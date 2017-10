Dem Haarder Daniel Dietz gelingt ein Traumtor

SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Ramsthal II 8:1 (5:1). Tore: 1:0 Maximilian Knüttel (5.), 2:0 Florian Friebel (9.), 2:1 Frank Brückner (12., Eigentor), 3:1, 4:1, 5:1 Tobias Romeis (25., 33., 36.), 6:1 Simon Wittmann (67.) , 7:1 Maximilian Schmitt (80.), 8:1 Florian Friebel (87.). Gelb-Rot: Maximilian Knüttel (72., Oberleichtersbach).

In der einseitigen und torreichen Partie dominierte der Favorit nach Belieben. Die Gäste aus Ramsthal hatten zwar einige Chancen, doch spätestens nach dem lupenreinen Hattrick, der Tobias Romeis in der ersten Hälfte gelang, war der Widerstand gebrochen. Ein besonders schönes Tor gelang dem eingewechselten Maximilian Schmitt: eine Maßflanke von Florian Friebel beförderte er per Flugkopfball sehenswert in die Maschen. "Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung", kommentierte Marcel Schilling. Die sieglosen Ramsthaler bleiben Tabellenschlusslicht.



FC Hammelburg - FSV Schönderling 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Markus Dorn (43.), 1:1 Andy Möck (70.), 2:1 Dennis Schmidt (89.).

Trotz Überlegenheit - besonders in der ersten Halbzeit - lief der FC Hammelburg lange Zeit einem Rückstand hinterher. Markus Dorn hatte sich im Strafraum clever um seinen Gegenspieler herumgedreht und brachte seinen FSV kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Die zunächst geschockten Hausherren ließen daraufhin noch weitere gute Chancen zu, unter anderem einen Lattentreffer aus gut 30 Metern. Nachdem Andy Möck der Ausgleich gelungen war, drehte Dennis Schmidt das Spiel kurz vor Schluss mit einem präzisen Schlenzer. "Unser Manko bleibt die Chancenverwertung, diesmal vor allem in den ersten 20 Minuten", sagte Hammelburgs Kurt Kühnlein.



DJK Kothen - SG Oberbach/Riedenberg II 7:1 (4:1). Tore: 1:0 Marko Wolf (14.), 2:0 Tristan Keidel (16.), 3:0 Ronald Kömpel (41.), 4:0 Manuel Bug (43.), 4:1 Nick Schumm (45.), 5:1 Manuel Bug (67.), 6:1 Marco Kraus (76.), 7:1 Alexander Mametov (86.).

Nachdem sich die beiden Mannschaften in der Anfangsviertelstunde abgetastet hatten, ging die DJK mit zwei Standardsituationen in Führung. Marko Wolf und Tristan Keidel trafen jeweils nach Ecken. Danach fand Kothen gut ins Spiel und baute die Führung deutlich aus. Nick Schumm verkürzte kurz vor der Halbzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß. "Nach der Halbzeit haben wir lange gebraucht, bis wir das Spiel wieder im Griff hatten", berichtete Herbert Leibold, "es war ein sehr faires Spiel und ein wichtiger Sieg für uns." Der Kreisklassen-Absteiger verlässt mit dem Sieg die Abstiegsränge.



FC Obereschenbach - TSV Stangenroth 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Nico Wehner (5.), 0:2 Florian Wehner (45.), 1:2 Florian Graf (53.), 2:2 Julian Meder (90., Foulelfmeter).

Im Duell der Verfolger trennten sich die Kontrahenten unentschieden. Damit kann weder der FC Obereschenbach noch der TSV Stangenroth zur Spitzengruppe aufschließen. "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen", kritisierte Obereschenbachs Abteilungsleiter Tino Reuter. Die Gäste überbrückten immer wieder mit Doppelpässen das Mittelfeld und erspielten sich zahlreiche Chancen. In der zweiten Hälfte dann das umgekehrte Bild: Der FC drückte und kam durch Florian Graf zum Anschlusstreffer. Neuzugang Sven Kotitschke hatte sich über die rechte Seite durchgesetzt und den Ball in die Mitte gegeben. Kurz vor Schluss zeigte Schiedsrichter Hans Schneider, dem Reuter eine sehr gute Leistung attestierte, nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Julian Meder verwandelte sicher zum Ausgleich.



FC Thulba II/Frankenbrunn - FC Fuchsstadt II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Andreas Graup (15.), 1:1 Fabian Diemer (81.).

Laut Peter Mammitzsch war das Spiel gegen die zweite Mannschaft von Fuchsstadt friedlich. Die Gäste hatten mit Simon Finke einen starken Torwart im Kasten, der viele Chancen der Gastgeber vereitelte. Das Unentschieden war am Ende "glücklich, aber verdient", so Mammitzsch: "Wir sind angerannt, aber Fuchsstadt hat das lange gut verteidigt."



TSVgg Hausen - SG Alsleben/Eyershausen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Christopher Schuchhardt (18.), 2:0 Tim Dittrich (44.). Gelb-Rot: Patrick Fichte (90., Hausen).

In der ersten Halbzeit hatte Hausen das Spiel in der Hand. "Wir hätten noch ein Tor mehr machen müssen", sagte TSVgg-Pressewart Rudi Müller. Christopher Schuchhardt machte das 1:0, indem er zwei Gegenspieler düpierte und den Ball platziert ins Tor schlenzte. Beim 2:0 traf Tim Dittrich nach einer Ecke per Kopf. In der zweiten Hälfte hatte der Gast 20 Minuten lang die Oberhand, aber Hausens Torwart Sebastian Fichtl reagierte besonnen. "Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg aufgrund der guten ersten Halbzeit", so Müller.



DJK-SV Eichenhausen - TSV Rothhausen/Thundorf 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Maximilian Bürger (18.), 1:1 Rene Saal (41.), 2:1 Maximilian Bürger (45.), 2:2 Fabian Wiener (48.), 3:2 Tobias Doser (58.), 3:3 Fabian Wiener (70.).

In der ersten Halbzeit stellte sich der Gastgeber laut TSV-Trainer Olcay Epcelli mit elf Mann hinten rein. "Wir haben probiert, das Spiel zu machen und hatten Ballbesitz ohne Ende, aber keine Chancen." Nach einem Eckball gelang Maximilian Bürger das überraschende 1:0, ehe Rene Saal egalisierte. "Mit dem Halbzeitpfiff haben wir das 2:1 bekommen, wieder nach einer Ecke", erzählte Epcelli. Die zweite Halbzeit gestalteten beide Mannschaften ein wenig offener, ein Konter führte zur erneuten Führung der Gastgeber. "Wir hatten den Ballbesitz, waren aber nach vorne hin nicht effektiv genug." Einen Kopfball verwandelte Fabian Wiener zum erneuten Ausgleich. "Danach hatten wir die Chancen zum 4:2, aber wir hatten keinen guten Tag", schloss Epcelli.



SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II - SpVgg Haard 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Christian Gabler (46.), 0:2 Daniel Dietz (60.), 1:2 Markus Weisenseel (80.), 2:2 Simon Trägner (85.).

Nach einer hektischen Schlussphase geht das Unentschieden für Burghausens Abteilungsleiter Manfred Schmitt in Ordnung. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung - SG-ler Clemens Schmitt musste nach einem Zusammenstoß mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden - gelang der Spielgemeinschaft durch Markus Weisenseel der Anschluss und durch Simon Trägner schließlich der Ausgleich. Zuvor hatte Haard nach einem platziertem Schuss von Christian Gabler und einem Traumtor von Daniel Dietz, der den Ball aus 30 Metern mit der Brust annahm und ins Tor schoss, in Führung gelegen. "Haard ist ein wenig enttäuscht, aber wir können auf diesem Ergebnis aufbauen. Und sieht man die gesamten 90 Minuten, ist das Unentschieden verdient", so Schmitt.



TSV Maßbach - TSV Münnerstadt II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Michael John (15.), 2:0 Martin Baumgart (42.), 3:0 Stefan John (70.), 3:1 Sebastian Blank (75).

Die Münnerstädter hatten in der ersten Halbzeit keine Chance, Maßbach stand defensiv zu gut und kombinierte sich ab der Mittellinie immer wieder nach vorne. Auch in der zweiten Hälfte positionierte sich Maßbach ab der Mittellinie. Das 3:0 war besonders schön herausgespielt. Tim Schüller flankte nach innen, Michael John legte auf seinen Bruder Stefan ab, der einschob. Münnerstadt kam danach zu mehr Chancen, aber die klareren hatte Maßbach.



TSV Nüdlingen - SG Arnshausen/Bad Kissingen II 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Jermaschew (61., Foulelfmeter), 1:1 Patrick Iff (67.), 1:2 Patrick Stöth (85.). Gelb-Rot: Leopold Werner (77., Arnshausen).

In einem ausgeglichen Spiel konnte keine der beiden Mannschaften Chancen für sich herausspielen, so dass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging. Nach der Halbzeit versuchte der Tabellenführer das Spiel zu übernehmen. Als aber Michael Schulz seinen Gegenspieler im Strafraum umgrätschte, zeigte der souverän leitende Schiedsrichter auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Daniel Jermaschew sicher. Nüdlingen machte sofort weiter Druck und kam prompt durch Patrick Iff, der einen Abpraller aus elf Metern ins Tor hämmerte, zum Ausgleich. In der Folge war Nüdlingen die spielbestimmende Mannschaft, scheiterte aber wiederholt am gegnerischen Tormann oder an der eigenen Zielgenauigkeit. Und so kam es, wie es kommen musste, einen Konter der zu diesem Zeitpunktz bereits dezimierten Gäste schloss Patrick Stöth mit einem unhaltbaren Schuss aus 15 Metern ab. Markus Behringer/Pia Schmitt