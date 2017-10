Dennis Reininger macht's wie Jens Lehmann

TSV Waldfenster - FC Untererthal II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Philipp Virnekäs (22.), 1:1, 2:1 Thomas Eckert (59., 72.), 3:1 Marcel Schmitt (76.).

Den ersten Durchgang konnten die Untererthaler noch ausgeglichen gestalten und nach einem langen Ball sogar in Führung gehen durch Philipp Virnekäs. Im Anschluss fing sich der Gastgeber jedoch und übernahm das Ruder. Thomas Eckert ließ fünf Gegenspieler stehen und traf zum Ausgleich. Wenig später legte er den zweiten Treffer nach, ehe Marcel Schmitt zum Endstand traf. "Wir haben über den Kampf ins Spiel gefunden", erklärte Jochen Schlereth.



SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg - SG Hassenbach/ Reith/Oberthulba II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Andreas Straub (24.).

Derby und Kellerduell gleichzeitig war die Partie in Oehrberg. "Es war trotzdem ein faires Spiel", fand Sportleiter Timo Schlereth. "Der Sieg ist gut für die Moral." Andreas Straub erzielte das goldene Tor per Kopf nach einer Ecke. In der Luft war er das ganze Spiel eine Bedrohung für die Gäste, scheiterte aber mehrfach am Aluminium oder am Torwart. Hassenbach zeigte offensiv eine enttäuschende Leistung.



SG Poppenroth/Lauter II - SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II 4:3 (1:1). Tore: 0:1 Moritz Leitsch (35.), 1:1 Julian Kühnlein (38.), 2:1 Anu-In Bamrumnok (54.), 3:1 Simon Kessler (71.), 4:1 Anu-In Bamrumnok (88.), 4:2, 4:3 Moritz Leitsch (90., 90+2, jeweils Strafstoß). Gelb-Rot: Andreas Diller (77., Brückenau), Philipp Kröckel (89., Poppenroth).

Das Spitzenspiel lockte viele Zuschauer an, und die bekamen ein gutes Spiel geboten. Nach ausgeglichenem Beginn nutzten die Gäste ihre erste Chance zur Führung. Die Antwort folgte aber prompt durch Julian Kühnlein. In der Folge hatte Poppenroth eindeutig mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Tobias Heilmann vergab freistehend, zweimal rettete die Latte für Brückenau. "Wir haben die Dinger nicht reingemacht", so Poppenroths Informant Michael Metz. In der zweiten Halbzeit stimmte das Zielwasser, und als Anu-In Bamrumnok zum 4:1 traf, schien der Käse gegessen. Die Gäste steckten aber nicht und kamen durch zwei verwandelte Foulelfmeter auf 4:3 heran. "Der Sieg war aber völlig verdient", lautete das Fazit von Michael Metz.



SG Euerdorf/Sulzthal II - SpVgg Haard II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Lars Muckhoff (50.), 1:1 Dennis Reininger (90.).

Im Kellerduell läuft die vierte und letzte Minute der Nachspielzeit. Die Gäste führen mit 1:0, während die Heimmannschaft um Spielertrainer Harald Tremer scheinbar vergeblich das von Haards Altstar Jürgen Schönig bestens gehütete Gehäuse berennt. Es gibt aber nochmals einen Eckstoß für die Spielgemeinschaft. Die Zuschauer brüllen SG-Keeper Dennis Reininger nach vorne. Der Eckball segelt in den Strafraum, Reininger steigt am höchsten und köpft das Leder unhaltbar für Kollege Schönig zum umjubelten 1:1-Ausgleich unter die Latte. Schiedsrichter "Hannes" Schneider pfeift darauf die Partie erst gar nicht mehr an. Damit tat es Reininger dem berühmten Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann gleich, der 1997 für Schalke 04 als erster Torwart in der Bundesliga überhaupt aus dem Spiel heraus ein Tor köpfte. Es war damals das 2:2 in der Nachspielzeit ausgerechnet im Derby gegen Borussia Dortmund.



SG Premich/Langenleiten - SV Aura II/Wittershausen 1:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Florian Schießer (49., 58.), 1:2 Kilian Strauss (70.). Bes. Vorkommnis: Dino Bassetti (Premich) scheitert mit Foulelfmeter an Nico Kaiser (35.). Gelb-Rot: Dennis Kirchner (91., Premich).

"Aura hatte immer noch irgendwie einen Fuß dazwischen", ärgert sich SG-Informant Jürgen Holzheimer. Premich traf in der ersten Hälfte zweimal den Pfosten. Mehr Glück hatte die Auraer Reserve. Florian Schießer schloss einen Konter zur Führung ab und erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß. Kilian Strauss konnte nur noch mit einem Abstauber verkürzen. "Im Endeffekt hat Aura glücklich gewonnen. Was uns fehlt, ist die Konsequenz vorm Tor", erklärt Holzheimer.



SG Salz/Mühlbach II - TV Jahn Winkels 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Thomas Wittmann (15.), 0:2 Michael Böse (45.), 0:3 Hadi Kabba (47.).

Unter Harald Morper läuft es weiter prächtig für die Jahn-Kicker, die das Verfolgerduell überraschend deutlich für sich entschieden. Und das "zu Null" gegen einen eigentlich offensivstarken Kontrahenten ablieferten. Der musste aber nach den Toren von Michael Böse und Hadi Kabba kurz vor und unmittelbar nach dem Seitenwechsel die Waffen strecken.

SG Bad Bocklet/Aschach - SG Unter-/Oberebersbach I/Steinach II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Jan Blasek (13.), 1:1 Peter Hemmert (81.).

Autsch. Der Zusammenprall von Bastian Wende und Steffen Kraus war mehr als schmerzhaft. Die beiden Spieler der Heimmannschaft verletzten sich so schwer, dass sie nach einer Behandlungspause ins Krankenhaus gefahren werden mussten. Steffen Kraus brach sich das Nasenbein und Bastian Wende wurde mit Platzwunde genäht. Davor sahen die Zuschauer ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die erste Hälfte dominierten die Gastgeber mit dem Kontertor von Jan Blasek. Die zweite Halbzeit gehörte dem Gast. Peter Hemmert egalisierte, nachdem er sich gegen drei Verteidiger durchgesetzt hatte.



SG Windshausen II - SCK Oberwildflecken 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Robert Adam (55.), 1:1 Jürgen Banach (56.), 2:1 Hannes Menninger (65.), 3:1 Benedikt Müller (68.). Gelb-Rot: Patrick Schmidtke (55., SCK).

"Wir waren heute schlecht", sagte SCK-Abteilungsleiter Benjamin Witke, dessen Elf in Führung gegangen war durch Robert Adam nach einem Konter über Patrick Schmidtke. Dann flog der Vorbereiter, einer der wichtigsten SCK-Spieler, aber vom Platz. "Von dem Moment an waren wir immer einen Schritt zu spät und haben uns noch drei Tore gefangen", meinte der enttäuschte Witke.



TSV Großbardorf III - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Matthias Mäckler (72., 76.).

Es läuft weiter rund für die Spielgemeinschaft, die mit aktuell neun Siegen und zwei Unentschieden unangefochten an der Tabellenspitze der B-Klasse4 bleibt und damit hartnäckig an der Rückkehr in die A-Klasse arbeitet. Bei der dritten Mannschaft der Bardorfer war aber ein langer Atem gefragt, ehe Matthias Mäckler mit seinem Doppelpack den Pflichtdreier eintütete. smb/sjs/sml/js





B-Klasse Rh ön 1

DJK Schondra II - FC Westheim II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Felix Henn (5.), 2:0 Yannik Dorn (56.), 3:0 Dirk Fischer (68.), 3:1 Bastian Reuter (80.), 4:1 Nico Schneider (89.).

SG Diebach II/Morlesau II - SG Gräfendorf /Wartmannsroth II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Bold (5.), 1:1 Valentin Göbel (81.), 2:1 Philipp Bold (83.), 3:1 Peter Schaub (89., Eigentor)





B-Klasse Rhön 2

VfB Burglauer II - SG Unter-/Oberebersbach I/Steinach II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Moritz Benkert (89.).

TSV Wollbach II - VfB Burglauer II 5:3 (2:2). Tore: 1:0 Fabian Höper (19.), 2:0 Julian Rottenberger (27.), 2:1 Daniel Issel (32.), 2:2 Alexander Jakel (41.), 3:2 Stefan Endres (62.), 4:2 Philipp Kirchner (80.), 5:2 Julian Rottenberger (82.), 5:3 Fabian Seuberling (87.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - SG Rottershausen II/Rannungen II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Luca Wilm (73.).

SG Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II - TSV Pfändhausen II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Constantin Kleinhenz (38.), 2:0 Tobias Vogel (55.), 3:0 Simon Schleicher (65.), 4:0 Constantin Kleinhenz (68.).





B-Klasse Rhön 4

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Herbstadt II/Irmelshausen II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Jochen Kneuer (22.), 0:2 Andreas Bieber (50.), 0:3 Tobias Werner (74.).

FC Poppenlauer II - TSV Bad Königshofen II 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Christopher Schneider (28., 51.), 3:0 Lorenz Seufert (65.), 3:1 Michael Froschauer (84., Elfmeter).

DJK Kleinbardorf - TSV Maßbach II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Heiko Seufert (42., Foulelfmeter), 0:2 Benedikt Brandl (74.), 0:3 Heiko Seufert (79., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: David Ziegler (Maßbach) pariert Foulelfmeter von Daniel Hellmuth (71.).