Klare Vorgaben für die Sinnstädter

von STEPHAN PENQUITT

Im Volleinsatz nach der Winterpause befindet sich auch wieder die Kreisliga Rhön, wo natürlich das Derby zwischen dem FC Thulba (1./42) und dem FC Untererthal (12./17) im Blickpunkt steht. Wenngleich die Voraussetzungen unterschiedlich sind, freuen sich beide Teams auf das Nachbarschaftsduell. "Wir sind klarer Außenseiter", sagt Untererthals Spielertrainer Michael Hammer, "hoffen aber, dass Thulba nach der langen Winterpause noch Anlaufschwierigkeiten hat." Die Viktoria selbst musste ungewohnt am Faschingssonntag bereits ran und kassierte dabei eine letztlich verdiente 1:3-Niederlage zuhause gegen den TSV Großbardorf II. "Es war ärgerlich, dass wir alle drei Tore nach Standardsituationen bekommen haben und natürlich fehlte uns in Durchgang zwei, als Großbardorf immer stärker wurde, vorne Lukas Tartler, um uns bei Kontern zu entlasten", brach für den Viktoria-Coach ein wichtiger Mosaikstein weg, nachdem Tartler in der ersten Hälfte noch zur Führung einschoss, dann aber wegen Oberschenkelproblemen raus musste und für das Derby auf der Kippe steht. Beim Kontrahenten aus Thulba ist man heiß auf den Start und hofft, an die Erfolge der Vorrunde anknüpfen zu können. "Wir freuen uns riesig, aber es ist das erste Pflichtspiel. Man muss sich erst einspielen, deswegen ist es wichtig von Beginn an hochkonzentriert an die Sache ranzugehen", fokussiert Frankonen-Spielertrainer Victor Kleinhenz seine Jungs und mahnt: "Wir sind Favorit, aber wir wissen auch, dass im Derby alles möglich ist. Es gilt auf die Konter und Standards der Untererthaler achtzugeben, denn da sind sie gefährlich." Verzichten muss Kleinhenz wohl auf die angeschlagenen Akteure Marius Schubert und Julian Wüscher.



Ebenfalls bereits den zweiten Einsatz nach der Winterpause hat der TSV Rannungen (4./32), der den TSV Großbardorf II (9./24) empfängt. Mit dem 1:1 gegen Burgwallbach musste Trainer Werner Köhler letztlich leben, weil im Spiel der Seinen die Präzision fehlte. Köhler: "Der letzte Pass kam nicht an. Das hat in der Vorbereitung besser geklappt. Jetzt wollen wir gegen Großbardorf drei Zähler holen, dann sind wir wieder dabei." Köhler stellt sich auf eine umkämpfte Partie gegen die Bayernligareserve ein: "Das wird schwer, weil man ja nicht weiß, wer kommt. Aber wir sind stark genug, um sie zu schlagen, auch wenn sie drei oder vier Kaderverstärkungen von der ersten Mannschaft bekommen sollten." Bis auf den rotgesperrten Neuzugang Matthias Peuker und den kniegeschädigten Thomas Wolf meldet Köhler alle Mann an Bord.



Drei Punkte holen und am Gegner Sportfreunde Herbstadt (10./19) in der Tabelle vorbei auf den ersten Nichtabstiegsplatz rutschen. Das dürfte die klare Vorgabe des FC Bad Brückenau (11./17) sein, dessen spielender Coach Philipp Jakobsche in der Winterpause Alexander Latus vom Bezirksligisten SV Riedenberg als Neuzugang begrüßen durfte. Doch allzu einfach wird dieses Unterfangen nicht, denn Herbstadt punktete kurz vor der Winterpause noch fleißig und holte mit Christoph Rützel einen gestandenen Bayernliga-Mittelfeldspieler zurück, was die Klassenerhalts-Ambitionen der Beck-Truppe unterstreicht. Äußerst unglücklich verlief das Hinspiel für die Jakobsche-Elf, als man sich in den Schlussminuten eine 1:0-Führung noch aus den Händen reißen ließ und am Ende 1:2 unterlag.



Ziel: Keine Pleite wie im Hinspiel

Einen guten Start aus der Winterpause erhofft sich der SV Garitz (14./15). Die Mannschaft von Spielertrainer Andrzej Sadowski empfängt den SV Burgwallbach/Leutershausen (6./29), der vor Wochenfrist beim Remis in Rannungen bereits ein Faschingspünktlein stibitzte. Im Hinspiel sahen die Grün-Weißen allerdings kein Land und unterlagen den SVlern klar mit 0:4. Nicht in den Griff zu bekommen war dort wieder einmal Burgwallbachs Goalgetter Benedikt Floth, der drei Treffer erzielte und die Torschützenliste der Kreisliga gemeinsam mit dem Hausener Sebastian Hautzinger (beide 17 Saisontreffer) anführt. Kriegt man ihn diesmal in den Griff, könnte ein Dreier für Garitz in greifbarer Nähe sein.



Schlusslicht VfR Sulzthal (16./8) tritt die Reise zum VfL Sportfreunde Bad Neustadt (7./27) an, der in der Saison bisher zwei Gesichter zeigte. Während man auswärts bei nur sieben geholten Zählern weitgehend enttäuschte, ist die Elf von Spielertrainer Thomas Gerhard zuhause bei 20 Punkten und nur einer Niederlage eine Macht. Ganz anders stellt sich die Situation bei den leidgeprüften Sulzlern dar, die auswärts bei nur einem Zähler noch überhaupt kein Bein auf den Boden brachten, aber dringend Punkte benötigen, um überhaupt noch in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen zu können.