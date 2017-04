Ramsthal und Riedenberg kämpfen ums Überleben

von STEPHAN PENQUITT

TSV Münnerstadt - FC Strahlungen (Samstag, 16 Uhr)



Nach dem 1:1 bei der DJK Dampfach rüstet sich der TSV Münnerstadt (7./34) für das Nachbarschaftsderby gegen den FC Strahlungen. Das Hinspiel konnten die Mannen von Trainer Thomas Dietz vor 400 Zuschauern durch Tore von Simon Snaschel und Julian Göller mit 2:1 für sich entscheiden. Seitdem tröpfelten beim Aufsteiger aus Strahlungen nur noch vereinzelt Zähler aufs Punktekonto, bis die Kicker um Spielertrainer Thorsten Seufert vor Wochenfrist durch den 3:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten aus Riedenberg eine Art kleine Wiederauferstehung feierten. Die "Nägelsieder" dürften also gewarnt sein und Thomas Dietz sagt: "Wir brauchen mindestens die gleiche Leistung wie in Dampfach."



Die richtige Richtung

Dort spielte der TSV vor allem in Durchgang eins richtig stark und führte verdient, ehe nicht minder gute Dampfacher nach der Pause noch ausglichen. Insgesamt ein gerechtes Resultat aus Sicht des Mürschter Coaches, der mit dem Auftreten seiner Elf durchaus zufrieden war. "Einstellung, Kampf und Laufbereitschaft haben gepasst. Es war nach dem schwierigen Start aus der Winterpause ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt wollen und brauchen wir einen Heimsieg, nachdem wir zuhause in dieser Saison bereits fünfmal leer ausgegangen sind." Gegen den Derbypartner erwartet Dietz einen harten Fight: "Strahlungen ist kampfstark und braucht jeden Punkt, um hinten rauszukommen. Mit Marco Nöth und Christoph Kriener haben sie kopfballstarke Spieler und in Tim Krais einen flinken Offensivakteur. Wenn wir entsprechend dagegenhalten, bin ich zuversichtlich, einen Heimsieg zu landen." Personell steht dem TSV der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung.



1. FC Geesdorf - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)



Es will nicht so recht laufen beim FC 06 Bad Kissingen (2./44), der jüngst sogar zuhause gegen Schlusslicht Gerolzhofen (0:1) patzte und dadurch die Tabellenführung an Konkurrent SV Euerbach/Kützberg abgeben musste. Vor der Auswärtspartie beim FC Geesdorf (8./33) haben sich Mannschaft und Trainer eingeschworen und wollen die Wende zum Besseren. "Unser Motor stottert etwas. Die Durchschlagskraft fehlt, obwohl wir eigentlich vernünftigen Fußball spielen. Aber es werden zum Einen entscheidende Zweikämpfe verloren und zum Anderen nutzen wir unsere Chancen nicht, beziehungsweise kommen nicht am letzten Gegenspieler vorbei. Es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft nervös wird, aber sie merkt natürlich, dass es nicht läuft. Deswegen wollen wir in Geesdorf die körperlichen Aspekte in den Vordergrund stellen", steht für Trainer Thomas Lutz diesmal nicht der schöne Kick, sondern in erster Linie "Fußball arbeiten" auf der Agenda. Dabei will Kissingens Coach sein Team etwas umstellen. "Wir wollen diesmal als allererstes das Spiel der Geesdorfer unterbinden. Wir wissen um die Offensivstärke und haben dort in unserem letzten Bezirksligajahr verloren. Für mich wäre auch ein Remis in Ordnung, falls wir eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen." Vor zwei Jahren unterlagen die 06er in Geesdorf mit 0:2, während Kissingen in der aktuellen Runde die Mannschaft aus dem Steigerwald spät, aber letztlich klar mit 4:1 bezwang.



SV Ramsthal - SV Riedenberg (Sonntag, 15 Uhr)



Der SV Ramsthal (15./20) lädt - diesmal wieder auf dem Ramsthaler Sportgelände - zum Landkreisderby gegen den SV Riedenberg (12./23). Brisanz birgt die Partie schon alleine deshalb, weil beide Mannschaften um das nackte Überleben in der Bezirksliga kämpfen und beide vergangenes Wochenende mit Rückschlägen umgehen mussten. Riedenberg verlor daheim gegen Tabellennachbar Strahlungen mit 0:3, während Ramsthals Schützlinge von Trainer Nico Schell zwar einen Zähler gegen Geesdorf ergatterten, den Ausgleich allerdings in der Nachspielzeit kassierten. "Das war eine große Enttäuschung nach dem Spiel, ein ganz bitterer Punktverlust. Wir haben es verpasst, für die Entscheidung zu sorgen", ärgert sich Schell, blickt aber gleichzeitig fokussiert nach vorne: "Wer weiß, für was der Punkt noch gut ist. Wir haben jetzt unter der Woche sehr gut trainiert und wissen auch, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Klar ist, dass das Spiel gegen Riedenberg richtungsweisend sein wird. Es ist ein sehr unbequemer Gegner, für den es auch um viel geht." Im Hinspiel unterlagen die Weindörfler stark ersatzgeschwächt mit 1:2 und verloren zudem Antreiber Björn Morper wegen einer schweren Schulterverletzung. Diesmal soll der Spieß zwingend herumgedreht werden, wogegen Riedenbergs Coach Marius Kubo natürlich Einspruch erhebt: "Wir müssen zusammenlangen und unsere Chancen, die wir bekommen, auch nutzen. Zudem ist es wichtig, die einfachen, individuellen Fehler zu vermeiden, denn die werden in dieser Liga schnell bestraft." Das mussten Kubos Jungs gegen Strahlungen leidvoll erleben, obwohl man in Durchgang eins noch alles weitgehend unter Kontrolle hatte. "Wir hatten die große Chance zur Führung durch den Elfmeter, das hätte es gegen tiefstehende Strahlunger möglicherweise einfacher gemacht. Danach haben wir es vielleicht zu arg erzwingen wollen und hatten dadurch leichte Ballverluste, was der aggressive Gegner konsequent ausgenutzt hat. Daheim ist bei uns einfach der Wurm drin, deswegen ist es vielleicht ganz gut, auswärts anzutreten", so Kubo, der um den angeschlagenen Christoph Dorn bangt.