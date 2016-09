Thulba will die Tabellenführung zurückerobern

von STEPHAN PENQUITT

Zumindest mit einem Pünktchen im Gepäck kehrte der SV Garitz (11./8) vom schweren Auftritt beim TSV Großbardorf II zurück und freut sich nun auf das Landkreis-Derby gegen den FC Untererthal (12./7). Bei der Bayernligareserve war am Ende sogar mehr drin, nachdem die Sadowski-Schützlinge einen 0:2-Rückstand egalisieren konnten. "Unser Plan, aus der Defensive heraus zu agieren, wäre fast aufgegangen. Wir hatten am Ende ein paar schöne Bretter", trauerte der SV-Spielertrainer den vergebenen Chancen in der Schlussphase etwas hinterher. Die Untererthaler Viktoria ihrerseits konnte im Grabfeld zuvor gar einen Dreier erringen, ging dann im Aufsteiger-Duell zwei Tage später zuhause gegen den 1.FC Eibstadt (1:2) allerdings leer aus. "Da haben uns ein paar Körner aus dem Freitagsspiel gefehlt. Wir waren oft einen Schritt zu spät", sah FC-Spielertrainer Michael Hammer seine Jungs etwas müde. In Garitz werden die Karten neu gemischt und da erwartet Hammer ein offenes Spiel. "Die beiden Mannschaften nehmen sich nicht viel. Garitz hat bekanntlich eine laufstarke Truppe, aber wir hoffen trotzdem, dort etwas zu kratzen. Es ist für uns ein wichtiges Spiel, um dranzubleiben." Ähnlich gut vorbereitet ist entsprechend Garitz' Coach Andrzej Sadoswki, der den Gegner bei dessen 3:1-Sieg in Großbardorf unter die Lupe nahm. "Wir kennen die Stärken und Schwächen von Untererthal und das werden wir versuchen auszunutzen. Es wird ein ähnlich schweres Spiel werden wie im Grabfeld, allerdings auf eine andere Art und Weise, denn der Gegner hat andere Qualitäten."



Beim 1. FC Eibstadt 05 (7./9) unternimmt der FC Thulba (2./13) einen ersten Versuch, sich die Tabellenführung zurückzuerobern. Diese mussten die Mannen von Spielertrainer Victor Kleinhenz am vergangenen Wochenende durch eine 1:2-Heimpleite gegen Rannungen an den TSV Hausen/Rhön abgeben. Doch die Frankonen dürften vor dem Aufsteiger gewarnt sein, mischt der doch munter in der Liga mit und hat in Daniel Fürst einen Vollstrecker von Format, der auch beim Sieg in Untererthal traf. Victor Kleinhenz indes muss sich nach seiner jüngst eingehandelten roten Karte mit dem Coachen an der Seitenlinie zufrieden geben.



Nach der Anfangseuphorie mit zwei tollen Heimsiegen ist der FC Bad Brückenau (13./6) durch drei Niederlagen in Folge wieder in hintere Tabellenregionen abgerutscht und steht gegen Überraschungstabellenführer TSV Hausen/Rhön (1./14) schon etwas unter Zugzwang, will man den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht schnell verlieren. "Wir gehen derzeit personell auf dem Zahnfleisch. Das ist einer der Hauptgründe, warum es derzeit nicht läuft", beklagt FC-Spielertrainer Philipp Jakobsche etliche Ausfälle, die zu einer deutlichen Schwächung des Kaders führen. Auch gegen den angriffsfreudigen Spitzenreiter fehlen mit Marcel Gebhart (Rotsperre), Florian Jakobsche (Nasenbeinbruch), Ronald Kömpel sowie Florian Vogler (beide Urlaub) wichtige Kräfte. "Da auch noch ein paar angeschlagen sind, entscheidet sich die Aufstellung erst kurzfristig. Wir müssen gegen Hausen hinten erst mal gut stehen. Die Offensivqualitäten des Gegners sind bekannt, allerdings auch, dass sie hinten Probleme haben, was man am Torverhältnis sieht. Dass sie im Moment Erster sind, ist sicherlich etwas überraschend", möchte Brückenaus Coach Hausens Himmelstürmer gerne wieder auf den Boden zurückholen.



Nach den zuletzt ernüchternden Auswärtsauftritten mit Niederlagen in Rödelmaier (0:5) und Heustreu/Hollstadt (3:4) hofft der VfR Sulzthal (15./5) darauf, zuhause möglichst wieder Zählbares einzuheimsen. Gegner ist Mitaufsteiger Sportfreunde Herbstadt (9./9), der sich nach zwei hohen Auftaktniederlagen vor allem in der Defensive stabilisiert hat und vor Wochenfrist mit dem 1:0-Sieg über Titelmitfavorit Rödelmaier positiv überraschte. Die Sulzler dagegen enttäuschten beim bis dato punktlosen Schlusslicht nicht nur ihren Trainer Stephan Penquitt: "Das, was wir geboten haben, war schlicht nicht genug für die Kreisliga, aber selbst das hätte eigentlich für ein besseres Ergebnis reichen müssen. Wir machen es dem Gegner im Moment viel zu einfach Tore zu schießen, sind deutlich zu brav. Wird das nicht anders und finden wir nicht zu der Stabilität zurück, die uns vergangene Saison stark gemacht hat, wird es in der Liga gegen jeden Gegner unglaublich schwer." Allerdings fehlt dem Aufsteiger mit Timo Eichmann (Kreuzbandriss), Lorenz Halbig (Wadenbeinbruch), Timo Andruschek (Knie-OP), Mario Eberlein (Meniskusschaden) sowie Maxi Kirschner (Auslandsaufenthalt) seit Rundenbeginn zusätzlich mächtig Offensivpotential.



Erneut auf Reisen geht der TSV Rannungen (6./9), der bei der SG Heustreu/Hollstadt (16./3) zu Gast ist. Rannungens Coach Werner Köhler konnte sich beim ersten Saisonsieg des Aufsteigers am vergangenen Spieltag gegen Sulzthal (4:3) vor Ort ein Bild vom Gegner machen und dürfte sich einen entsprechenden Schlachtplan für seine Jungs zurechtgelegt haben. Diese haben sich vor Wochenfrist erneut nicht als Lieblingsgegner für den FC Thulba erwiesen und siegten dort verdient mit 2:1. Haben die Köhler-Mannen Heustreus Alleinunterhalter Matthias Schäfer im Griff und rufen ihr Potential konzentriert ab, sollte auch in Heustreu der Dreier nur über Rannungen gehen.