Rot-Weiße beherrschen Landkreis

Der Tennis-Club Rot-Weiß Bad Kissingen hat sich bereit erklärt, die Landkreismeisterschaften, welche letztmals 2013 in Münnerstadt stattfanden, heuer auf seiner Anlage auszutragen. Wegen der geringen Beteiligung und des damit verbundenen Desinteresses einiger Landkreisvereine hatte der Veranstalter sogar kurz überlegt, das Turnier abzusagen, tat dies aber doch nicht. Dass es die richtige Entscheidung war, dankten die Spieler und Spielerinnen mit guten Leistungen, boten sie doch den Interessierten hervorragenden und spannenden Sport.

Erwartungsgemäß dominierten der Teilnehmer des TC Rot-Weiß Bad Kissingen die vier ausgetragenen Konkurrenzen, waren sie doch in jedem Endspiel vertreten. Bei den Herren bestätigten Dominik Kiesel (Nr. 1) und Richard Pucher (Nr. 2) die Setzliste. Kiesel erreichte mit einem 6:0/6:0 über Tobias Winkler (TSV Maßbach) ebenso wie Pucher, der Harald Schwarz (TSV Maßbach) mit 6:1/6:1 bezwang, ungefährdet das Finale. Hier boten beide Akteure teilweise hochklassigen Tennissport. Besonders der ersten Satz - dieser ging mit 7:5 an Pucher - war äußerst spannend. Danach konnte sich aber Kiesel mit seinem druckvollen Spiel noch mit 6:1/10:2 durchsetzen.

Die Damen-Konkurrenz wurde ebenfalls von den Kissingerinnen beherrscht, stand doch ein Quartett im Halbfinale. Die Nachwuchshoffnung des TC, Friederika Stolper, wurde ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht: Sie besiegte in der Vorschlussrunde zunächst Renate Molzberger mit 6:2/6:0 und im Endspiel Sabine Häfner mit 6:3/6:0. Häfner kam nach einer 4:1- Führung durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Dorolien Moolhuyzen in das Finale und konnte den ersten Satz lange ausgeglichen gestalten, musste sich aber ihrer wesentlich jüngeren Kontrahentin geschlagen geben. Für Stolper war es nach dem Sieg bei der Jugend der zweite Landkreistitel in diesem Jahr. Auch bei den Herren 40 gab es ein rein Kissinger Finale. Verdienter Sieger wurde Timo Schaffelhofer aus der Bayernliga Herren-30-Mannschaft des TC Rot-Weiß. Schaffelhofer erreichte durch einen 6:1/6:3-Erfolg über Luxx Creed (TC Rot-Weiß) das Endspiel.



Schaffelhofer siegt deutlich

Im zweiten Halbfinale bezwang Thomas Hofmann seinen Gegner Karl-Heinz Deublein (TSV Oberthulba) mit 6:2/6:1. Hofmann war im Viertelfinale gegen Daniel Albert (TSV Oberthulba) in einem sehr sehenswerten Match mit 5:7/6:3/12:10 der glücklichere Sieger. Das Endspiel sah schließlich in Schaffelhofer mit 6:2/6:2 den verdienten Landkreismeister.

Nur fünf Doppel traten bei den Herren zur Konkurrenz an. Hier bestätige sich ebenfalls die Setzliste. Im Endspiel standen sich erwartungsgemäß Jörg Dotzel/Andreas Krebs (TSV Maßbach) sowie Dominik Kiesel mit seinem Bruder Johannes (TC Rot-Weiß, TSV Maßbach) gegenüber. Dotzel/Krebs besiegten zuvor Daniel Albert/Karl-Heinz Deublein (TSV Oberthulba) mit 6:1/6:0, während die Kiesel-Brüder über Torsten Voll/Alexander Licha (TC Rot-Weiß) mit 6:0/6:1 erfolgreich waren. Landkreismeister wurden "die Kiesels", sie gewannen das Endspiel mit 6:3/7:6.