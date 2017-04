Kurios: Kothen erzielt ein Tor mit dem Rücken

von PIA SCHMITT MARCUS LEITNER

TSV Wollbach - TSV Reiterswiesen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Florian Seidl (69., Handelfmeter), 2:0 Jonas Kirchner (80.). Gelb-Rot: Florian Kiesel (87., Reiterswiesen).

In der ersten Halbzeit spielten sowohl Wollbach als auch Reiterswiesen viele lange Bälle. Alkan Kadriev setzte sich Mitte der ersten Hälfte durch, doch seinen Schlagpass schoss Matthias Albert knapp am Tor vorbei. "Den Nachschuss nach einem Pfostenschuss von Reiterswiesen hat unser Torwart Florian Erb sehr gut pariert", erklärte Wollbachs stellvertretender Abteilungsleiter Mathias Kirchner. Einen langen Ball von Reiterswiesens Torwart Jan Ebert gelang in Wollbachs Strafraum, Pascal Schreiner unterlief das Leder, so dass Christian Schmitt auf das leere Tor schießen konnte. "Doch ein Abwehrspieler von uns grätscht rein und rettet", so Kirchner. Einen Handelfmeter verwandelte Florian Seidl schließlich eiskalt zum 1:0. Das 2:0 bereitete Seidl vor, indem er einen langen Abschlag von Wollbach auf außen verlängerte und halblinks in den Sechzehner schoss, wo Jonas Kirchner verwandelte. "In der zweiten Halbzeit waren wir besser und haben klar dominiert", zog Kirchner Bilanz.



FSV Schönderling - BSC Lauter 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Florian Fichtl (3.), 1:1 Felix Dorn (40.), 1:2 Florian Fichtl (55.), 1:3 Simon Kessler (73., Foulelfmeter).

"Lauter hat uns eiskalt erwischt", gab Schönderlings Abteilungsleiter Manuel Wießner zu. "Das 0:1 ging auf unsere Kappe, da sich Moritz und Fabian Schroll schlecht abgesprochen hatten und Florian Fichtl souverän abschloss." Auch danach war Lauter das aktivere Team. Trotzdem gelang Schönderling der Ausgleich: Nach einem guten Zusammenspiel von Daniel Dorn und Markus Heil spielten sie Felix Dorn in den Lauf, der nur noch abschließen musste. "Nach der Pause war es ein offenes Spiel, das 1:2 war für uns allerdings der Knackpunkt, danach ging nicht mehr viel." Lauter bestimmte das Spiel. "Wir hatten schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf den direkten Klassenerhalt, aber wir haben uns trotzdem nicht aufgegeben", erklärte Wießner.



DJK Schondra - SV Morlesau/Windheim 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Kilian Markart ( 3.), 2:0 Tizian Rölling (26., Foulelfmeter), 2:1 Philipp Bold (42.), 3:1 Kilian Markart ( 59.), 4:1 Mario Hägerich (79.).

Schondra kam prima in die Partie und Kilian Markart brachte die Heimmannschaft mit einem Flachschuss in Führung. Simon Raab traf kurz danach nur die Latte. Nachdem Timo Schneider im Sechzehner gefoult worden war und Kevin Klüber den aufgelegten Ball in die Maschen setzte, pfiff der gute Schiedsrichter Sebastian Schaub voreilig den fälligen Strafstoß. Tizian Rölling verwertete diesen aber zum 2:0. Danach kam der Gast besser ins Spiel. Einen Schuss von Steffen Weigand konnte Torwart Michael Müller entschärfen. Ein Versuch von Jannik Schneider strich knapp am Tor vorbei. Danach lag ein Tor für die Gäste in der Luft, das dann kurz vor dem Seitenwechsel fiel. Nach einer Unaufmerksamkeit von Michael Müller war Steffen Weigand zur Stelle und markierte den Anschlusstreffer. Nach einem prima Pass von Timo Schneider auf Kilian Markart erzielte dieser die Vorentscheidung. Obwohl Morlesau/Windheim nie aufsteckte, ergaben sich für Schondra gute Konterchancen. Nach Pass von Michael Schröder auf Mario Hägerich erzielte dieser das 4:1.



DJK Kothen - TSV Oberthulba 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Marius Gruber (5.), 1:1 Dominik Metz (25.), 2:1 Tristan Keidel (30.), 3:1 Marius Gruber (60.). Gelb-Rot: Klaus Walko (90., Kothen).

Kothens Abteilungsleiter Daniel Vogler sah ein Spiel, das von zwei Mannschaften geprägt wurde, die Fußball spielen wollten: "Von vorneherein war das Tempo hoch und es gab von beiden Teams sauber herausgespielte Aktionen." Nach einem Eckball von Paul Konopka setzte Marius Gruber zum Kopfballduell an und drehte den Ball mit dem Rücken ins Netz - 1:0. Nach der Führung zog sich Kothen allerdings etwas zurück und versuchte einen ruhigeren Spielaufbau. Somit kam Oberthulba ins Pressing und übernahm die Spielkontrolle. Der Ausgleich fiel durch Dominik Metz, der den Ball an der Abwehr vorbei ins lange Eck schoss. Erst nach dem 2:1 - ein Drop-Kick durch Tristan Keidel nach einer Ecke - fand Kothen offensiv wieder besser ins Spiel. Torwart Martin Bielecki zeichnete sich in der zweiten Hälfte durch tolle Paraden aus. Nach dem 3:1 versuchte Oberthulba immer mehr nach vorne zu spielen, "deshalb mussten sie hinten aufmachen. Klaus Walko hatte noch zwei große Chancen und hätte mindestens noch ein Tor machen müssen", sagte Vogler. "Das Spiel war sehr ansehnlich, beide Mannschaften haben den Ball gut laufen gelassen. Es hat Spaß gemacht", bilanzierte der Abteilungsleiter zufrieden.



FC Hammelburg - SC Diebach 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Dennis Schmidt (23.), 1:1 Dominic Hugo (49.), 2:1 Marian Wiesler (65.), 2:2 Patrick Oftring (79.). Gelb-Rot: Dennis Schmidt (35., Hammelburg), Markus Kirchner (89., Diebach).

"Wir waren gegen Ende in der Defensive gut gestanden und haben uns so den Punkt verdient", so das Fazit von Hammelburgs Pressesprecher Kurt Kühnlein. Schon nach drei Minuten schnupperten die Hausherren an der Führung, doch Diebachs Keeper Lukas Wahler hielt den Kopfball von Alexander Kickuth. Der Tabellenführer tat sich sehr schwer gegen die gut spielenden Saalestädter. Die Gäste, mittlerweile in Überzahl, erspielten sich erst gegen Ende der ersten Halbzeit eine Chance.

Unmittelbar nach der Pause glich der Gast dann doch aus durch Dominic Hugo, aber Hammelburg kämpfte sich zurück und ging dank Marian Wiesler erneut in Führung. Diebach antwortete mit wütenden Angriffen, aber mehr als der Ausgleich durch Patrick Oftring gelang dem Gast nicht mehr. Damit versäumte es Diebach, sich von Westheim abzusetzen.



SV Obererthal - FC Westheim 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Christoph Uschold (5.).

Obererthal stellte dem Favoriten ein Bein. Schon beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung rechnete SV-Abteilungsleiter Manfred Rüth mit einer Überraschung. "Wir hatten wieder Florian Hofbauer und Marco Wolf mit dabei. Das hat uns sehr viel Stabilität verliehen." Die Entscheidung fiel sehr früh. Mit einem "wunderschönen" Schuss ins lange Eck sorgte Christoph Uschold für das Tor des Tages durch Christoph Uschold. Die Gäste kamen erst allmählich besser ins Spiel, aber Torjäger Yanik Pragmann war bei Florian Hofbauer in guten Händen. Mit einem tollen Volleyschuss prüfte Johannes Rüth Westheims Torwart Pascal Kümmert, der das Leder um den Pfosten lenkte. Nach der Pause trafen beide Seiten noch einmal die Latte. Zuerst war es David Böhm mit einem Freistoß, auf der Gegenseite Yanik Pragmann ebenfalls mit einem Standard. Am Ende blieb es beim verdienten Sieg von Obererthal, das damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfährt. pia/sml