Langfristiger Plan mit Dominik Schönhöfer

Die Grabfeld-Gallier setzen auch in der sportlichen Führung weiter auf Konstanz. "Wir waren ja schon immer Freunde von langfristigen Plänen und Kontinuität. Viele Trainer waren sehr lange bei uns und so sind wir froh, dass wir nach kurzen freundschaftlichen Gesprächen auch bekanntgeben können, dass Dominik Schönhöfer ab Sommer in seine dann mittlerweile vierte Saison in Großbardorf geht", teilte Andreas Lampert von der sportlichen Leitung mit. "Wir hatten vereinbart, dass in der Winterpause erst alle mal abschalten und wir uns nach seiner Hochzeit zusammensetzen, um die weiteren Ziele und Pläne zu besprechen. Nachdem wir diese der sportlichen Leitung vorgestellt haben, waren sich beide Seiten sehr schnell einig, dass der gemeinsame Weg noch nicht zu Ende ist", sagte Lampert. "Dominik hat die Mannschaft in den letzten Jahren toll weiterentwickelt und trägt unsere Philosophie und Spielidee mit, so dass wir weiter perfekt zusammenpassen."



Lob für das Team

"Es waren für mich bisher sehr intensive Jahre in Großbardorf, bei einem Verein, der über viele Jahre tolle Arbeit leistet. Ich fühle mich hier extrem wohl und das Umfeld und die Menschen sind hochengagiert, so dass es für mich selbstverständlich war, weiter ein Teil davon sein zu wollen", brachte Dominik Schönhöfer seine Gefühlswelt zum Ausdruck. "Noch dazu habe ich ein tolles Team um mich herum, das mich bei der Arbeit unterstützt und eine super Mannschaft mit hochengagierten Spielern, die alles für diesen Verein und den Erfolg der Mannschaft tun", ergänzte Schönhöfer. "Ich kann mich mit allem, was in Bardorf passiert, zu 100 Prozent identifizieren und hoffe, dass ich das entgegengebrachte Vertrauen durch eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Mannschaft ein Stück weit zurückgeben kann", schloss Schönhöfer sein Statement ab.



Letzte Konsequenz fehlt

Beim letzten Testspiel vor dem Ligastart am kommenden Samstag in Frohnlach gab es am Faschingssamstag ein am Ende gerechtes 0:0-Unentschieden. "Wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen und waren nicht griffig genug in der ersten Halbzeit, aber nach der Pause haben wir es besser gemacht, nur leider die letzte Konsequenz im Strafraum vermissen lassen", ging Schönhöfer kurz auch auf das Vorbereitungsspiel gegen das Landesligaspitzenteam DJK Schwebenried/Schwemmelsbach ein. "Es war wichtig für uns, dass wir jetzt erstmals auch auf einem gut bespielbaren Rasenplatz antreten konnten und einige Spieler, die noch etwas Rückstand haben, über die volle Distanz gehen konnten. Leider fehlen aber natürlich noch einige Schlüsselspieler und man muss jetzt sehen, ob diese in der letzten Vorbereitungswoche rechtzeitig wieder in den Kader dazu stoßen können, um ab kommenden Samstag nochmal Vollgas in der Bayernliga zu geben", blickte Schönhöfer kurz voraus.