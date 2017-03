Münnerstadt dreht das Spiel gegen die Turner

von PETER BALTHASAR

FSV Krum - FC 06 Bad Kissingen 2:4 (2:0). Tore: 1:0 André Durst (4.), 2:0 Felix Hart (25.), 2:1 Rares Ruja (47.), 2:2 Vlad Ruja (59.), 2:3 Andrei Puscas (68.), 2:4 Rares Ruja (93.). Rot: Michael Witchen (91., Krum), Anthony Brinkley (91., Bad Kissingen).

Eine rasante Begegnung mit vielen Hochkarätern auf beiden Seiten bekamen die Zuschauer in den Haßbergen zu sehen. Der Tabellenführer sicherte sich die drei Punkte durch eine bessere Chancenverwertung nach der Pause. "Schon in der zweiten Minute hätten wir durch Andrei Puscas in Führung gehen können", berichtete FC-Coach Thomas Lutz. Im Gegenzug nutzte André Durst einen Fehler in der Gäste-Deckung zum 1:0. Als Puscas neuerlich die Kugel nicht an FSV-Keeper Stefan Weimann vorbeibrachte, baute die Heimelf den Vorsprung aus, als Felix Hart nach Doppelpass mit André Durst einnetzte. Danach scheiterten André Durst und Ramon Räth freistehend am starken Florian Rottenberger. Dessen Vorderleuten gelang mit dem ersten Angriff im zweiten Durchgang der Anschlusstreffer, nach einem Pfostentreffer von Christian Laus nickte der nachsetzende Rares Ruja den Ball über die Torlinie. Die Kurstädter agierten nun aggressiver. "Wir haben uns danach zweikampfstark präsentiert", so Lutz. Nach einer Stunde glich Vlad Ruja aus, den die gegnerische Deckung "vergessen" hatte laut FSV-Pressesprecher Marco Schorr. Die abstiegsbedrohten Gastgeber marschierten weiter, gerieten allerdings in Rückstand, als Puscas nach Laus-Ecke am langen Pfosten hochstieg und einköpfte. Die Partie wurde nickliger, in der Nachspielzeit sahen Anthony Brinkley und der eingewechselte Michael Witchen den roten Karton, "weil sie nach einem Zweikampf zu Boden gingen und dann aneinander gerieten", so Lutz. Der Spitzenreiter machte endgültig den Sack zu, als er nach einem abgewehrten Freistoß einen erfolgreichen Konter über Rares Ruja lief.

Bad Kissingen: Rottenberger - Müller (53. Gergely), Heilmann, Thurn (53. Hüfner), Kirichis - Stöth, Laus, Brinkley, V. Ruja - Puscas (75. Heimerl), R. Ruja.

TSV Gochsheim - SV Ramsthal 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Matthias Mock (12., Foulelfmeter), 1:1 Tino Kummer (52.), 2:1 Nico Kummer (76.), 3:1 Yannick Sprenger (87.). Rot: Nico Morper (33., Ramsthal). Bes. Vorkommnis: Frank Popp (Ramsthal) pariert Foulelfmeter von Nico Kummer (32.).

Für die Schell-Elf wäre bei diesem Auswärtsspiel mehr möglich gewesen. Aber "die Undiszipliniertheit mit folgendem Platzverweis, Nico Morper beging ein Revanchefoul an Nico Kummer, hat uns auf die Siegesstraße gebracht", sagte TSV-Pressesprecher Wolfgang Menzinger. Für die Weindörfler lief es zunächst optimal, denn nach Foul von Moritz Pfister an Sascha Ott deutete der Unparteiische auf den Punkt, Matthias Mock behielt die Nerven. Zwanzig Minuten später kam es zur gleichen Situation im gegnerischen Strafraum, den Elfer von Nico Kummer parierte der "überragende Frank Popp" (Menzinger) in großer Manier. Die Gastgeber, die mit ihrem Spiel durchs Zentrum keinen Erfolg hatten, glichen aus, als endlich ein Angriff über die Außenbahn vorgetragen wurde. Tino Kummer verlängerte die Flanke mit dem Kopf ins Toreck. Ab da waren die Einheimischen endgültig am Drücker, die jetzt defensiv taktierten Gäste versuchten es in der Offensive nur noch über Konter. Dem gewaltigen Druck hielten sie stand, bis TSV-Torjäger Nico Kummer zuschlug. "Danach haben sich die kämpferisch ordentlichen Ramsthaler zwar am Ausgleich versucht, doch in Unterzahl war das natürlich schwierig", schloss Menzinger seinen Bericht ab. Dieser notierte noch den Treffer von Yannick Sprenger, der freistehend Popp keine Abwehrchance ließ.

Ramsthal: Popp - Danz, Brand, J. Mock, Voss - M. Mock, B. Morper, N. Morper, Ph. Schmitt (82. Vierheilig) - S. Ott (90. Koch), Weber.



TSV Münnerstadt - FT Schweinfurt 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Hakan Aydin (41.), 1:1 Fuaad Kheder (81.), 2:1 Simon Snaschel (90.).

Münnerstadt drehte das Spiel in der letzten Minute, und das, obwohl die Schweinfurter laut Trainer Thomas Dietz "Riesenchancen in der zweiten Halbzeit hatten". In der ersten Hälfte erarbeitete sich Münnerstadt kaum Torchancen, Schweinfurt dafür umso mehr. Torwart Lorenz Büttner hatte beim Schlenzer von Dominik Popp Glück, dass der Ball an den Torpfosten ging (15.). Bei einer Ecke von Clemens Haub unterlief Büttner den Ball, doch Sebastian Köhler köpfte das Spielgerät noch von der Torlinie (29.). Dies alles verhinderte aber nicht den Gegentreffer kurz vor der Pause: Nach einem Querpass von Scheidler ließ Büttner Hakan Aydins Schuss abprallen. Lukas Schmittzeh brachte den Ball aber nicht aus dem Strafraum, so dass Aydin ihn über die Linie stochern konnte. Nach der Pause kam Münnerstadt besser ins Spiel, aber: "Schweinfurt hätte den Sieg in der zweiten Halbzeit mit ihren Konterchancen zumachen müssen", bilanzierte Dietz. Nach den Einwechslungen von Fuaad Kheder, Lukas Katzenberger und Jannik Schmittzeh "haben wir besser nach vorne gespielt als in der ersten Halbzeit", so Dietz. Nach einer Ecke von Lukas Schmittzeh köpfte Kheder den Ball ins Tor von Schweinfurts Keeper Sven Herder (81.). Zuvor war ein Kopfball von Simon Snaschel über das Tor gegangen (70.) und Snaschels Alleingang, bei dem der Ball nur einen Zentimeter am Tor vorbeiging, nicht belohnt worden (87.). Erst in der 90. Minute köpfte Snaschel nach einer Flanke von Lukas Schmittzeh den Ball in den Winkel zum 2:1-Endstand. "Dies war ein wichtiger, glücklicher Sieg nach der Serie von Niederlagen und Unentschieden", so Dietz. pia

Münnerstadt: Büttner - May (60. J. Schmittzeh), Müller, Köhler, L. Schmittzeh - Markert, Schmitt, Kröckel, Markart (67. Kheder) - Snaschel, Coprak (67. Katzenberger).



FC Gerolzhofen - SV Riedenberg 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Jürgen Bergmann (23.), 1:1 Patrick Barthelmes (33.), 1:2 James Galloway (75.). Gelb-Rot: Jonas Göbel (91., Gerolzhofen).

Das Sechs-Punkte-Spiel entschieden die Rhöner zu ihren Gunsten, "weil wir mit dem größeren Engagement agiert und den größeren Siegeswillen gezeigt haben", sagte SV-Abteilungsleiter Stefan Dorn. Die Gäste verpassten den Führungstreffer, als James Galloway mit einem Kopfball an Keeper Florian Ullrich scheiterte (15.). Dessen Gegenüber Florian Dorn war an der überraschenden Führung der Steigerwälder nicht unbeteiligt, als er beim Herauslaufen zögerte, was den Torschützen Jürgen Bergmann in Ballbesitz brachte. In einer nervös geführten Partie gelang Patrick Barthelmes der Ausgleich, als er die Kugel nach einem Abpraller volley aus zwanzig Meter ins Netz setzte. Die Grün-Weißen, die Philipp Dorn verletzungsbedingt in der Pause vom Platz nehmen mussten, diktierten den Rest der Spielzeit. Das überfällige 1:2 erzielte Galloway, der zunächst am FC-Goalie scheiterte, dann das hochspringende Leder über die Torlinie nickte. Die Einheimischen versuchten sich danach zwar am Ausgleich, hatten aber Glück, dass Barthelmes und Nicolas Krapf das mögliche 1:3 verpassten. "Insgesamt war unser Sieg verdient", so das Fazit von Stefan Dorn.

Riedenberg: Fl. Dorn - Schultheiss, Vorndran, Schuhmann, Krapf (80. Ch. Hergenröder) - Spahn, Carton, Barthelmes (84. N. Schumm)- Wich, Galloway, Ph. Dorn (46. S. Hergenröder).





Außerdem spielten

DJK Dampfach - SV-DJK Oberschwarzach 0:0.

SV-DJK Unterspiesheim - TSV/DJK Wiesentheid 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Linus Holzmann (27.), 1:1, 2:1 Patrick Wolf (41., 42.), 2:2 Markus Pfeufer (53.).

TSV Forst - FC Geesdorf 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Hassan Alremeithi (29.), 1:1 Yannick Reinhart (45.), 2:1 Tobias Düring (51.), 2:2 Simon Weiglein (70.), 3:2 Tobias Barth (90.).

FC Strahlungen - SV Euerbach/Kützberg 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Frank Stoll (3., 20