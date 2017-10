Der FC Bad Brückenau zeigt die Zähne

von SEBASTIAN SCHMITT PETER BALTHASAR

FC Bad Brückenau - TSV Lohr II 36:32 (21:13).

Der Aufsteiger aus Bad Brückenau mischt die Bezirksoberliga auf. Selbst Anfangsschwierigkeiten bringen die Jungs von Coach Oliver Hilbert-Probeck nicht aus dem Konzept. Denn: Das ging gar nicht gut los für die Sinnstädter, die nach fünf Minuten und 33 Sekunden bereits mit 1:5 in Rückstand geraten waren. Doch die FCler ließen sich durch die etwas verkorksten Auftaktminuten nicht entmutigen und glichen nach zwölf Minuten durch Nick Schumm zum 7:7 aus. Bis zur 22. Minute blieb das Match spannend und ausgeglichen (13:12), ehe die Abwehr der Brückenauer umgestellt wurde und die Lohrer so zu vielen technischen Fehlern im Angriffsspiel gezwungen wurden. "Dadurch konnten wir uns bis zur Halbzeit auf 21:13 absetzen. Aber: Lohr ist kein unbekannter Gegner für uns, und durch die Spielbeobachtung gegen Gerolzhofen war uns bewusst, dass die Lohrer keinesfalls aufgeben würden", sagte Oliver Hilbert-Probeck. Die Lohrer versuchten in der zweiten Hälfte verschiedene Abwehrformationen und zwangen die Rhöner damit auch zu einigen technischen Fehlern. Dazu kam, dass in der zweiten Halbzeit Gäste-Torhüter Manuel Prokscha zahlreiche 100-prozentige Chancen der Sinnstädter vereitelte. "Dennoch gelang es uns durch eine starke Mannschaftsleistung, die Lohrer, die in der zweiten Hälfte nochmals so richtig aufdrehten, nicht näher als drei Tore herankommen zu lassen", so Hilbert-Probeck. In diesem hart umkämpften, aber stets fairen Match gab es insgesamt 16 Zwei-Minutenstrafen und acht Siebenmeter. Am Samstag (19 Uhr) geht es auswärts gegen den TSV Rödelsee, der aktuell ebenfalls ohne Punktverlust ist. bit

Tore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (9/1), Tom Schumm (7), Simon Weiner (6), Michael Müller (6), Nick Schumm (5), Nick Übelacker (1), Christian Karl (1), Alexander Bauer (1).



FC Bad Brückenau - TSV Partenstein 19:17 (8:10).

Was für ein Krimi bei den Bad Brückenauer Handball-Frauen, die buchstäblich in letzter Sekunde für ein knappes Erfolgserlebnis sorgten. Zahlreiche Zuschauer verwandelten die Römershager Dreifachturnhalle in einen echten Hexenkessel. Die kämpferisch eingestellte Maria Kolbeck gab die Marschrichtung vor und warf nach nur 46 Sekunden den frühen Führungstreffer. Es folgte ein munterer Schlagabtausch, wobei die Gäste eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Brückenaus Jennifer Frank clever nutzten und zum 4:4 ausglichen. Eine Auszeit durch die Partensteiner beim Stande von 7:7 (21.) brachte einen kleinen Knick ins Brückenauer Angriffsspiel. Mit der Auszeit durch FC-Coach Sebastian Gensichen beim Stande von 15:15 in der 49. Minute nahm der Krimi so richtig Fahrt auf. Anne Pfaffenberger machte den 16. Treffer der Gäste perfekt, Jennifer Frank glich nur 18 Sekunden später wieder aus. Frank war es dann auch, die das 17:16 in der 53. Minute besorgte. Doch Maike Lang gelang der erneute Ausgleich zum 17:17 (56.). Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen FClerin Melissa Kalmund drohte zum Bumerang zu werden (57.). Aber Lena Übelacker bewahrte Ruhe und versenkte einen Siebenmeter zum 18:17 für die Heimmannschaft (58.). Als Partensteins Lisa Mill einen Siebenmeter versemmelte (59.), war die Entscheidung gefallen. 15 Sekunden vor Schluss krönte Maria Kolbeck ihren tollen Auftritt mit dem 19:17. Der Jubel der jungen FC-Frauen kannte kein Halten mehr. bit

Tore für Bad Brückenau: Maria Kolbeck (6), Jennifer Frank (4), Theresa Löser (3), Melissa Kalmund (2), Sophie Gundelach (2), Lena Übelacker (2).



TSV Mellrichstadt - TV/DJK Hammelburg 23:16 (14:8).

Im ersten Saisonspiel legten die Saalestädterinnen los wie die Feuerwehr, die nach sechs Minuten mit 3:0 führten nach zwei von Ute Leidner verwandelten Siebenmetern und einem Treffer ihrer erfolgreichsten Werferin, Nicole Schröter. In den nächsten Minuten kämpften sich die Gastgeberinnen zurück, schafften den erstmaligen Ausgleich (3:3), der bis zum 5:5 auch hielt. Es folgte eine minutenlange Torflaute bei den Gästen, zudem agierte die Deckung nicht mehr kompakt. In der 23. Minute war die Heimsieben auf 13:5 enteilt, deren Vorsprung beim Kabinengang immer noch komfortabel. Die Hammelburger dominierten die ersten Minuten der zweiten Halbzeit, kämpften sich nach Leidner- und Schröter-Toren auf 16:12 zurück, doch den Vier-Tore-Rückstand konnten sie nicht mehr reduzieren. Die beiden Treffer von Sabine Finke waren in den Schlussminuten reine Ergebniskosmetik. sbp

Tore für Hammelburg: Nicole Schröter (8), Ute Leidner (5/3), Sabine Finke (2), Katja Körpert (1).



HSG Volkach II - DJK Nüdlingen 25:19 (13:9).

In der Mainschleifenhalle hielten die Gäste die Partie in den ersten zwanzig Minuten offen, präsentierten sich in der Deckung aggressiv und nutzten ihre Chancen recht konsequent. Doch beim Zwischenstand von 10:9 (22.) schlichen sich Fehler in ihr Spiel ein, bis zum Seitenwechsel konnte kein DJKler mehr jubeln. Alexander Schmitt gelang dann zwar der erste Treffer in der zweiten Halbzeit zum 13:10, doch zehn Minuten später war die Vorentscheidung beim Zwischenstand von 21:14 gefallen. Löblich war die Moral der DJKler trotz des aussichtslosen Rückstandes. sbp

Tore für Nüdlingen: Bastian Kiesel (8/2), Andreas Petsch (3), Alexander Schmitt (3), Vincent Przybilla (2), Jonathan Kaim (1), Maximilian Memmel (1), Christoph Söder (1).