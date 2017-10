Aufsteiger FC Thulba ist jetzt Tabellenführer

von PETER BALTHASAR

TSV Rannungen - FC 06 Bad Kissingen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Lukas Rottenberger (89.).

Das Kellerduell ging im letzten Moment noch an die Kurstädter: Nach einer Hereingabe von Ruslan Zhyvka traf Lukas Rottenberger vorbei an Keeper Florian Erhard per Kopf. "Den Treffer nehme ich auf meine Kappe", erklärte Erhard beim Gang vom Nebenplatz, der allen Akteuren aufgrund seiner Tiefe und Rutschigkeit das Leben, sprich die Ballbehandlung, schwer machte. Das Landkreisderby verlief chancenarm, da sich beide Seiten im Spielaufbau meist verzettelten oder mit unpräzisen Pässen ihre Angreifer nur selten in Stellung bringen konnten. Die erste Gelegenheit ergab sich so erst in der 17. Minute: Nach Freistoßflanke von Darko Aleksoski nickte Florian Heimerl das Leder auf das Quergestänge. Nachdem Lukas Rottenberger nach Hereingabe von Aleksoski einen Flugkopfball knapp am kurzen Eck vorbeigesetzt hatte, ergab sich im Gegenzug die Riesenchance für Fabian Erhard zum Führungstreffer für die Heimelf. Nach einer misslungenen Kopfballabwehr lief der Rannunger allein auf Torhüter Jörg Schaffelhofer zu, setzte die Kugel aber am langen Eck vorbei. Das war es dann auch schon mit den Höhepunkten für lange Zeit. Die nächste gute Chance hatte Florian Thurn auf dem Kopf, Benjamin Kaufmann rettete für seinen geschlagenen Keeper auf der Torlinie (71.). Ein Flachschuss von Marcel Leurer zwang einmal Schaffelhofer auf die Knie, der, und das spricht gegen die Offensivleistung der Platzherren, mit sauberem Trikot vom Rasen ging. Die Zuschauer rechneten schon mit einer Nullnummer, da gelang Rottenberger das "goldene Tor", was laut seinem strahlenden Trainer Mario Wirth nicht unverdient war. "Denn wir haben mit großem Kampf viel ins Spiel investiert." Die Hoffnung beim Aufsteiger auf den Klassenerhalt bekam natürlich einen schweren Dämpfer, "aber aufgeben werden wir nicht", so Florian Erhard.

Rannungen: Fl. Erhard - Wolf, Berninger, Gehrig, Faulstich - P. Leurer, Kaufmann, M. Leurer, Kraus (80. Löffler) - Herbig, Fa. Erhard.

Bad Kissingen: Schaffelhofer - Schmitt, Heilmann, Greubel, Füller (77. Müller) - Aleksoski, P. Stöth, Heimerl, L. Rottenberger - Zyhvka, Thurn.

TSV Knetzgau - FC Thulba 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Schwinn (73.), 1:1 Tobias Huppmann (77.), 1:2 Victor Kleinhenz (85., Foulelfmeter), 1:3 Tobias Huppmann (93.).

"Wir haben uns verdammt schwer getan", berichtete FC-Coach Victor Kleinhenz von einem Match, "das wir nur mit unglaublicher Moral und starkem Kampf zu unseren Gunsten entschieden haben". Der Sieg der Frankonen lässt diese nach der unglaublichen Schlappe des Mitkonkurrenten FC Geesdorf nunmehr von Platz Eins grüßen. Auf dem kleinen Knetzgauer Nebenplatz taten sich beide Seiten in der ersten Halbzeit mit dem Spielaufbau schwer. Nach dem Seitenwechsel drückte allerdings der Favorit auf die Führung und staunte nicht schlecht, als er in einen Konter rannte. Zum Glück der Gäste fiel gleich nach Wiederanpfiff der Ausgleich: Ein verunglückter Kleinhenz-Schuss landete genau vor den Füßen von Tobias Huppmann, der trocken einschoss. Der frischgebackene Tabellenführer setzte sofort nach, und nach einem Foul am fleißigen Marius Schubert nach weitem Schlag von Cedric Werner war der folgende Strafstoß von Kleinhenz für Keeper Matthias Oppermann unhaltbar. Die Haßbergler setzten jetzt alles auf eine Karte, kassierten aber in der Nachspielzeit den endgültigen Knockout, als eine Freistoßflanke von Kleinhenz von Lorenz Heim mit dem Kopf zum einschussbereiten Huppmann verlängert wurde.

Thulba: Neder - Düsterwald, Hänelt, Werner, Nistor - Wüscher, Fl. Heim, Kleinhenz, Schubert (89. Wolf) - Klubertanz (46. L. Heim), Huppmann.



TSV Münnerstadt - FSV Krum 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Simon Snaschel (8.), 1:1 Felix Hart (43.), 2:1 Jonas Vogel (64., Eigentor), 3:1 Simon Snaschel (67.).

"Das Spiel hätten wir auch verlieren können", informierte TSV-Sportvorstand Günter Scheuring über eine Begegnung, in der die Gastgeber sich den Sieg erst durch eine Leistungssteigerung nach der Pause verdienten. Sie gingen zwar nach einem Steilpass auf Simon Snaschel, der den herausstürzenden Torhüter Stefan Klemm clever überlupfte, früh in Führung, verloren aber aufgrund zu geringer Laufbereitschaft und zu passiven Aktionen den Faden. Der Gast steckte den Rückstand unbeeindruckt weg, erarbeitete sich etliche Chancen, die die Heimelf lange mit Glück und dem Geschick ihres Torhüters Lorenz Büttner schadlos überstand. Aber nur bis zur 43. Minute, dann schaffte Felix Hart mit einem Kopfball den hochverdienten Ausgleich. Zur zweiten Halbzeit sorgte TSV-Trainer Thomas Dietz mit Einwechslungen für frischen Wind, zur neuerlichen Führung bedurfte es allerdings der Mithilfe des Gäste-Verteidigers Jonas Vogel, der nach einer Hereingabe von Lucas Fleischmann aus fünf Metern das Leder ins eigene Tor grätschte. Als auch der nächste Angriff erfolgreich abgeschlossen wurde, Snaschel netzte nach Fleischmann-Rückpass ein, wirbelten die Platzherren den Gegner in der Schlussphase mächtig durcheinander, trafen aber nur zweimal die Latte und einmal den Pfosten.

Münnerstadt: Büttner - May - Köhler, Weber, Müller - Markart (65. Katzenberger), Schmitt, Kröckel (65. J. Schmittzeh), Fleischmann - Göller (46. L. Schmittzeh), Snaschel.



SV Riedenberg - DJK Dampfach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Hergenröther (35.), 2:0 Christoph Dorn (92.). Gelb-Rot: Felix Reich (84.), Ralf Riedlmeier (90.), Stefan Greb (91.), Bilal Yücetag (97., alle Dampfach).

"Wir waren in der Anfangsphase überhaupt nicht im Bilde, haben völlig unnötig Balle in der Vorwärtsbewegung verloren und standen vom Gegner zu weit weg", kritisierte nach dem Abpfiff SV-Coach Marius Kubo die schwache Anfangsphase seiner Elf mit Dampfacher Chancen für Patrick Winter und Tim Wagner. Mit ihrer ersten vielversprechenden Möglichkeit gingen allerdings die Rhöner in Führung. Nach einer Flanke von Benedikt Carton segelte der Kopfball von Lukas Hergenröther als Bogenlampe über Torhüter Jason Kürschner hinweg in die Maschen. Kurz vor dem Seitenwechsel hätte Patrick Barthelmes mit einem knapp verzogenen Flachschuss die Führung fast noch ausgebaut. Die Gastgeber entwickelten mit der Hereinnahme von Christoph Dorn und Marcel Gebhart mehr Druck, dabei scheiterte Christoph Dorn nach Pass von Kevin Lormehs mit seinem "Tunnelversuch" am Goalie (54.). Als SV-Keeper Florian Dorn nach einem Weitschuss von Anthony Jilke den Ausgleich verhinderte, wurde die Partie immer nickliger. Erstes Opfer der rustikalen Gangart wurde Felix Reich nach einem Duell mit Gebhart. Nachdem Bilal Yücetag einen Schlenzer von Lormehs von der Torlinie weggeköpft hatte, durfte der bereits verwarnte Ralf Riedlmeier, der eine Abseitsstellung von Lormehs lautstark monierte, auch vorzeitig unter die Dusche. Stefan Greb lieferte sich wenig später ein weiteres Wortgefecht mit dem Unparteiischen Felix Meding (Ochsenfurt), sah die Ampelkarte und durfte sich beim Verlassen der Bank ärgern, dass Winter eine dicke Möglichkeit zum Ausgleich verpasste. "Das darf nicht wahr sein", schimpfte Kubo, "in dreifacher Überzahl riskieren wird drei Punkte." Die Entscheidung erfolgte, als Christoph Dorn nach Lormehs-Hereingabe die Kugel ins lange Eck setzte. Den vermeintlichen Anschlusstreffer erzielte kurz darauf Bilal Yücetag, der Treffer wurde zu allseitigem Erstaunen wegen Abseits die Anerkennung versagt, der heftig protestierende Yücetag flog dann auch noch vom Geläuf.

Riedenberg: Fl. Dorn - Spahn, Schuhmann, Schöppach, F. Carton - Schäfer (46. Ch. Dorn), B. Carton, Barthelmes - Lormehs, Ph. Dorn (81. Wich), Hergenröther (46. Gebhart).





Außerdem spielten

SV-DJK Oberschwarzach - FC Geesdorf 7:1 (3:1). Tore: 1:0 Sebastian Reinstein (25.), 2:0 Simon Müller (26.), 3:0 Philipp Mend (34.), 3:1 Sebastian Röckelein (37., Eigentor), 4:1, 5:1 Simon Müller (62., 66.), 6:1, 7:1 Philipp Mend (70., 81.). Gelb-Rot: Simon Weiglein (55., Geesdorf).

SV-DJK Unterspiesheim - SV Sömmersdorf 5:2 (2:2). Tore: 0:1 Timo Markert (19.), 1:1 Dominik Seufert (25.), 1:2 Sebastian Schirmer (36.), 2:2, 3:2 Dominik Seufert (45., 54.), 4:2 Andreas Brendler (78.), 5:2 Johannes Nunn (85.).

TSV Gochsheim - TSV/DJK Wiesentheid 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Christian Enzbrenner (9.), 0:2 Sebastian Flurschütz (16.), 1:2 Yannick Sprenger (40.), 2:2 Daniel Meusel (50.), 3:2 Yannick Sprenger (53.).

TSV Forst - FC Strahlungen 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Düring (32.), 1:1 Lukas Hein (58.), 2:1 Tobias Düring (63.), 3:1 Mohamed Hamdoun (90.+1), 4:1 Marcel Hartmann (90.+2).