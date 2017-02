Klaus Seufert löst Werner Köhler ab

von PETER BALTHASAR

TSV Münnerstadt - FC Fuchsstadt 2:7 (0:3). Tore: 0:1 Marcel Plehn (7.), 0:2 Dominik Halbig (19.), 0:3 Simon Häcker (25.), 0:4, Johannes Feser (49.), 1:4 Fuaad Kheder (63.), 1:5 Johannes Feser (67.), 1:6, 1:7 Andreas Graup (74., 83.), 2:7 Daniel Vielwerth (85.).

Eine überraschend hohe Niederlage kassierten die ersatzgeschwächt angetretenen Schützlinge von Thomas Dietz. Der Landesligist, der mit Ausnahme von Simon Bolz in Bestbesetzung auflief, hatte über neunzig Minuten Schnelligkeitsvorteile und erwies sich als zweikampfstärker. Den Führungstreffer erzielte Marcel Plehn per Kopf nach einer Ecke von Dominik Halbig, der den zweiten FC-Treffer erzielte und den dritten von Simon Häcker ebenfalls vorbereitete. Erst nach dem 4:0 von Johannes Feser durfte auch der Bezirksligist jubeln, als Fuaad Kheder auf Vorlage von Patrick Schießer traf. Den alten Abstand stellte neuerlich Feser nach langem Schlag von Nikolai Wolf her, ehe Andreas Graup mit einem Doppelpack auf 1:7 erhöhte. Daniel Vielwerth sorgte nach einer Ecke für den Endstand. "Unsere Leistung war weitgehend in Ordnung, aber stimmen muss sie letztlich am kommenden Samstag, wenn wir unser erstes Ligaspiel in Memmelsdorf bestreiten", so FC-Trainer Martin Halbig.



FC 06 Bad Kissingen - FC Thulba 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Tobias Huppmann (52.).

Das vom Sportpark kurzfristig auf die Thulbaer Höhe verlegte Match sah vor dem Kabinengang die 06-er im Vorteil. Deren Coach Thomas Lutz hatte schon vor dem Anpfiff seinen Torhüter Florian Rottenberger, der mit Fieber angereist war, sicherheitshalber nach Hause geschickt und mangels vorhandener Ersatzkraft seinen Torjäger Andrei Puscas in den Kasten gestellt. Dieser bekam recht wenig zu tun, sein Nachfolger im zweiten Durchgang, Anthony Brinkley, gegen jetzt zunehmend stärker werdende Frankonen umso mehr. Diese erzielten durch Tobias Huppmann, dem Felix Lutz das Leder in den Lauf legte, mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck das Tor des Tages. Der Tabellenführer der Bezirksliga bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch das Fehlen der ausgewechselten Christian Laus sowie von Brinkley war dem Spielaufbau nicht förderlich.



TSV Rannungen - SV Riedenberg 2:2 (1:1). Tore : 1:0 Fabian Erhard (15.), 1:1 Stefan Wich (23.), 1:2 Christoph Dorn (67., Foulelfmeter), 2:2 Fabian Erhard (72.).

Der Kreisligist ging in Führung, als ihr Keeper Florian Erhard mit einem weiten Abschlag die SV-Deckung überraschte und in Fabian Erhard einen nicht mehr zu stoppenden Abnehmer fand. Den Ausgleichstreffer besorgte wenig später Stefan Wich, weil sich zwei Gegenspieler uneins waren. Als Michael Röder einen Grün-Weißen im Sechzehner umsäbelte, brachte Christoph Dorn den Bezirksligisten in Führung. Doch diese hielt nicht lange, weil Fabian Erhard auf Vorarbeit von Benny Kaufmann abgeklärt abschloss. Laut Mitteilung von Benny Kaufmann, der in dieser Saison noch als Abteilungsleiter fungiert, wurden beim Kreisligisten bereits die Weichen für die nächste Saison gestellt. Als Nachfolger von Coach Werner Köhler, der wie angekündigt sein Engagement beendet, wird der bisherige Juniorentrainer Klaus Seufert das Traineramt übernehmen, ihm zur Seite gestellt wurde Ex-Spieler Dominik Hüllmantel, der nach zweijähriger Absenz aus den USA zurückkehrt. Als neuer Abteilungsleiter wird im Sommer Michael Hobelsberger fungieren.



FC 06 Bad Kissingen - SV Sömmersdorf/Obbach 4:0 (0:0)-Tore: 1:0 Ervin Gergely (54.), 2:0 Julian Hüfner (63.), 3:0 Marcel Martschoke (79., Eigentor), 4:0 Vlad Ruja (86.).

"Das war ein gutes Vorbereitungsspiel gegen einen spielstarken Gegner", lobte FC-Coach Thomas Lutz sowohl seine Schützlinge wie auch den Gegner. Dieser hielt auf dem C-Platz im Sportpark vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, was auch SV-Spielertrainer Daniel May, der auf vier Stammspieler verzichten musste, nach dem Abpfiff zufrieden stellte. Die überlegenen Gastgeber gingen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, als der SV-Deckung ein Abwehrschnitzer unterlief, den Ervin Gergely, der noch den gegnerischen Torwart umkurvte, sofort bestrafte. Zehn Minuten später erlief sich Julian Hüfner einen Steilpass von Vlad Ruja, der flach einschob. Als Marcel Martoschke in einen Pass von Hüfner einlief und damit seinen starken Torhüter, den Ex-Euerbacher Jens Dotzel, überraschte, war die Partie entschieden. Auf Vorlage des eingewechselten Rares Ruja sorgte Vlad Ruja aus Nahdistanz für den Endstand.



S V Ramsthal - TSV Bad Königshofen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Patrick Kuhn (33.), 1:1 Marcel Schmitt (42., Foulelfmeter), 2:1 Timo Scheuring (53.), 3:1 Enrico Ott (57.).

Mit der Generalprobe vor dem Ligaauftakt, die Weindörfler empfangen am Sonnabend in Wirmsthal die Münnerstädter zum Derby, war auch SV-Trainer Nico Schell zufrieden. "In der ersten Halbzeit waren wir gegen einen da noch defensiv agierenden Gegner dominant, überraschend ging dieser mit seiner ersten richtigen Möglichkeit in Führung", berichtete Schell. Die Platzherren glichen vor dem Kabinengang durch einen Strafstoß aus, im zweiten Durchgang ergaben sich für den Bezirksligisten, weil die Grabfelder nun offensiver agierten, Freiräume. Die Treffer von Timo Scheuring und Enrico Ott resultierten aus Steilpässen, die geeignete Abnehmer fanden. "Über den momentanen Zustand des Teams kann ich nicht klagen", so Schell. "Die Vorbereitungsphase verlief verletzungsfrei. Ich blicke nun mit Zuversicht den Ligaspielen entgegen."



FC Thulba - FC Reichenbach 4:4 (2:3). Tore: 1:0 Tobias Huppmann (12.), 2:0 Lorenz Heim (16.), 2:1 Markus Weisenseel (26.), 2:2, 2:3 Johannes Katzenberger (38., 42.), 3:3 Lorenz Heim (72.), 3:4 Johannes Katzenberger (78.), 4:4 Matthias Wolf (87.).

FC Bad Brückenau - DJK Kothen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Felix Bauer (15.), 1:1 Kevin Lormehs (45.), 1:2 Rouven Kryczek (47.), 2:2 Eugen Ortmann (80.).

FC Westheim - FC Fuchsstadt II 17:0 (9:0). Tore: 1:0, 2:0 Daniel Wendel (2., 11.), 3:0 Yanik Pragmann (12.), 4:0 Fabian Martin (17.), 5:0 Fabian Beck (32.), 6:0 Fabian Martin (35.), 7:0 Christoph Kohlhepp (42.), 8:0 Fabian Beck (43.), 9:0 Fabian Martin (45.), 10:0 Yanik Pragmann (51.), 11:0 Anton Greilich (55.), 12:0 Yanik Pragmann (59.), 13:0 Veit-Luca Roth (71.), 14:0 Fabian Martin (73.), 15:0 Fabian Beck (75.), 16:0 Anton Greilich (79.), 17:0 Yanik Pragmann (80.).

SG Premich/Langenleiten - TSV Wollbach 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Jonas Kirchner (16., 20.), 1:2 Christoph Klamann (72.), 1:3 Florian Seidl (75.), 2:3 Christoph Klamann (79.), 2:4 Alexander Zink (82.).

FC Eibelstadt II - DJK Schondra 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Timo Schneider (20.), 1:1 Ricardo Geffke (74., Foulelfmeter).

DJK Schweinfurt - FC Hammelburg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Feiler (8.), 1:1 Christopher Schaupp (68., Eigentor), 2:1 Maximilian Feiler (75.), 3:1 Andre Schmidtke (88.).

FC Augsfeld - FC Rottershausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Seufert (2.), 1:1 Stefan Klemm (55.), 1:2 Maximilian Seufert (90.).

TSV Steinach - TSV Münnerstadt II 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Hein (11., 50.), 2:1 Jonas Back (53., Foulelfmeter), 3:1 Maximilian Hein (81.), 4:1 Aaron Friedel (84.).

TSV-DJK Wülfershausen - SpVgg Haard 4:2 (1:1). Tore: 0:1 Jan Niklas Kiesel (6.), 1:1 Florian Balling (35., Foulelfmeter), 2:1 Heiko Ziegler (65.), 2:2 Jan Niklas Kiesel (68.), 3:2 Patrik Warmuth (70.), 4:2 Lucas Gensler (88.).

TSV Oberthulba - SC Motten 2:1 (1:0). Tore für Oberthulba: Markus Markert, Sebastian Weidner.

SV Obererthal - TSV/FT Schonungen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Marius Laudensack (12.), 1:1, 1:2 Patrick Pfister (30., 32.), 2:2 David Böhm (52.), 2:3 Christof Rüth (69, Eigentor).

SG Oerlenbach/Ebenhausen - FC Elfershausen 4:3 (3:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Adrian Campbell (2., 18., 20.), 1:3 Max Backhaus (23.), 2:3 Rafael Jarczk (33.), 3:3 Frank Schmitt (41., Foulelfmeter), 4:3 Joachim Hofmann (48.).

SG Bad Bocklet/Aschach - FC Eltingshausen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Carsten Ulrich (51.), 1:1, 1:2 Alexander Schott (82., 88.).

SC Oberbach/Riedenberg II - SG Wildflecken/Oberwildflecken 5:1 (0:0). Tore: 1:0 Christian Hergenroeder (47.), 2:0 Florian Rüttiger (51.), 3:0 Christian Dorn (68., Foulelfmeter), 3:1 Maher Chagour (70.), 4:1, 5:1 Philipp Schäfer (71., 87., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Peter Lauskan (89., Wildflecken/Oberwildflecken).

TSV Reiterswiesen - TSV Theilheim 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Fischer (14.), 1:1 Fabian Renninger (37.), 1:2 Kevin Seuffert (40.), 1:3 Florian Barth (59.), 1:4 Marius Cäsar (61.), 1:5 Dominik Schneider (67.).

SG Salz II/Mühlbach - SG Seubrigshausen/Großwenkheim 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Alexander Schuhmann (71.), 1:1 Michael Link (74.).

SG Abersfeld/Löffelsterz/Reichmannshausen - SV Ramsthal II 4:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Alexander Matern (56., 62.), 3:0 Jonas Löser (75.), 4:0 Alexander Matern (85.).

DJK Schlimpfhof - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marius Panzer (2., 12., 26.), 4:0, 5:0 Philipp Kleinhenz (51., 65.), 5:1 Alexander Feser (72.), 5:2 Thomas Braun (81.).

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - FC Untererthal II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Lukas Hereth (2.), 1:1 Raphael Stoll (45.), 2:1 Marcel Caspari (65.), 2:2 Andreas Herrlein (70.), 2:3 Lukas Hereth (72.).

DJK Wülfershausen II - FC Untererthal II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Hammer (72.), 0:2 Philipp Viernekäs (88.).

FC Westheim - FC Untererthal II 5:2 (4:0). Tore: 1:0 Bastian Reuter (1.), 2:0 Fabian Martin (20.), 3:0 Fabian Beck (21.), 4:0 Philipp Vierheilig (24.), 4:1, 4:2 Benedikt Hüfner (56., 71., Foulelfmeter), 5:2 Yanik Pragmann (77.).

SC Diebach - SG Altbessingen/Gauaschach/Büchold II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Dominic Hugo (10.), 2:0 Michael Mathes (40., Foulelfmeter), 3:0 Andreas Weidner (46.), 4:0 Lukas Veth (75.), 5:0 Andreas Weidner (76., Foulelfmeter), 6:0 Leonhard Hepp (85.).