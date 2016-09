Schweinfurter Derbysieg trotz Unterzahl

SpVgg Oberfranken Bayreuth - FC 05 Schweinfurt 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Nicolas Görtler (11.), 0:2 Nikola Jelisic (84.). Rot: Johannes Bechmann (19., Schweinfurt).

Der FC 05 ist Tabellenvierter. Und er überwintert im Pokalwettbewerb. Mit dem 2:0(1:0)-Sieg bei der SpVgg Bayreuth haben die Schweinfurter ihre Woche der Wahrheit positiv abgeschlossen, die Mannschaft ist im Soll. Die Mannschaft. Denn genau diese Charakterprüfung hat sie in Oberfranken bestanden: 70 Minuten in Unterzahl nach Rot gegen Johannes Bechmann - der Erfolg war vor allem eine Energieleistung.

Wozu so eine Rote Karte gut sein kann. Unglaublich. Als Bechmann mit den Beinen voraus in Steffen Jainta geschliddert war und Schiedsrichter Mattias Zacher in die Tasche gefasst hatte (19.), schien das Schweinfurter Schicksal besiegelt. Bei 30 Grad 70 Minuten in Unterzahl - eigentlich kaum zu machen trotz einer 1:0-Führung. "Da rennst du 80 Prozent nur noch hinterher", sagte Steffen Krautschneider. "Da kannst du der Mannschaft anschließend nicht genug Lob aussprechen." Mannschaft. Ja, dieses Wort geisterte durch alle Aussagen nach dem Spiel. Natürlich auch bei Trainer Gerd Klaus: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie kämpfen kann."

Ja, das hat sie gezeigt. Wie sie das 1:0 durch Nicolas Görtler, der nach langer Fery-Flanke und Bechmann-Ablage abgestaubt hatte (11.), mit Mann und Maus verteidigte, war aller Ehren wert. Es war nämlich keine schnöde Mauerei, nein, die Entlastungsangriffe wurden bisweilen über mehrere Stationen konstruktiv und ohne Hektik nach vorn getragen. Der FC 05 machte der Spielvereinigung damit vor, wie diese hätte spielen müssen. Aber nicht spielte: Bayreuth wirkte ratlos gegen die schon an der Mittellinie attackierenden Gäste. Lange Bälle ins Nichts und ein bisschen Hoffnung auf eine Notbremse - das ist eben zu wenig. "Wir haben es nicht geschafft, unseren Willen auf den Platz zu bringen", befand SpVgg-Coach Marc Reinhardt.

Das bisschen Bayreuther Gefahr machte dann Julian Schneider zunichte. Seine wichtigste Tat: Schon nach einer Minute parierte der 05-Keeper gegen Dominic Schmitt. Es folgten Glanztaten gegen Philipp Hannemann (53.) und beim Freistoß von Patrick Weimar (74.). "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte", so Schneider. "Aber was die Mannschaft geleistet hat an Laufarbeit war sensationell. " Mannschaft . . . Die Mannschaft, die auch noch die Verletzung von Marco Janz wegsteckte, der gegen Johannes Golla getauscht werden musste (29.). "Das ist unser Pfund in dieser Saison, wir können immer noch was von der Bank bringen", urteilte Rot-Sünder Bechmann, der auch fand, "dass das gefühlt keine Rote Karte war".

Ja, der Bechmann. Dabei war dieser Platzverweis im Nachhinein der Schlüssel für dieses Umschalten von Spielen auf Kämpfen, einer Fähigkeit, die dem FC 05 vor einer Woche gegen Ingolstadt noch komplett abgegangen war. Ob Kevin Fery, Steffen Krautschneider oder Marco Haller - selbst fußballerische Feingeister gingen plötzlich die unbequemen Wege. Der wieder ins Spiel geworfene Andreas Bauer machte diesmal sein Zeug richtig gut. Philip Messingschlager ist wieder der Alte. Und Lukas Billick räumte mächtig ab, entlastete die neu formierte Viererkette. Schließlich dieser Nikola Jelisic: Der lief auf dem rechten Flügel, als wolle er für einen Marathon trainieren. Und er belohnte sich kurz vor Abpfiff: Nach drei Querpässen kam der Ball von links rüber zu ihm, er ließ noch kurz einen Gegner aussteigen und schob eiskalt zum 0:2 ein (84.).

"Das war wieder ein Schritt nach vorn", analysierte Schneider. Auch wenn Kollege Krautschneider den Perfektionisten geben wollte: "Der Tabellenstand ist schön, aber wir haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Zu 100 Prozentwird es noch bis zum Ende der Vorrunde dauern." Da fand er in Klaus einen verbalen Mitstreiter: "Unser Ziel bleibt es, uns weiter so zu verbessern bis alle Abläufe passen." Ob man da aktuell diese 17 Punkte habe oder ob es vielleicht nur 14 wären, sei ihm dabei egal. Es zähle nur die sportliche Entwicklung. Mit der Umstellung auf ein 4-2-3-1-System haben die Nullfünfer bewiesen, dass sie immer flexibler werden.

Bewiesen haben auch die Fans des FC 05 ihren Stellenwert. Eine Halbzeit lang schmollten sie erneut wegen einiger Stadionverbote. Mit Wiederanpfiff gaben sie den Ton an im altehrwürdigen Hans-Walter-Wild-Stadion. "Wichtig, dass die Anfeuerungen gekommen sind", freute sich Klaus. "Mit dieser Unterstützung im Rücken haben wir die drei Punkte geholt."



Schweinfurt: Schneider - Messingschlager, Bauer, Bechmann, Janz (29. Golla) - Billick, Fery - Jelisic, Haller, Krautschneider (77. Güthermann) - Görtler (87. Müller).