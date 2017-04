Und noch ein Nackenschlag für den FC 06

von PETER BALTHASAR

SV Ramsthal - SV Riedenberg 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Timo Kaiser (80.), 2:0 Steven Klitzing (82.).

Gegen den ersatzgeschwächten SV Riedenberg - Nicolas Krapf und Stefan Wich fielen verletzt aus, Thomas Vorndran fehlte wegen einer Prüfung - erarbeitete sich der SV Ramsthal mehrere gute Möglichkeiten schon in der Anfangsphase der ersten Halbzeit. Nico Morpers Schuss lenkte Riedenbergs Torwart Florian Dorn über die Latte (2.), ein Schrägschuss von Philipp Schmitt ging knapp am langen Eck vorbei (5.). Auch danach zeigte sich Ramsthal überlegen. Einen erfolgreichen Konter über Timo Kaiser vereitelte Manuel Schuhmann in höchster Not (13.). Riedenberg fand keinen Zugriff auf das Spiel, während Ramsthal seine Chancen nicht unterbrachte. Philipp Schmitt brach mit dem Ball über die linke Seite durch, doch Enrico Ott schoss nach Rückpass freistehend am langen Eck vorbei (25.). Nach über einer halben Stunde hatte auch Riedenberg die erste Chance, als James Galloway einen Freistoß an das Lattenkreuz schlenzte. Doch danach sah man nicht mehr viel vom Gast, Ramsthal machte einfach weiter. Einen Alleingang von Matthias Mock konnte Torwart Dorn noch mit der Faust abwehren (41.), die Hereingabe von Ott schoss Morper zehn Meter über das Tor (43.). Nach der Halbzeitpause stellte Riedenbergs Trainer Marius Kubo um, beorderte Philipp Dorn zurück in die Innenverteidigung, doch Ramsthal machte zunächst da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: mit Torschüssen durch Enrico Ott (47., 48.). Doch der Gastgeber ließ irgendwann nach und so kam Riedenberg zu seiner besten Chance: Galloway legte für Maximilian Spahn auf, dessen Schrägschuss zog Ramsthals Torhüter Frank Popp aus dem Eck (70.). Timo Kaiser erlöste die Fans schließlich, indem er einen abgefangenen Ball der Riedenberger sofort zum Konter nutzte und flach ins Eck einschoss. Zwei Minuten später rutschte Philipp Dorn weg, Steven Klitzing lief durch und vollendete flach ins Eck. Riedenbergs lange Bälle kamen alle nicht an, letztlich war der Sieg des SV Ramsthal aufgrund der ersten Hälfte verdient. "Wir können momentan unsere Personalprobleme nicht kompensieren", zog Kubo ernüchtert Bilanz, sein Gegenüber Nico Schell trauerte zwar den Möglichkeiten vor der Pause nach, lobte aber sein Team, in dem die Leistungsträger Sascha Ott und Björn Morper fehlten. pia

Ramsthal: Popp - M. Schmitt, Danz (77. Weber), J. Mock, Voss (69. Hagemann) - Kaiser, Klitzing, M. Mock, Ph. Schmitt - E. Ott, N. Morper.

Riedenberg: F. Dorn - Schultheiss, Chri. Dorn, Schuhmann (46. Schumm), S. Hergenröder - Schäfer (81. Christian Dorn), Carton, Barthelmes, Spahn - Ph. Dorn, Galloway.



FC Geesdorf - FC 06 Bad Kissingen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Pascal Zehe (9.), 1:1 Stefan Weiglein (37.), 2:1 Hassan Alremeithi (69.).

Die 06er drohen nach diesem Misserfolg im Steigerwald, nun auch den zweiten Tabellenplatz zu verlieren. "Der Gegner ist mit unserer Defensivtaktik nicht zurechtgekommen", berichtete der heimische Coach Hassan Alremeithi. Die Heimelf geriet nach einem Eckball früh in Rückstand, was sie etwas außer Tritt kommen ließ, doch die von den Gästen danach gewählte Taktik, mit viel Ballbesitz auf ein 0:2 zu spielen, ging nicht auf. In einem Match mit wenigen torreifen Aktionen gelang den Platzherren noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich, als ein Eckball von Alremeithi von Simon Weiglein zu Stefan Weiglein weitergeleitet wurde, der dann Florian Rottenberger keine Abwehrchance ließ. Nach der Pause operierten beide Seiten mit vielen langen Bällen. Auf Vorarbeit von Fabian Hahn "habe ich dann die Kugel mit der Pike in den Winkel gesetzt", erklärte Alremeithi. Die 06er rannten danach an, doch die noch tiefer stehenden Gastgeber blockten alles ab, was auf ihr Tor kam.

Bad Kissingen: Rottenberger, Kirichis, Heilmann, Thurn, Zehe - Laus, R. Ruja (39. Hüfner), Stöth (64. Heimerl), V. Ruja - Puscas, Brinkley.



TSV Münnerstadt - FC Strahlungen 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Katzenberger (36.), 2:0 Jannik Schmittzeh (45.), 2:1 Marco Nöth (57.).

Das mit Spannung erwartete Derby war zur Enttäuschung der 200 Zuschauer in der ersten halben Stunde ein Langweiler. Der Gast, der ohne seinen Regisseur Benedikt Bötsch (Schambeinentzündung) und seinen Torjäger Tim Krais (Schienbeinprellung) auflief, war zunächst auf Torabsicherung bedacht, geriet aber bei der ersten Möglichkeit der Dietz-Elf in Rückstand. Nach Steilpass von Niklas Markart lief Lukas Katzenberger durch die von Thorsten Seufert organisierte FC-Deckung und ließ Keeper Johannes Bömmel mit einem Flachschuss keine Abwehrchance. Bömmel und seine Vorderleute leisteten sich kurz vor dem Halbzeitpfiff einen schweren Lapsus, brachten die Kugel durch Tändelei nicht aus der Gefahrenzone. Der Ball landete genau auf dem Fuß von Jannik Schmittzeh, der technisch perfekt aus 35 Metern mit Unterstützung des Innenpfostens traf. Nach Flanke von André Keßler war der Anschlusstreffer durch Marco Nöth per Kopf nicht unverdient. Dass der Torschütze wenig später wegen einer Oberschenkelverletzung vom Rasen humpelte, war ein Schlag ins Gesicht der Seufert-Elf, während sich der Gegner danach im Auslassen bester Konterchancen übertrumpfte. "Münnerstadt hat uns bis zum Schluss am Leben gelassen", meinte Benedikt Bötsch beispielsweise die Doppelchance von Lukas Schmittzeh, der zunächst den Pfosten traf und den Nachschuss an die Latte setzte, die zwei Minuten später auch der eingewechselte Fuaad Kheder erzittern ließ. Andererseits war auch einiges Unvermögen dabei, besonders der etatmäßige Torjäger Simon Snaschel sorgte für Kopfschütteln. Nachdem er zweimal freistehend an Bömmel gescheitert war, rannte Snaschel in der Nachspielzeit beim finalen Konter Richtung leeres Tor, ließ sich beim Abschluss allerdings zu viel Zeit, sodass der zurückgeeilte Sebastian Hein klären konnte. "So etwas darf natürlich nicht passieren", sagte TSV-Coach Thomas Dietz, "unser Sieg war aufgrund der ersten Halbzeit und der Hochkaräter in der zweiten aber verdient."

Münnerstadt: Büttner - Müller, Köhler, J. Schmittzeh, Markert - Markart, Schmitt (65. May), L. Schmittzeh, Coprak (82. Kheder) - Snaschel, Katzenberger (90. D. Mangold).





Außerdem spielten

FC Gerolzhofen - TSV/DJK Wiesentheid 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Markus Stühler (26.), 2:0 Daniel Klein (51.), 3:0 Jörg Bergmann (90.).

SV-DJK Unterspiesheim - DJK Dampfach 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Steffen Hein (6.), 1:1, 1:2 Patrick Winter (25., 74.).

FSV Krum - SV-DJK Oberschwarzach 3:4 (1:1). Tore: 1:0 Nico Mutisse (23.), 1:1 Simon Müller (25.), 2:1 Felix Hart (54.), 2:2 Simon Müller (73., Foulelfmeter), 3:2 Thomas Durst (87.), 3:3 Philipp Mend (89.), 3:4 Simon Müller (90.+1). Gelb-Rot: Florian Degen (73., Krum). Rot: Felix Wilms (38., Oberschwarzach).

TSV Gochsheim - SV Euerbach/Kützberg 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Julian Brändlein (11.), 0:2 Frederik Weiß (19.), 0:3 Julian Brändlein (62.), 0:4 Frank Stoll (82.).

TSV Forst - FT Schweinfurt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Mohamed Hamdoun (22.), 1:1 Dominik Popp (51., Foulelfmeter), 2:1 Florian Riegel (70.).