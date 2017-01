Kilian Ort lässt sich nicht beirren

Er ist 20 Jahre alt und hat großartige Perspektiven. Was für seine Konkurrenten in Bayern eher keine gute Nachricht ist, denn auch in den nächsten Jahren könnte er diesen Wettbewerb dominieren. Kilian Ort hat am Sonntag in Ingolstadt zum zweiten Mal nach 2014 die bayerische Einzelmeisterschaft im Tischtennis gewonnen. Im Finale setzte sich der Zweitligaspieler des TSV Bad Königshofen mit 4:3 Sätzen gegen Nico Christ vom Ligakonkurrenten TV Hilpoltstein durch. Wenige Stunden zuvor hatten sie Seite an Seite die Doppelkonkurrenz gewonnen.



Neben einem Pokal, einer Urkunde und 1000 Euro Siegprämie nahm Kilian Ort auch die Gewissheit mit auf die Heimreise, sich als bayerischer Meister für die deutsche Meisterschaft qualifiziert zu haben. Die findet im März in Bamberg statt und Kilian Ort gilt dort - knapp 70 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt - als Lokalmatador: "Im Oktober hatte ich ein Qualifikationsturnier absagen müssen. Deshalb war die Bayerische meine letzte Chance, mich für Bamberg zu qualifizieren. Ich habe gedacht, dass ich bayerischer Meister werden muss, um dabei zu sein." Gleiches galt für Nico Christ und so gaben sich die beiden hohen Favoriten bis ins Finale überhaupt keine Blöße. Nach dem Endspiel stellte sich heraus, dass auch für den Finalverlierer ein Ticket nach Bamberg gebucht war.



Solide gespielt

"Es soll keinesfalls überheblich klingen, aber es war fast klar, dass wir beide ins Endspiel kommen würden", sagte Kilian Ort mit Blick auf die Ratingwerte der Teilnehmer. Die Liste führten Ort (2367) und Christ (2306) mit großem Vorsprung vor Daniel Geist (SB Versbach/2163) an. "Ich habe ein solides Turnier gespielt und bin relativ souverän ins Finale eingezogen", sagte Ort. Ganze drei Sätze gab er in den sechs Partien auf dem Weg dorthin ab. Die nächsten zwei waren dann im Endspiel schnell weg. "Ich wusste eigentlich, was ich zu tun hatte", haderte Ort.



Zwei Tage zuvor hatten er und Christ in Würzburg noch miteinander trainiert und auch zwei Sätze auf Punkte gespielt. Jeder gewann einen, "ich habe da aber nicht alles gezeigt, was ich kann. Zum Beispiel bei den Aufschlägen", sagte Ort mit einem Augenzwinkern. Dennoch "habe ich in Ingolstadt anfangs die falsche Taktik gewählt", seufzte Ort, "ich war zu passiv und habe in den folgenden Sätzen dann ein bisschen aggressiver gespielt." Im vierten Satz ließ der Grabfelder drei Satzbälle ungenutzt und fand sich beim Stand von 1:3 Sätzen mit dem Rücken zur Wand. Nun ließ sich Kilian Ort - sein Vater Josef wirkte von draußen "positiv auf mich ein" - nicht mehr beirren, glich rasch zum 3:3 aus, behielt im entscheidenden siebten Satz mit 12:10 die Oberhand und holte den Titel bei der 70. Auflage der bayerischen Meisterschaften.



Den Satz vergeigt

Im Doppel war gegen die Paarung Ort/Christ kein Kraut gewachsen. Die beiden Zweitligaspieler hätten sich nur selbst zu Fall bringen können. Und machten es beinahe auch. Im Endspiel gegen Zaus/Ehret waren sie im vierten Satz beim Stand von 8:2 nur drei Punkte vom Titelgewinn entfernt, vergeigten den Durchgang aber noch und setzten sich erst im entscheidenden fünften Satz knapp durch. Im Mixed kam für Kilian Ort mit Nachrückerin Sandra Brechtelsbauer das Aus im Viertelfinale. "Dieser Wettbewerb stand für mich nicht so im Fokus", erklärte Ort.



Mit dem doppelten Erfolg in Ingolstadt polierte Kilian Ort sein Selbstvertrauen tüchtig auf. Das hatte wenige Tage zuvor bei den Hungarian Open den ein oder anderen Kratzer davongetragen. In Ungarn war er in der U 21-Konkurrenz trotz 2:0-Satzführung in der ersten Runde an einem Thailänder gescheitert, bei den Männern schaffte er es in einer "ausgeglichenen Gruppe" nicht über die Vorrunde hinaus. "Da war meine Stimmung natürlich nicht so berauschend", sagte der deutsche A-Nationalspieler.