Spannung bei der Auslosung der Relegations-Partien

Gut vorbereitet und unterstützt vom Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau und Bezirksspielleiter Bernd Reitstetter meisterte er seine Premiere in Wollbach/KG ohne Probleme. Pfau und Kreisvorsitzender Rainer Lochmüller bedankten sich im Namen des Bayerischen Fußball-Verbands und der Funktionäre des Kreises Rhön beim Ende November zurückgetretenen Kreisspielleiter Michael Ritter für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit.

Spannendster Teil der Sitzung war die Auslosung der Erstrundenpartien der Relegation zur Kreisliga Rhön. Jürgen Pfau zog diese Paarungen: 13. Kreisliga gegen Zweiter Kreisklasse 3, Zwölfter Kreisliga gegen Zweiter Kreisklasse 2 und Elfter Kreisliga gegen Zweiter Kreisklasse 1.

In seinem Rückblick auf die bisherige Saison berichtete André Nagelsmann, dass der Spielbetrieb bislang ohne Probleme laufe. Die Zahl der Absagen wegen Spielermangel und Unbespielbarkeit des Platzes gingen zurück. Sämtliche Nachholspiele sind angesetzt. Was nicht zu seiner Zufriedenheit verlief, war die Beteiligung am Hallenspielbetrieb. Die sei rückläufig. Kreismeister wurde der TSV-DJK Wülfershausen. In seinem Ausblick auf die restlichen Monate der Saison 2016/17 teilte Nagelsmann mit, dass die beiden letzten Spieltage am 14. Mai und 21. Mai zeitgleich um 15 Uhr stattfinden. Der Start in die Saison 2017/18 wird in den 16er-Ligen am 5./6. August sein, für 14er-Ligen am 19./20. August. Der Toto-Pokal-Wettbewerb beginnt am 24. Juli. Die Hallen-Kreismeisterschaft ist am 13. oder 14. Januar 2018.



Den 13. Januar 2018 legte Kreisvorsitzender Lochmüller den Vereinen jetzt schon ans Herz. An diesem Tag wird in der Oskar-Herbig-Halle in Mellrichstadt der Kreistag stattfinden. Der Ehrenamtsbeauftragte des Kreises Rhön, Klaus Eisenmann, berichtete nicht ohne Stolz, dass mittlerweile 95 Prozent der Klubs einen Vereinsehrenamtsbeauftragten haben und wies auf verschiedene Möglichkeiten hin, verdiente Vereinsfunktionäre für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu ehren bzw. den Gesamtverein mit dem Gütesiegel des BFV, der Raute, auszeichnen zu lassen. Sowohl die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen - als Kompaktkurs vom 9. bis 12. März im Sportheim der DJK Reith - als auch die Gruppe Bad Neustadt - ab dem 10. März im Sportheim des TSV Heustreu - bieten auch in diesem Jahr wieder Schiedsrichter-Neulingskurse an, wofür Kreis-Schiedsrichterobmann Harald Schreiber Werbung machte.



Die Nichtvorlage einer ordnungsgemäßen Spielberechtigung, der unzulässige Einsatz von Spielern und die Folgen für Verein und Vereinsverantwortliche zeigte der Vorsitzende des Kreissportgerichts Rhön, Rudolf Ressel, auf. Aber auch die Möglichkeiten, der Nachweispflicht der Spielberechtigung fristgerecht nachzukommen. Bernd Reitstetter wies darauf hin, dass die Vereine die Möglichkeit haben, bis 15 Minuten nach Spielende Fotos von Spielern in ihre Spielberechtigungsliste hochzuladen und damit der Forderung der Vorlage eines ordnungsgemäßen Spielnachweises gerecht zu werden. In diesem Fall entfalle auch die Meldung des Schiedsrichters.

Einen Überblick über den Frauen- und Mädchenfußball im Kreis Rhön gab die Kreis-Frauen- und Mädchenbeauftragte Ruth Müller. Erfreulich war, dass die U 13-Juniorinnen des FFC Bastheim-Burgwallbach bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft den Titel holten. Ein weiteres Thema war der "Tag des Mädchenfußballs", für den noch ein Ausrichter gesucht wird. Bewerben kann sich jeder Verein. spion





Toto-Pokal



Viertelfinale im Kreis Rhön

Mittwoch, 5. April, 17.45 Uhr

TSV Rannungen - SV Ramsthal

BSC Lauter - DJK Schondra

Wollbach/KG - SG Unterweißenbrunn

TSV Trappstadt - FC Strahlungen

Die Halbfinalspiele werden am Ostermontag, 17. April, ausgetragen, das Finale findet am Montag, 1. Mai, statt.