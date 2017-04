Ramsthaler Ärgernis

von PETER BALTHASAR PIA SCHMITT JÜRGEN SCHMITT

FC 06 Bad Kissingen - FC Gerolzhofen 0:1 (0:0). Tor: Markus Stühler (77.).

Ausgerechnet gegen das Schlusslicht leistete sich der FC 06 eine weitere Niederlage. Bei einer ziemlich ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte Florian Heimerl das erste Ausrufezeichen mit einem Kopfballaufsetzer an die Latte nach einer Freistoßflanke von Christian Laus (15.). Keine Minute später startete Gerolzhofen über Daniel Klein einen Konter Richtung langes Eck, Markus Stühler grätschte allerdings am Tor vorbei. Bad Kissingen arbeitete mit langen Bällen, die teilweise nicht ankamen, Gerolzhofen verlagerte sich auf das Kontern, was nicht ungefährliche Torchancen brachte. Einen Weitschuss von Sergej Kirichis lenkte Gäste-Torwart Florian Ullrich über die Latte (35.). Nach einem Abwehrfehler von Heimerl ging der Volleyschuss von Daniel Klein über das Toreck (39.). Mit einem 0:0 verabschiedeten sich die Mannschaften in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff änderte sich wenig am Geschehen, die Platzherren drückten, die Steierwälder standen tief und versuchten über Konter zum Erfolg zu kommen. Der Plan ging eine Viertelstunde vor Spielende auf, als der eingewechselte Eduard Krüger einem weiten Schlag hinterherlief, den der herausstürzende Florian Rottenberger Richtung Mittellinie schlug. Aber die Kugel landete auf dem Fuß von Markus Stühler, der sie aus 40 Meter Entfernung in die Maschen setzte. Das folgende Anrennen der 06er blieb erfolglos. "Wir bringen momentan einfach nicht die Klarheit, die uns noch in der Vorrunde ausgezeichnet hat, in unser Spiel", so Trainer Thomas Lutz enttäuscht.

Bad Kissingen: Rottenberger, Müller (72. Hüfner), Heilmann, Hamzic (61. Limpert), Kirichis, Laus, Heimerl (61. Gergely), V. Ruja, R. Ruja, Puscas, Brinkley.



SV Ramsthal - FC Geesdorf 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Timo Kaiser (58.), 1:1 Hassan Alremeithi (90.+2).

"Aufwand und Ertrag haben einfach nicht gepasst. Wir hatten die Chancen und hätten daher das 2:0 machen müssen. Für unsere Situation ist der eine Punkt definitiv zu wenig", wusste Ramsthals Pressesprecher Jochen Hesselbach. Bis in die Nachspielzeit hinein hatten die 120 Zuschauer in Wirmsthal - ab der nächsten Woche wird wieder in Ramsthal gekickt - die drei Punkte beim Aufsteiger gesehen, ehe FC-Spielertrainer Hassan Alremeithi nach einem Zuspiel flach und präzise getroffen hatte. Davor hatte die Elf von Nico Schell durchaus gezeigt, wie Abstiegskampf geht. Auch wenn sich die erste gute Gelegenheit den Gästen geboten hatte, und zwar in Person von Julian Zehnder, dessen Volleyschuss zur Beute wurde von SV-Torsteher Frank Popp. Der sah dann aber stärker werdende Ramsthaler, die durch den Kopfball von Tim Danz und den Schuss von Enrico Ott nach Konter über Sascha Ott zweimal dicht vor dem Führungstreffer standen, den Keeper Dominik Holzmann mit starken Paraden zu verhinden wusste. Und sich nach knapp einer Stunde doch geschlagen geben musste bei der direkt verwandelten Ecke von Timo Kaiser, als Holzmann nicht die beste Figur abgab. Aber der Geesdorfer Zerberus sollte schnell wieder zu alter Stärke zurückfinden mit den guten Reaktionen bei den beiden Versuchen von Sascha Ott nach dem Konter über Matthias Mock und nach einer gelungenen Kombination über Timo Kaiser, Daniel Hagemann und Enrico Ott. Auf der Gegenseite hatte Mohamed Remaithi seinen Schuss zu hoch angesetzt, ehe erneut Sascha Ott das Leder knapp neben das Gestänge setzte, bevor die Geesdorfer zum Gegenschlag ausholten.

Ramsthal: Popp, M. Schmitt, Danz (56. Hagemann), Voss, J. Mock, Kaiser, P. Schmitt, M. Mock, S. Ott (90. Weber), E. Ott, N. Morper.



S V Riedenberg - FC Strahlungen 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Tim Krais (52., 83.), 0:3 Markus Neder (89.). Bes. Vorkommnis: Johannes Bömmel (Strahlungen) pariert Foulelfmeter von James Galloway (17.).

Bitter enttäuscht vom Ergebnis zeigte sich SV-Coach Marius Kubo, "weil wir das Spiel aufgrund unserer Chancen und den fehlerhaften Aktionen bei den Gegentreffern nicht hätten verlieren müssen". Die Gäste agierten zunächst sehr defensiv und störten den Spielaufbau der Heimelf erst in der eigenen Hälfte. Chancen ergaben sich für die Grün-Weißen so zunächst nur bei Standards, dabei scheiterte James Galloway nach vorherigem Foul an Philipp Dorn mit einem Strafstoß an Keeper Johannes Bömmel. Aus der Kabine kamen die Platzherren hochmotiviert, kassierten aber den ersten Gegentreffer, als Christoph Dorn das Leder verlor. Auch beim 0:2 war der wieselflinke Tim Krais zur Stelle, als er in einen katastrophalen Querpass der heimischen Verteidiger vor dem eigenen Sechzehner dazwischenlief. Die Kubo-Elf warf nun alles nach vorne und wurde ein drittes Mal kalt erwischt. Bei einem Missverständnis zwischen Simon und dem gerade eingewechselten Christian Hergenröder reagierte Markus Neder blitzschnell und ließ Florian Dorn keine Abwehrchance. "Nach einem solchen Spiel bist du als Trainer einfach nur bedient", so Kubo total geknickt.

Riedenberg: F. Dorn, Krapf(54. Wich), Vorndran, Schuhmann, Spahn (62. Schäfer), Barthelmes, Carton, Ch. Dorn (85. Ch. Hergenröder), S. Hergenröder, Ph. Dorn, Galloway.



DJK Dampfach - TSV Münnerstadt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Simon Snaschel (36.), 1:1 Ralf Riedlmeier (56.).

"Mit dem Punkt können wir leben", schloss TSV-Sportvorstand Günter Scheuring seinen Bericht ab, wobei das Ergebnis aufgrund der Überlegenheit der Gäste im ersten Durchgang und der starken Offensive der Einheimischen als gerecht empfunden wurde. Die Schützlinge von Thomas Dietz diktierten durch hohe Laufbereitschaft das Match in den ersten 45 Minuten, gingen nach Steilpass von Niklas Markart durch Simon Snaschel verdient in Führung und scheiterten ansonsten bei zwei weiteren guten Möglichkeiten am überragenden DJK-Torwart Benedikt Stöcker. Dieser zauberte, Ralf Riedlmeier hatte kurz zuvor eine flache Hereingabe, die TSV-Keeper Lorenz Büttner nur prallen lassen konnte, über die Torlinie verlängert, nach Kopfball von Niklas Markart aus dem Winkel. "Den Ball habe ich schon drin gesehen", so Scheuring, der allerdings in der Schlussphase auch von "Glück" sprach, als der eingewechselte DJKler Julian Ziegler nur das Quergestänge anvisierte. "Insgesamt haben wir uns den Punkt durch eine kompakte Mannschaftsleistung gegen einen kämpferisch starken Kontrahenten redlich verdient", meinte Scheuring, "vor allem unsere Abwehr hat dem Dampfacher Torjäger Patrick Winter keinen Freiraum gelassen."

Münnerstadt: Büttner, Müller (83. Mangold), Markert, Köhler, J. Schmittzeh, Schmitt, Markart (92. Schüller), L. Schmittzeh, Katzenberger, Snaschel, Coprak (81. Kheder).





Außerdem spielten

SV-DJK Oberschwarzach - SV-DJK Unterspiesheim 1:0 (0:0). Tor: Lorenz Dülk (51.). Gelb-Rot: Philipp Mend (89., Oberschwarzach), Axel Seidler (90., Unterspiesheim). Rot: Marcel Götz (3., Oberschwarzach), Moritz Nunn (12., Unterspiesheim).

SV Euerbach/Kützberg - FSV Krum 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Frank Stoll (65., 79.).

TSV/DJK Wiesentheid - TSV Forst 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Michael Wolker (38., Elfmeter), 1:1 Sven Friedrich (41.), 1:2 Michael Wolker (47., Elfmeter).

FT Schweinfurt - TSV Gochsheim 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Clemens Haub (56.), 1:1 hristian Niklaus (90.+3), 2:1 Nino Scheidler (90.+5). Gelb-Rot: Clemens Haub (83.).