Olympische Einstellung bei Schondra und Nüdlingen

Es ging um etwas, das war ab den Halbfinals deutlich spürbar. Mit viel Einsatz kämpften die Teams in der Mellrichstädter Dreifachturnhalle um die Kreismeisterschaft im Futsal. Am Ende hieß der Gewinner TSV-DJK Wülfershausen, der im Endspiel die DJK Salz bezwang. Die SG Frickenhausen/Mellrichstadt erreichte mit technisch gutem Fußball Platz vier.



Ein wenig mehr einheimische Zuschauer hätte sich der Veranstalters gewünscht, doch die Gäste brachten Fans mit, so dass dennoch gute Stimmung in der Halle herrschte. Eine Woche nach den Qualifikationsturnieren ging es um die Hallenkrone im Spielkreis Rhön. Und damit um die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft nächstes Wochenende in Münnerstadt. Dort werden die beiden Finalisten antreten.



Der Ausrichter, die SG Frickenhausen/Mellrichstadt, legte eine gute Vorrunde hin und holte sich den Gruppensieg, obwohl das Team zum Auftakt gegen Schondra 20 Sekunden vor Schluss noch mit 0:2 zurücklag, ehe Benjamin Diemer zweimal zuschlug und das Remis sicherte.



Schneider ist zufrieden

Mit dem 2:2-Unentschieden war Schondras Abteilungsleiter Günther Schneider durchaus zufrieden: "Wir haben uns mit der Besetzung von nur acht Spielern ohne Hallentraining oder Vorbereitung gut verkauft." Genauso war er mit dem restlichen Abschneiden der DJK zufrieden, die mit einem weiteren Unentschieden (0:0) gegen Windshausen und zwei knappen Niederlagen gegen Großbardorf (0:1) und Rödelmaier (0:2) den vierten Platz besetzten.



Neben Gastgeber SG Frickenhausen/Mellrichstadt zog als Gruppenzweiter der SV Rödelmaier ins Halbfinale ein, der in in einem flotten Eröffnungsspiel Großbardorf II nach schnellem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 besiegte. Großbardorf II belegte mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den dritten Platz.



In Gruppe B war die DJK Salz mit zehn Punkten das Maß aller Dinge. Sie zog als Gruppensieger ohne Gegentor ins Halbfinale ein. Um den zweiten Platz stritten sich Burgwallbach/Leutershausen und Wülfershausen, die im letzten Gruppenspiel aufeinander trafen. Die Führung des SV konnte Patrick Warmuth egalisieren, so dass Wülfershausen dank des besseren Torverhältnisses weiter kam.



Nur erstes Spiel erfolgreich

Der TSV Nüdlingen gewann sein Auftaktspiel gegen Bad Neustadt mit 2:1, verlor dann aber recht deutlich gegen Wülfershausen (1:4). Mit den beiden letzten verlorenen Partien (0:2 gegen Burgwallbach und 0:1 gegen Salz) platzierte sich die Mannschaft von Udo Langohr nur auf Platz vier vor Bad Neustadt. "Das war in Ordnung, mehr war nicht drin", gab Langohr zu.



Im ersten Halbfinale der SG Frickenhausen/Mellrichstadt gegen die TSV-DJK Wülfershausen knüpften die Gastgeber spielerisch an die Gruppenphase an. Sie übernahmen vom Anstoß weg die Kontrolle und spielten geduldig. Doch Wülfershausen stand sicher und ließ nichts zu. Nach knapp vier Minuten hatte der Wülfershäuser Topstürmer Patrick Warmuth die erste Möglichkeit, als er den Keeper umkurvte, aber aus spitzem Winkel nicht mehr das Tor traf. Dann machte er es besser. Mit einer klasse Drehung ließ er die Verteidigung alt aussehen und traf hart und platziert ins kurze Eck. Wülfershausen blieb das gefährlichere Team. Ein Zehnmeter von Florian Büttner brachte eineinhalb Minuten vor Abpfiff die Entscheidung zum 2:0-Erfolg.



Im zweiten Halbfinale fielen keine Tore. Immer wieder versuchten es die Rödelmairer mit Schüssen aus allen Lagen. Nach etwas mehr als sieben Minuten wehrte der Sälzer Torwart Dominic Arnold einen Schuss von Sergej Schmidt an die Latte ab. Salz kam zu keinem zwingenden Abschluss. So musste das Sechsmeterschießen die Entscheidung bringen. Die ersten vier Schützen verwandelten, dann scheiterte Michael Schultheis am Pfosten. Auf der anderen Seite blieb der Sälzer Nico Rauner cool und half so zum 3:2-Erfolg.



Im Spiel um Platz drei hielt die SG Frickenhausen/Mellrichstadt dem Druck des Kreisligisten stand, doch am Ende fehlte wohl auch ein bisschen die Kraft. Allein in den ersten fünf Minuten hätte Rödelmaier alles klar machen können. Schließlich traf nach acht Minuten Lukas Kneuer aus kurzer Distanz das Tor. Kurz vor Schluss machte Sergej Schmidt per Zehnmeter alles klar.



Schließlich standen sich im Finale Wülfershausen und die DJK Salz gegenüber. Dabei beendete die DJK das Turnier ohne Gegentreffer in regulärer Spielzeit. Wülfershausen konnte sich im Sechsmeterschießen aber für die 0:3-Schlappe im Auftaktspiel revanchieren. Qualifiziert für die Bezirksmeisterschaft sind beide Finalisten. Es war ein unterhaltsames Finale, wenngleich beide Teams vorrangig defensiv agierten.