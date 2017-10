Derby-Zeit an der Lauer

von STEPHAN PENQUITT

FC 06 Bad Kissingen - TSV Gochsheim (Samstag, 16 Uhr)

Der FC 06 Bad Kissingen (13./8) tritt weiter auf der Stelle. Gegen Schlusslicht Knetzgau mussten sich die Lutz-Mannen mit einem 1:1 zufrieden geben. "Es war vom Spielverlauf ein großes Hin und Her. Es erinnerte irgendwie an Ping-Pong. Beide Mannschaften hatten wenig Struktur in ihrem Spiel. Von daher müssen und können wir mit dem Punkt leben", hakte Lutz die Begegnung schnell ab und legt nach dem 5:1-Sieg unter der Woche in Rottershausen das Augenmerk auf die Heimpartie gegen den TSV Gochsheim (9./15). Lutz: "Unser Lazarett lichtet sich ein bisschen. Ervin Gergely und Christian Laus machen Fortschritte. Das ist ein gutes Gefühl. Auch bei den jungen Spielern wie Paul Füller, Max und Julian Hüfner ist insgesamt eine aufsteigende Tendenz zu sehen. Vor allem Lukas Rottenberger war in den letzten Spielen wirklich gut drauf." Gegner Gochsheim überraschte zuletzt mit einem 4:0-Erfolg bei heimstarken Riedenbergern und kommt insgesamt langsam dahin, wo man die Ruh/Riegler-Truppe auch erwartet, nämlich in der Tabelle weiter vorne. "In der letzten Runde war uns Gochsheim in beiden Spielen klar überlegen. Wir müssen unser Hauptaugenmerk auf die starke TSV-Offensive legen. Es wird wichtig sein, ihnen keine Räume zu geben", legt sich Lutz sein Konzept parat und befördert Routinier Mario Wirth wieder in die Start-Elf, der für Ruhe und Stabilität sorgen soll.



SV Riedenberg - Oberschwarzach (Sonntag, 15 Uhr)

Ergebnistechnisch ernüchternd verlief der Doppelspieltag für den SV Riedenberg (4./17). Gegen Gochsheim (0:4) kassierte man die erste Heimniederlage der Saison und drei Tage später endete die Partie in Unterspiesheim 0:0. "Uns hat etwas das Abschlussglück gefehlt. Im Spiel gegen Gochsheim springt bei denen der Ball vom Innenpfosten in unser Tor, auf der anderen Seite kommt er wieder ins Feld zurück und verhindert so einen Torerfolg für uns. Auch in Unterspiesheim hatten wir durch Stefan Wich, Patrick Barthelmes und Marcel Schöppach gute Chancen zur Führung, haben sie aber nicht gemacht", erläutert SV-Coach Marius Kubo, woran es haperte. Jetzt treffen die Grün-Weißen auf den SV-DJK Oberschwarzach (7./15), der nach der 0:3-Niederlage in Münnerstadt im Pokal Kreisklassist Kirchaich mit 11:0 vom Feld schoss. "Mit der Defensivleistung in Unterspiesheim war ich sehr zufrieden. Die benötigen wir auch gegen Oberschwarzach wieder und müssen diesmal vor dem Tor konsequenter werden. Wir wollen in jedem Fall keine Hochzeitsgeschenke an Simon Müller verteilen", zwinkert Kubo hinsichtlich des heiratenden Amtskollegen. Der Spielertrainer der Steigerwälder ist der Toptorjäger der Liga (elf Treffer) und unterstrich dies mit fünf Toren im Pokal eindrucksvoll. Personell steht hinter einigen angeschlagenen Riedenberger Kickern wie Christoph Dorn oder Paul Konopka ein Fragezeichen.



FC Strahlungen - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr)

Wenn der FC Strahlungen (5./17) den FC Thulba (3./19) empfängt, spielen zwei Teams gegeneinander, die das Momentum auf ihrer Seite haben. Da sind zum einen Thorsten Seuferts FCler, die nach drei Auftaktniederlagen zuletzt 17 von 21 möglichen Zählern holten und jüngst gegen starke Münnerstädter einen 1:3-Rückstand wettmachten (3:3). Zum anderen glänzt Aufsteiger Thulba mit drei Siegen in Folge und 19 Gesamtzählern punktgleich mit Spitzenreiter Geesdorf auf Rang drei. Durch das 2:1 über Wiesentheid blieben die Frankonen auch im fünften Heimspiel unbesiegt. "Vor zwei Jahren in der Kreisliga unterlagen wir zuhause mit 0:6 und auswärts mit 1:3. So gesehen haben wir da schon noch eine kleine Rechnung zu begleichen", gibt sich Thulbas Spielertrainer Victor Kleinhenz recht angriffsfreudig, nicht ohne die Stärken des Kontrahenten aufzuzeigen: "Das ist die Mannschaft der Stunde. Wir kennen die Truppe sehr gut. Sie werden uns recht früh attackieren, haben ein gutes Umschaltspiel und mit Bötsch, Krais und Neder individuelle Klasse in der Offensive. Da gilt es für uns flexible Lösungen im Spielaufbau zu finden." Verzichten müssen die Gäste auf Manuel Hänelt, Sergiu Nistor, Fabio Reuß, Lukas Graser sowie Lorenz Heim.



TSV Münnerstadt - TSV Rannungen (Sonntag, 15 Uhr)

Es ist wieder Derby-Zeit auf dem Sportgelände des TSV Münnerstadt (7./15). Die Elf von Trainer Thomas Dietz empfängt den TSV Rannungen (13./7) und möchte ihre Positiv-Serie fortführen. Seit vier Spielen sind die "Nägelsieder" nun ungeschlagen, holten dabei zehn Punkte. "Wir spielen daheim und wollen gewinnen. Je weiter wir uns von den hinteren Rängen entfernen, umso besser. Die Liga ist so ausgeglichen, da kann man mit ein paar Siegen ganz oben stehen, kann aber auch ganz schnell mal nach unten durchgereicht werden", weiß Dietz, dessen Jungs jüngst beim Derby in Strahlungen eine 3:1-Führung noch aus den Händen gaben, nachdem man zuvor Oberschwarzach mit 3:0 besiegt hatte. "Jetzt dürfen wir Rannungen auf keinen Fall unterschätzen. Sie hatten zwei Wochen Pause und konnten regenerieren. Sie werden versuchen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen", warnt Münnerstadts Coach und nennt die Fixpunkte im Rannunger Spiel: "Benjamin Kaufmann ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und vorne ist es Fabian Erhard, der ja eine Münnerstädter Vergangenheit hat." Weiterhin fehlen werden den Lauerstädtern Ahmet Coprak und Nico Weber.

Derweil hat Rannungens Coach Klaus Seufert seine Jungs auf das Spiel in Münnerstadt eingeschworenen: "Ich sehe da schon eine Chance. Klar hat Münnerstadt seine Klasse, aber falls wir es schaffen, mit der gleichen Einstellung und Leidenschaft an die Aufgabe ranzugehen wie in Gochsheim, bin ich guter Hoffnung. In der Offensive ist der Gegner mit Simon Snaschel und Julian Göller individuell stark besetzt. Oberste Devise ist es, in der Defensive kompakt zu sein und von hinten raus schnell und schnörkellos nach vorne zu agieren. Dann werden sich auch Chancen ergeben." Außer den langzeitverletzten Julian Stahl und Florian Erhard hat Seufert seinen Kader weitgehend beisammen. penk