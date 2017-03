Trainer Thomas Lutz sieht Niederlage gelassen

von STEPHAN PENQUITT

FC Gerolzhofen - SV Riedenberg (Samstag, 15 Uhr)



Ein ganz wichtiges Spiel steht dem SV Riedenberg (14./17) ins Haus, der bei Schlusslicht FC Gerolzhofen (16./14) zu Gast ist. Die Gerolzhöfer um ihren scheidenden Trainer Robert Tioka-Wirth verpatzten ihren Start mit der 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Forst gehörig. Doch auch die Kubo-Schützlinge gingen in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres leer aus. Mit 1:3 unterlag man dem SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg und rutschte damit auf einen Abstiegsrang. "Das war eine ganz bittere Niederlage zum Re-Start", fand ein enttäuschter Marius Kubo, der sein Team nach dem Ausgleich eigentlich ganz gut im Spiel sah. "Aber der Doppelschlag hat uns das Genick gebrochen. Zuvor haben wir ordentlich Fußball gespielt, allerdings war der letzte Pass zu ungenau, um uns aussichtsreich in Szene zu setzen", konstatierte Riedenbergs Coach weiter. Für das Sechs-Punkte-Spiel in Gerolzhofen, bei dem der SV die Möglichkeit hat, den Gegner auf ebenso viele Zähler zu distanzieren, fehlt ausgerechnet Christoph Dorn, der beruflich bis nächste Woche in den USA weilt. "Das ist natürlich ungünstig. Dadurch müssen wir unser System etwas umstellen", plant Kubo eine etwas defensivere Variante mit Patrick Barthelmes. Dennoch geht Riedenbergs Coach optimistisch an die Begegnung ran: "Wir sind gefestigt, auch wenn wir auf einen Abstiegsplatz gerutscht sind. Die Jungs versuchen alles, und auch über Emotionen ist im Fußball vieles möglich. Das werden wir einbringen."



TSV Münnerstadt - FT Schweinfurt (Sonntag, 15 Uhr)



Mit der - Winterpause übergreifend - dritten Niederlage in Serie hat der TSV Münnerstadt (7./29) erst einmal seine wunderbare Ausgangsposition vom November aus der Hand gegeben und hofft nun im ersten Heimspiel des Jahres wieder auf einen Dreier. Gast und Gegner ist die FT Schweinfurt (13./18), die zum Jahreswechsel mit zwei interessanten Personalien aufwartete. Zum einen löst Adrian Gahn in der kommenden Runde Norbert Barth als Trainer des Ex-Landesligisten ab. Gahn war ja bekanntlich Vorgänger von Thomas Dietz auf der Münnerstädter Kommandobrücke. Und zum anderen führt mit Fabian Reith ein weiterer Ex-TSVler seit kurzem Regie im Mittelfeld der Schweinfurter und feierte mit seiner neuen Mannschaft beim 2:0-Sieg über Strahlungen einen gelungenen Einstand. "Er und Kapitän Nino Scheidler schwingen im Mittelfeld das Zepter und vorne haben sie mit Dominik Popp sowie Clemens Haub zwei brandgefährliche Stürmer", weiß Thomas Dietz um die Stärken der sich im Abstiegskampf befindlichen Schweinfurter. Die entscheidenden Leute beim Gegner ausschalten und selbst die vielen individuellen Fehler der jüngsten Spiele gegen Null stellen. So lautet das Mürschter Erfolgsrezept für das Wochenende. "Zudem spielen wir wieder vor heimischen Publikum, daher bin ich guter Dinge, dass wir den ersten Dreier des Jahres einfahren werden", ist der TSV-Coach trotz der letzten Negativserie optimistisch. Hoffnung können sich die Mürschter auf die Rückkehr von Simon Snaschel machen, der unter der Woche dosiert ins Training einstieg.



TSV Gochsheim - SV Ramsthal (Sonntag, 15 Uhr)



Ernüchterung beim SV Ramsthal (15./16) nach der sicherlich vermeidbaren 0:1-Heimniederlage im Kellerduell gegen den FSV Krum, was den Druck für das Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Gochsheim (3./31) etwas erhöht. "Es war eine Enttäuschung, dieses Match zu verlieren. Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. Aber man muss auch sagen, dass wir einfach nicht an die Leistung aus der Münnerstadt-Partie zuvor anknüpfen konnten. Die Begegnung nimmt allerdings vielleicht einen anderen Verlauf, wenn der Kopfball von Matthias Mock reingeht", bilanziert Ramsthals Coach Nico Schell und richtet den Blick auf das Aufsteigerduell in Gochsheim. Dort und noch länger müssen die "Romsler" auf Torjäger Enrico Ott verzichten, der sich gegen Krum einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog. Zudem fehlen am Wochenende die beruflich verhinderten Steven Klitzing, Marcel Schmitt und weiter der verletzte Daniel Hagemann. Aber auch mit ausgedünntem Kader wollen sich die Grün-Weißen wieder auf ihre Tugenden besinnen und "hundertprozentigen Einsatz, Kampf und Leidenschaft zeigen. Denn wenn Gochsheim ins Rollen kommt, können sie jeden Gegner abschießen. Sie haben eine unglaubliche Geschwindigkeit in ihren Offensivaktionen durch ihre schnellen Spieler. Man muss ihnen ein bisschen den Spaß nehmen und das wollen wir gegen diesen spielerisch starken Gegner versuchen", steht der Matchplan von Ramsthals Coach. Doch auch die so gelobten Gochsheimer warten seit nunmehr vier Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn und unterlagen jüngst in Geesdorf mit 2:4.



FSV Krum - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)



Zum FSV Krum (12./19) führt die Reise des FC 06 Bad Kissingen (1./40), der sich vor Wochenfrist etwas überraschend Unterspiesheim vor eigenem Publikum mit 2:3 beugen musste. 06-Coach Thomas Lutz nahm die Niederlage gelassen hin: "Für uns ist nichts passiert. Es war doch klar, dass wir in der Bezirksliga nicht von Sieg zu Sieg eilen. Zudem muss man sagen, dass es Unterspiesheim mit dem letzten Aufgebot wirklich gut gemacht hat und sehr stark verteidigte. Wir haben zwar kein überragendes Spiel gemacht, aber auch kein schlechtes. Wir sind deswegen nicht perplex in irgendeiner Form." Für Lutz war ein mitentscheidender Faktor, dass der Gegner in Eins-gegen-Eins-Duellen Vorteile hatte. Auch in Krum erwartet Kissingens Übungsleiter eine kernige Angelegenheit. "Sicher keine leichte Aufgabe. Krum ist defensiv stark und, falls sie ihre Top-Leistung abrufen können, schwer zu knacken. Wir müssen vor allem in der Offensive eine ganze Schippe drauflegen, um dort erfolgreich zu sein." Neben der Bad Kissinger Spielfreude und Passqualität fordert Lutz von seinem Team Leidenschaft und Entschlossenheit. "Uns ist klar, dass wir das deutlicher einbringen müssen. Dann kommen wir, unabhängig vom Gegner, sicher auch zu Punkten." Im Hinspiel mussten sich die Kurstädter trotz halbstündiger Überzahl mit einem 1:1 begnügen. Mit der Rückkehr von Ervin Gergely, Philipp Greubel, Nico Limpert hat Lutz weitere Variationsmöglichkeiten, so dass möglicherweise auf einigen Positionen die Rotationsmaschinerie angeschmissen wird.