien noch nicht aufgeben. Denn auch Dampfach fiel nach zuletzt zwei Niederlagen auf den Relegationsrang zurück, was sich die Truppe von Trainer Enrico Wetz sicher anders vorgestellt hat. "Wir müssen selbst wieder mal in Führung gehen, dann spielen wir auch anders, als wenn wir immer einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Dann würde der Knoten platzen", ist Rannungens Coach bei einem günstigen Spielverlauf von einer Trendwende überzeugt. Die Grundlagen wurden unter der Woche in den Trainingseinheiten gelegt, wo der Spaß neben der Konzentration im Vordergrund stand. "Im Fußball ist vieles auch Kopfsache. Wir müssen wieder Selbstvertrauen reinbekommen, haben dafür viele Torabschlüsse trainiert." Die Personallage im kleinen Rannunger Kader bleibt weiter angespannt, auch wenn der eine oder andere Akteur wieder zurückkommt.