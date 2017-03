Riedenberg muss den Abschluss verbessern

von STEPHAN PENQUITT

FC Gerolzhofen - SV Ramsthal (Samstag, 16 Uhr)



Im Keller-Gipfel erwartet der arg gebeutelte Tabellenletzte FC Gerolzhofen (16./14) den zuletzt ebenfalls wenig glücklichen SV Ramsthal (15./16). Das Tabellenschlusslicht aus dem Steigerwald kam mit drei Niederlagen in Folge nicht gut aus der Winterpause, was für Trainer Robert Tioka-Wirth nach der jüngsten 1:2-Pleite in Geesdorf Grund genug war, vorzeitig hinzuschmeißen. Nachfolger ist mit Kilian Kraus ein Gerolzhöfer Urgestein, der unter der Woche schon das Training geleitetet hat und zur neuen Runde ohnehin das Amt Tioka-Wirths übernommen hätte. Dinge, die für Ramsthals Coach Nico Schell zweitrangig sein dürften. Er möchte im Kellerduell mit seiner Mannschaft unbedingt punkten, nachdem mit dem 0:1 gegen Forst auch das dritte Match unnötigerweise verloren ging. "Gegen Forst sind wir an der eigenen Chancenverwertung gescheitert. Das Spiel hätte vom Spielverlauf her eigentlich gewonnen werden müssen. In Gerolzhofen lastet der Druck nach deren Trainerwechsel auf ihnen. Sie müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollen es gewinnen", sagt Schell. Ärgerlich nur, dass Ramsthal neben dem rotgesperrten Nico Morper auch auf Mittelfeldmotor Björn Morper verzichten muss, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. Fraglich ist zudem der Einsatz von Abwehrchef Johannes Brand, der bei der 0:1-Pokalniederlage in Rannungen nach einem bösen Foul des Gegenspielers verletzt vom Feld ging. Dafür kehrt Enrico Ott nach überstandener Sprunggelenksverletzung in den Kader zurück.



TSV Forst - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)



Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison biss sich der FC 06 Bad Kissingen (1./43) am kecken Aufsteiger Gochsheim die Zähne aus und unterlag zuhause gar mit 0:4. Damit holten die Mannen von Trainer Thomas Lutz nur drei Zähler aus den ersten drei Partien nach der Winterpause, was diesem konsequenterweise nicht so schmeckt: "Unser Auftakt ist nicht sehr gelungen. Das Spiel jetzt ist für uns schon eine Standortbestimmung, wo wir uns einordnen." Gastgeber der 06er ist der TSV Forst (7./32) der zuletzt einen schmeichelhaften Sieg aus Ramsthal davontrug, allerdings auf eigenem Geläuf, bei 23 dort geholten Punkten, die beste Bilanz aller Bezirksligateams aufzuweisen hat. Unabhängig von der Schwere der Aufgabe in Forst, hofft Lutz auf Fortschritte im eigenen Team: "Wir müssen zielorientierter spielen, besser im Strafraum zum Abschluss kommen. Gegen Gochsheim war dies zu überhastet." Definitiv fehlen werden Youngster Jonas Schmitt, dem eine hartnäckige Schienbeinentzündung zu schaffen macht, sowie der noch rotgesperrte Anthony Brinkley, den Lutz gegen Gochsheim schon schmerzlich vermisste: "Er ist für die Überraschungsmomente gut, und die haben uns gegen den TSV gefehlt. Das hat der Gegner besser gemacht als wir und hat uns durch sehr, sehr gutes Positionsspiel und guter Spielauffassung den Zahn gezogen." Bleibt für den Tabellenführer zu hoffen, dass er in Forst die Räume eng halten und ähnlich wie im Hinspiel (3:1) die drei Zähler davontragen kann.



TSV Münnerstadt - Oberschwarzach (Sonntag, 15 Uhr)



Nach dem Achtungserfolg beim torlosen Remis in Euerbach steht dem TSV Münnerstadt (6./33) erneut eine deftige Aufgabe ins Haus. Der SV-DJK Oberschwarzach (5./34) kommt mit der Empfehlung von sieben Punkten aus drei Spielen ans Münnerstädter Sportzentrum und fertigte vor Wochenfrist den FC Strahlungen klar mit 4:0 ab. Dabei schoss der zuvor eineinhalb Jahre verletzte Goalgetter Philipp Mend bereits seinen zweiten Doppelpack in kurzer Abfolge, was die Steigerwälder in der Spielauslegung noch gefährlicher macht. "Der Gegner kommt über den Kampf, da müssen wir vom Einsatz an die Leistung von Euerbach anknüpfen. Das dort war richtig gut und ein insgesamt verdienter Punkt. Leider haben wir unsere Konterchancen nicht konsequent genug ausgespielt", war TSV-Coach Thomas Dietz mit dem Spiel seiner Jungs beim Titelmitfavoriten einverstanden. Für ihn kommen jetzt die Wochen der Wahrheit: "Man wird in den nächsten Spielen sehen, wo die Reise hinführt. Wenn du deine Spiele nicht gewinnst, kannst du noch hinten reinrutschen. Wenn du sie positiv gestaltest, kannst du um Platz drei spielen. Ziel ist in jedem Fall ein Heimsieg", ist für Dietz in der Restrunde noch alles möglich. Ein Schlüssel zum Erfolg ist für den erfahrenen Übungsleiter das "in Schach halten" von Oberschwarzachs Spielertrainer Simon Müller und eben von Comebacker Philipp Mend. Dies gelang im Hinspiel sehr gut, denn da siegten die Nägelsieder dank der besten Saisonleistung und eines Dreierpacks von 13-Tore-Mann Simon Snaschel klar mit 3:0. Urlaubsbedingt fehlen wird im ansonsten wohl unveränderten Kader Fabian May.



FC Geesdorf - SV Riedenberg (Sonntag, 15 Uhr)



Eine bittere Pille musste der SV Riedenberg (12./20) am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Dampfach schlucken. Statt eines wichtigen Heimdreiers standen die Schützlinge von Trainer Marius Kubo am Ende mit leeren Händen da, weil die Gäste in den Schlussminuten mit ihren wenigen Torgelegenheiten einen 0:1-Rückstand noch drehten, und das in Unterzahl. Dementsprechend enttäuscht war Riedenbergs Coach: "Wir haben über weite Strecken gut verteidigt und Dampfach vom Tor weggehalten. Den Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir den Sack nicht vorher zugemacht haben. Mit dem 2:0 wäre der Käse wohl gegessen gewesen. Vom Einsatz und von der Laufbereitschaft kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen." Zudem musste Riedenberg gegen die Mannschaft aus dem Kreis Haßberge mit einem Minikader ins Spiel gehen, was ein zusätzliches Handicap darstellte. Für die Partie beim Tabellenachten FC Geesdorf (8./32) hofft Kubo, dass einige Akteure wieder in die Mannschaft zurückkehren. Ob es für Philipp Dorn nach seiner Zerrung schon wieder für einen Einsatz reicht, ist fraglich. "Wir müssen in jedem Fall so weitermachen, denn das Engagement passt. Was wir verbessern sollten, ist unser Abschluss. Da gilt es, die Ruhe am Ball zu finden, vor allem eben im letzten Spieldrittel." Das Hinspiel gewannen die Geesdorfer durch ein spätes Tor von Stefan Weiglein, der es bislang ebenso auf neun Saisontreffer bringt wie Spielertrainer Hassan Remeithi und dessen Bruder Mohammed.