Klare Kräfteverhältnisse in der Rhöner Kreisliga

FC Untererthal - TSV Rannungen 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Timo Stahl (1.), 0:2 Fabian Erhard (12.), 0:3, 0:4 Daniel Kraus (30., 85.).

"Das war ein Klassen-Unterschied." Mit seiner Meinung stand Matthias Schneider ganz sicher nicht alleine. Die personellen Probleme wollte Untererthals Pressesprecher nicht verschweigen. Lukas Tartler (verletzt) und André Herrlein (gesperrt) wurden schmerzlich vermisst. Dann verletzten sich zwei weitere Akteure in Halbzeit eins ohne Fremdeinwirkung. "Aber ich will über Fußball reden. Und da waren wir schlichtweg chancenlos und überfordert", sagte Schneider. Schneller, spritziger, aggressiver und wacher sei Rannungen gewesen, weswegen der deutliche Halbzeitstand auch in der Höhe in Ordnung ging. Vor allem Benni Kaufmann wusste im Mittelfeld der Gäste als Ballverteiler und Vorbereiter extrem zu gefallen. Die Folge: sehenswerte und über die Außenpositionen vorbereitete Treffer. Nach dem Wechsel ließ es die Elf von Werner Köhler lockerer angehen, hatte trotzdem kein Problem, durch Daniel Kraus noch auf 4:0 zu stellen. Den Ehrentreffer auf dem Fuß hatte Andreas Weigand, aber als es darauf ankam, zeigte auch TSV-Keeper Florian Erhard Qualitäten. js



VfR Sulzthal - SV Rödelmaier 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Alexander Unsleber (1.), 1:1 Sebastian Popp (11.), 1:2 Marcel Gernert (40.), 1:3 Sebastian Popp (67.), 1:7 Christoph Koob (87.).

Den guten Willen kann man den Sulzthalern wahrlich nicht absprechen. Auch gegen den Aufstiegs-Kandidaten legten sich die Penquitt-Mannen mächtig ins Zeug. Half nur leider mal wieder nichts. "Und dann hat sich auch noch Frank Glöckner verletzt und wird womöglich mehrere Wochen fehlen", kleidete Vorstand Peter Fenn die VfR-Malaise in trübe Worte. Fast schon Ironie des Schicksals, dass die Gastgeber ruckzuck geführt hatten durch den Treffer von Alexander Unsleber, dem eine Balleroberung von Tim Eckert vorangegangen war. Aber der Ausgleich war nicht fern und fiel durch den Abstauber von Sebastian Popp nach dem Pfostenschuss von Marcel Gernert, der den Gast noch vor der Pause in Führung brachte nach dem Querpass von Sergej Schmidt. Kurz nach dem Seitenwechsel der Beinahe-Ausgleich. "Da hat mal wieder unser Eckball-Trick funktioniert, aber der Schuss von Tim Eckert ging knapp am Tor vorbei", berichtete Fenn. Das Unglück nahm aus Sulzthaler Sicht seinen Lauf, als Lorenz Halbig nach einem Konter über Maximilian Kirschner den Pfosten und auf der Gegenseite Sebastian Popp mit einem schönen Schrägschuss ins Tor traf. "Am Ende hätte es sogar schlimmer für uns enden können, weil Rödelmaier noch zweimal den Pfosten traf." js



TSV Hausen - SV Garitz 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Sebastian Jackisch (30.), 2:0 Sebastian Jackisch (36.), 3:0 Stefan Hautzinger (90.+1).

Der TSV Hausen wurde seiner Favoritenrolle voll und ganz gerecht. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde fanden die Hausherren von Minute zu Minute besser in die Partie. Mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten ebnete Sebastian Jackisch mit zwei sehenswerten Treffern den Weg zum Sieg. Beide Male lief er der Garitzer Abwehr auf und davon und ließ mit zwei präzisen Flachschüssen SV-Keeper Philipp Werner nicht den Hauch einer Abwehrchance. Ab diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber klar tonangebend, ließen jedoch bis zum Seitenwechsel durch Julian und Stefan Hautzinger noch zwei gute Möglichkeiten aus. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierten die Hausener die Partie nach Belieben, ließen aber zunächst gute Möglichkeiten durch Stefan Hautzinger (52.), Manuel Reinhart (76.) und Sebastian Jackisch aus (78.). Auf der Gegenseite zeigte sich TSV-Keeper Stefan Perleth bei Distanzschüssen von Christoph Schießer (84.) und zuvor Julian Thomas (71.) auf dem Posten, und so war der Sieg der Gastgeber erst nach dem 3:0 durch Stefan Hautzinger nach herrlicher Vorarbeit des eingewechselten Jörg Stock endgültig in trockenen Tüchern.



TSV Bad Königshofen - FC Bad Brückenau 6:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Tobias Saam (28., 45., 47.), 4:0 Marcus Lockner (54., Foulelfmeter), 5:0 Thorsten Eckart (81.), 5:1 Florian Jakobsche (85., Foulelfmeter), 6:1 Carsten Eckart (89.).

Im Duell der Badestädte entwickelte sich von Beginn an ein rassiges Fußballspiel, in das beide Mannschaften viel zu investierten bereit waren. Richtig spannend vom Spielausgang her war es allerdings nur in der ersten halben Stunde. Bis dahin hatte TSV-Keeper Andreas Hofmann (16.) durch mutiges Herauslaufen und Fußabwehr gegen Felix Frank einen Rückstand verhindert. Marcus Lockner leitete die Führung des TSV mit einem Freistoß ein, der von Patrice Wüscher auf engstem Raum zu Tobias Saam weiter geleitet wurde. Fast mit dem Halbzeitpfiff war erneut Wüscher an der Vorbereitung des 2:0 beteiligt. Seinen Flankenball köpfte Tobias Saam dem FC-Keeper Alex Gartung "durch die Hosenträger." Beim 3:0 standen mit Betonung auf "standen" gleich fünf Gegner um Tobias Saam herum, der mit einem technischen Kabinettstückchen den Ball annahm und in den Winkel setzte. Marcus Lockner verwandelte dann einen von Sascha Wagner an Patrice Wüscher verursachten Foulelfmeter zum 4:0, ehe es die Tüchert-Sarwanidi-Elf etwas langsamer angehen ließ. In den letzten zehn Minuten fielen drei Treffer. Zunächst erhöhte der TSV-Vorsitzende Thorsten Eckart mit einer feinen Einzelleistung, indem er einen Lupfer über den Keeper hinweg zum 5:0 versenkte. Florian Jakobsche gelang der Ehrentreffer zum 5:1 mit einem von Lukas Harich verursachten Foulelfmeter, ehe Carsten Eckart mit einem satten 15-Meter-Schuss das Endergebnis herstellte. rus



FC Thulba - SG Heustreu/Hollstadt 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Felix Lutz (8.), 2:0 Sergiu Nistor (21.), 3:0 Lorenz Heim (42.), 4:0 Timm Manger (64.), 5:0 Manuel Hänelt (74.).

Die Heimelf bestimmte vom Anpfiff weg das Geschehen und ging nach einer Kombination über Fabian Düsterwald und Maximilian Gah durch einen Flachschuss von Felix Lutz früh in Führung. Die tief stehenden und ersatzgeschwächten Gäste kassierten den nächsten Gegentreffer, als FC-Spielertrainer Victor Kleinhenz zu einem Schrägschuss ansetzte, den Sergiu Nistor für Keeper André Molitor unhaltbar abfälschte. In der außerordentlich fairen Partie sorgte Lorenz Heim noch vor dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung, als er nach einem unerlaubten Rückpass auf Molitor den fälligen indirekten Freistoßball ganz lässig an der Mauer vorbei ins lange Eck setzte. Im zweiten Durchgang ließen die Frankonen nicht locker, angetrieben durch Kleinhenz und Florian Heim rollte eine Angriffswelle nach der anderen aufs Gäste-Tor. Pech hatte Lutz, als sein Schuss von Pfosten zu Pfosten und dann ins Feld zurück sprang (62.). Den vierten Treffer erzielte der eingewechselte Timm Manger nach Kleinhenz-Solo. Zehn Minuten später schlug Manger einen Eckball herein, den Nistor mit dem Kopf geschickt auf Manuel Hänelt verlängerte. In der Schlussminute schlenzte Kleinhenz einen Freistoß an den Pfosten. Dass der heimische Goalie Daniel Neder in den 90 Minuten kein einziges Mal nennenswert eingreifen musste, spricht für dieses Spiel Bände. sbp





Außerdem spielten

Spfr. Herbstadt - VfL Spfr. Bad Neustadt 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Matthias Leicht (16.), 2:0 Dominik Firnschild (31.), 2:1 Maximilian Mosandl (45.).

TSV Großbardorf II - FC Eibstadt 5:3 (2:3). Tore: 1:0 Stefan Demar (20.), 1:1 Daniel Fürst (31.), 2:1 Maximilian Dietz (38.), 2:2, 2:3 Andreas Mauer (39., 43.), 3:3 Maximilian Dietz (82.), 4:3 Jean Bosco Makengo (90.), 5:3 Martin Erdenbrecher (90.+3, Elfmeter).