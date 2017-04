Rannungen belohnt sich für sein Geduldsspiel

von JÜRGEN SCHMITT PETER BALTHASAR

SV Garitz - SG Heustreu/Hollstadt 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Moritz Menninger (8.), 1:1 Björn Schlereth (45.), 1:2 Matthias Schäfer (80.), 2:2 Björn Schlereth (90+3). Bes. Vorkommnis: André Molitor pariert Foulelfmeter von Marco Niebling (72.).

Am Donnerstag geht es um richtig viel für die Garitzer beim Keller-Gipfel in Sulzthal. Eine Portion Selbstvertrauen hätte für den schweren Gang nicht geschadet, aber gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Liga reichte es nur zu einem Punkt für die Elf von Andrzej Sadowski. "Wir verstehen es einfach nicht, klare Chancen in Tore umzumünzen", bedauerte SV-Pressesprecher Thomas Leiner, der eine erste Hälfte auf schwachem Niveau - und dennoch zwei Tore gesehen hatte. Nach der Flanke von Marcel Betz hatte Moritz Menninger volley und unhaltbar getroffen, beim Ausgleich unmittelbar vor der Pause war Björn Schlereth mit dem Kopf zur Stelle. Den Eckball zuvor hatte Julian Thomas mit seinem parierten Schuss heraufbeschworen. Nach dem Wechsel wurde das Garitzer Spiel druckvoller. Nur die Belohnung blieb aus, weil Björn Schlereth in bester Position übers Tor lupfte, Marco Niebling einen Strafstoß verschoss nach Foul an Julian Thomas, der ebenfalls einen Hochkaräter liegen ließ. Stattdessen legte nach Niebling-Fehler erneut der Gast vor, ehe Schlereth nach dem Pass von Dominik Werner zumindest die Niederlage verhinderte. js



TSV Rannungen - FC Bad Brückenau 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Fabian Erhard (57.), 1:1 Philipp Jakobsche (60.), 2:1 Martin Herbig (89.). Gelb-Rot: Eugen Ortmann (79.), Kevin Lormehs (82., beide Bad Brückenau).

Natürlich irgendwo ein glücklicher Dreier für den TSV Rannungen, der erst spät den Siegtreffer gesetzt hatte. Aber eben auch so was von verdient, weil die Elf von Werner Köhler über die 90 Minuten mehr vom Spiel und auch die größeren Chancen besaß. "Ich hatte zudem den Eindruck, dass wir das Spiel vom Freitag kräftemäßig besser weggesteckt haben als unser Gegner", sagte TSV-Pressesprecher Ludwig Berninger. Bereits vor dem Wechsel hatten die Rannunger das Spiel dominiert, hatten unter anderem den Lattenschuss von Christian Keller aus 30 Metern anzubieten, aber auch der auf Konter setzende Gegner fand offensiv statt mit der von Florian Erhard parierten Gelegenheit für Felix Frank (12.). Mit Wiederanpfiff fielen die überfälligen Treffer. Beginnend mit dem Erfolgserlebnis für Fabian Erhard, der nach dem Freistoßball an die Latte von Benjamin Kaufmann per Abstauber zur Stelle war. Nicht viel später die Ernüchterung, als FC-Spielertrainer Philipp Jakobsche nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Vor allem Sebastian Ziegler überzeugte bei den Rhönern mit einer starken Abwehrleistung, aber das stete Anrennen der Gastgeber, zumal in klarer Überzahl, wurde belohnt durch den Schuss von Martin Herbig aus spitzem Winkel. js



FC Untererthal - SV Rödelmaier 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Ermisch (29.), 1:1 Michael Schultheis (53.), 2:1 Lukas Tartler (86.), 2:2 Alexander Pretscher (90.).

Der eine Punkt gegen den Aufstiegs-Kandidaten hält die Viktoria zumindest über dem Strich, punktgleich freilich mit Herbstadt auf dem ersten Relegationsplatz. "Aber Rödelmaier war diesmal schlagbar. Wir sind selbst schuld, wenn man kurz vor Schluss in Führung geht, muss man das besser verteidigen", sagte FC-Pressesprecher Matthias Schneider. Eine technisch feine Klinge schlug der Gast von Beginn an, wusste sich aber keine klaren Chancen herauszuarbeiten. Stattdessen war SV-Keeper Markus Werner gefordert beim Schuss von Lukas Tartler nach dem Pass von Sebastian Hüfner. Aber machtlos beim Führungstreffer der Untererthaler durch Tartler nach dem schönen Spielzug über Andi Weigand. Mit einem sehenswerten Freistoß glich der Gast durch Michael Schultheis aus, was allerdings den Ehrgeiz der Gastgeber erst recht anstachelte. "Zwischen der 60. und 86. Minute hatten wir die klar besseren Gelegenheiten", wusste Matthias Schneider. Verdient daher die erneute Führung durch Lukas Tartler, der nach Weigand-Zuspiel den Torwart verladen hatte. "Das Unentschieden geht aber in Ordnung, weil Rödelmaier die bessere Spielanlage hatte", so Schneider. Bedauerte allerdings, dass der "sehr gute Schiedsrichter" ein klares Handspiel der Gäste nur mit der gelben Karte geahndet hatte (55.). "Lukas Tartler wurde so ein klares Tor verweigert." js



TSV Großbardorf II - VfR Sulzthal 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Jean-Bosco Makengo (4., 42., 46.,48.), 5:0 Maximilian Dietz (83.), 6:0 Johannes Kanz (90.).

Eindeutige Angelegenheit für die Bayernligareserve gegen die total überforderten Sulzthaler, denen man den Kräfteverschleiß aus dem Freitagsspiel deutlich anmerkte. Matchwinner für die Hausherren war Jean-Bosco Makengo, der gleich vier Mal einnetzte. Die Gäste dagegen konnten sich während der gesamten Spielzeit keine einzige nennenswerte Möglichkeit erspielen. "Trotz des Kantersiegs war es kein besonders gutes Match von uns. Wir haben schon bessere Spiele abgeliefert", berichtete TSV-Informant Nico Kirchner. Den Torreigen leitete Makengo ein, als er das Leder nach Querpass von Nico Wirsing ins leere Tor schob. Dem zweiten Treffer kurz vor dem Wechsel ging ebenfalls ein Querpass, dieses Mal von Adrian Reith, voraus. Innerhalb von drei Minuten kurz nach Wiederanpfiff machte Makengo seine Tore drei und vier und sorgte damit für die endgültige Entscheidung gegen harmlose Gäste. Maximilian Dietz und Johannes Kanz machten das halbe Dutzend voll. rus



FC Thulba - VfL Spfr. Bad Neustadt 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Marek Buchowski (19.), 1:1 Victor Kleinhenz (45., Foulelfmeter), 2:1 Tobias Huppmann (67.).

Es war wieder knapp, aber die Frankonen haben drei weitere Punkte in Richtung Titelgewinn eingesackt. Lorenz Heim hatte die frühe Führung auf dem Fuß, traf nach Hereingabe von Tobias Huppmann aber nur die Latte (3.). Mitten in die Dominanz der Heimelf platzte das 0:1, als Felix Nöth zwar an FC-Keeper Alexander Büchner scheiterte. Doch die abprallende Kugel landete auf dem Fuß von Marek Buchowski, der sie per Bogenlampe in die Maschen setzte. Der Favorit reagierte mit wütenden Offensivaktionen auf den Rückstand, doch weder Fabian Düsterwald (31.) noch Lorenz Heim (32.) wussten ihre Topgelegenheiten zu nutzen. Dass doch noch der Ausgleich vor dem Seitenwechsel fiel, war laut FC-Pressesprecher Christoph Adrio einem "völlig überflüssigen Abwehrversuch des Gäste-Torhüters zu verdanken". Nach dem Foul von Benedikt Kolb an Marius Schubert verwandelte FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz den fälligen Strafstoß sicher. Die optische Überlegenheit des Spitzenreiters währte auch im zweiten Durchgang. Nach einem Vormarsch von Markus Kaufmann an der Außenlinie entlang wurde dessen Flanke von einem gegnerischen Abwehrbein so unglücklich abgefälscht, dass sie dem einschussbereiten Huppmann vor die Füße fiel. Einen deutlicheren Sieg verpasste Maximilian Heinrich zweimal (84., 87.). "Nächste Woche wollen wir beim Spitzenspiel in Rödelmaier den Sack zumachen", so Adrio hoffnungsvoll. sbp



FC Bad Brückenau - SV Rödelmaier 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Christian Hofgesang (64.), 1:1 Ronald Kömpel (74.).

Arm an Chancen gestaltete sich die erste Hälfte. Einen Schuss von Ronald Kömpel parierte SVR-Torwart Markus Werner stark. Die Aktion rief Rödelmaier auf den Plan. Ein Volleyschuss von Christian Hofgesang (39.) und André Raabs Versuch brachten aber keinen Erfolg. Die bis dato dickste Bad Brückenauer Chance vergab Florian Jakobsche, der nach dem Wechsel freistehend am Tor vorbei schoss (54.). In Führung ging der Gast zehn Minuten später durch einen Freistoßball von Christian Hofgesang, der aus 35 Metern unberührt ins Tor segelte. SVler Sebastian Popp hatte FC-Keeper Alex Gartung entscheidend irritiert. Ronald Kömpel besorgte schließlich den insgesamt verdienten Ausgleich, als er einen Abpraller über die Linie drückte. "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, wobei wir es verpasst haben, vor dem Gegentreffer selbst in Führung zu gehen. Aber darüber ärgere ich mich weniger als über die Niederlage vor acht Tagen gegen Thulba, wo wir wesentlich stärker gespielt haben, aber in der unberechtigt langen Nachspielzeit verloren haben. Unsere Lage ist schwierig, aber die Mannschaft gibt nicht auf", sagte FC-Spielertrainer Philipp Jakobsche.



Sportfreunde Herbstadt - TSV Rannungen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Fabian Erhard (15.), 0:2 Martin Herbig (50.), 0:3 Matthias Peuker (89.). Bes. Vorkommnis: Mathias Leicht (Herbstadt) schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (43.).

Weil der eingeteilte Schiedsrichter nicht kam, übernahm zunächst der geplante Beobachter Michael Neuhöfer die Spielleitung. Er wurde nach einigen Minuten vom Hendunger Uwe Koch abgelöst, der kurzfristig die Vertretung übernahm. Ein Kunstschuss von Fabian Erhard aus 25 Metern brachte die Gäste in Führung. Die dickste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Mathias Leicht. Er schoss einen an Christoph Rützel verursachten Strafstoß am Tor vorbei. Im zweiten Durchgang arbeitete der Aufsteiger an der Wende. Aber das Teams des Ex-Trainers Werner Köhler (2010 bis 2012) agierte cleverer und konterte Herbstadt aus. Martin Herbig markierte nur fünf Minuten nach Wiederbeginn das 2:0 für den Gast. In die einsetzende Dunkelheit hinein sorgte Matthias Peuker für den Endstand.



TSV Nordheim - VfR Sulzthal 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Fischer (50.), 2:0 Dominik Baumüller (82.).

Zwei völlig verschiedene Halbzeiten prägten diese über 90 Minuten hart umkämpfte Partie. In der ersten Halbzeit waren die Gäste das klar bessere Team. Zweimal hatte ihr Torjäger Tim Eckert das 1:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte mit sehenswerten Freistößen am gut reagierenden TSV-Keeper Marcel Heinrich (3., 28.). Wie umgewandelt kamen die Gastgeber aus der Kabine. Zunächst kam Marco Schmidt aus sechs Metern den berühmten Tick zu spät (46.), doch vier Minuten später war es soweit. Der eingewechselte Dominik Baumüller lupfte das Leder in den Lauf von Johannes Fischer, und dieser nagelte das Leder aus 22 Metern unhaltbar ins Sulzthaler Gehäuse. Die Gastgeber verwalteten den knappen Vorsprung souverän bis in die Nerven aufreibende Schlussphase. Sulzthal stürmte mit Mann und Maus, zweimal kratzte die TSV-Abwehr das Leder von der Torlinie. Mitten in die Drangperiode der Sulzthaler der Auftritt von Dominik Baumüller: Nach einem Konter scheiterte er zunächst freistehend am Gästekeeper, stolperte über diesen hinweg, die Gefahr schien schon bereinigt, doch im Liegen bugsierte er das Leder über die Linie. rus



Außerdem spielten

S V Burgwallbach/Leutershausen - TSV Bad Königshofen 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Frederic Werner (30.), 1:1 Benedikt Floth (41.), 1:2 Florian Eckert (59.), 1:3 Carsten Eckart (62.).

1. FC Eibstadt 05 - TSV Nordheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Julian Diemer (10.), 1:1 Joschka Hartmann (50.), 1:2 Julian Diemer (55.), 2:2 Daniel Fürst (90.+3, Foulelfmeter).

TSV Hausen/Rhön - Spfr. Herbstadt 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Daniel Lurz (13.), 1:1, 2.1 Sebastian Hautzinger (53., 65.), 2:2 Christoph Rützel (83., Elfmeter).