Träge Anfangsphase kostet Schönderling Sieg

von ERICH SCHNEIDER

SpVgg Adelsberg - SV Langendorf 2:3 (1:1) .

Glücklicher Auftaktsieg des SV Langendorf, der in einer mitunter hitzigen Partie das Glück auf seiner Seite hatte. "Die Adelsbergerinnen waren uns läuferisch klar überlegen und hatten auch Vorteile im spielerischen Bereich", sagte Trainer Bernd Rose. Er hatte aber in Christin Vierheilig, die vom ETSV Würzburg zurückgekehrt war, eine Wunderwaffe, die im Mittelfeld ackerte und rackerte und nicht von ungefähr die Führung erzielte. Nachdem die Gastgeberinnen den Ausgleich und gar den Führungstreffer setzten, sah es bis zur 80. Minute düster für die Gäste aus. Erst als sich die B-Jugendliche Antonia Höffner in der 80. Minute ein Herz fasste und den 2:2-Ausgleich markierte, witterte man die letzte Chance. Man warf danach all die kämpferischen Tugenden in die Waagschale und durfte jubeln, als Sabrina Zeissner kurz vor Schluss der 3:2-Siegtreffer gelang.



TSV Nüdlingen - DJK Schondra 1:4 (0:2) .

Auch ohne Spielmacherin Nicole Brust vermasselte die DJK Schondra dem TSV Nüdlingen das Debüt. Trainer Benny Mast hatte sein Team bestens eingestellt, dieses versuchte mit Pressing Schondras Offensive um Spielertrainerin Birgit Klaus und Michaela Selner möglichst vom eigenen Sechzehner fernzuhalten - was aber misslang. Sehr schnell hatten Selner und Klaus gegen TSV-Torfrau Patricia Schmid eingenetzt. Als bei den hochsommerlichen Temperaturen bei den Gastgeberinnen von Minute zu Minute die Luft ausging und die Kräfte erlahmten, schlugen Juliane Weber und Michaela Selner eiskalt zu. In Form eines Foulelfmeters an Vicky Ruppert verwirkt kam der TSV Nüdlingen durch Luisa Schmitt wenigstens zum Ehrentreffer. Benny Mast resümierte: "Für den ersten Auftritt war das ganz ordentlich, was meine junge Mannschaft gegen den Topfavoriten der Liga gezeigt hatte."



SG Schönderling/Thulba - FV Karlstadt 1:1 (0:1).

Für die Spielgemeinschaft war der Auftakt ein Schlag ins Wasser. Aufgrund des klaren Chancenplus hätte man das Match gewinnen müssen. Nachdem die SG die Anfangsphase verschlafen hatte, die zum 0:1-Rückstand führte, legten vornehmlich Jana Schuhmann, Mona Wittkowsky und Marie Müller den Vorwärtsgang ein, der prompt durch Jana Schuhmann zum Ausgleich führte. Sportleiter Maximilian Muth standen im zweiten Durchgang mehrfach die Haare zu Berge, als er mit ansehen musste, wie seine Spielerinnen eine Chance nach der anderen versiebten. Die größte Gelegenheit vergab Mona Wittkowsky, die mit einem Elfer an der Torfrau scheiterte, während Jana Schuhmann freistehend die Kugel an die Latte setzte. Beste Spielerinnen waren die Abwehrspezialistinnen Rebecca Wießner und Sarah Emmerth, die kaum etwas anbrennen ließen.